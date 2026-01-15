Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.5 комментариев
Путин поздравил Следственный комитет с 15-летием создания ведомства
Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам и ветеранам Следственного комитета по случаю 15-летия учреждения ведомства и выразил особую благодарность следователям, работающим в зоне спецоперации.
«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с 15-летием создания Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного федерального государственного органа», – приводятся слова поздравления на сайте Кремля.
В поздравительном обращении глава государства подчеркнул значимость работы следователей. Путин отметил, что Следственный комитет стал важной частью отечественной правоохранительной системы, а его сотрудники продолжают развивать лучшие традиции предшественников.
Путин подчеркнул, что сотрудники ведомства твердо стоят на страже государственных интересов, защищают права граждан и вносят вклад в борьбу с терроризмом, экстремизмом и криминалом.
Он выразил особую благодарность следователям, которые действуют в зоне специальной военной операции, выявляют и фиксируют преступления киевского неонацистского режима, а также способствуют утверждению порядка и законности в Донбассе и Новороссии.
Президент выразил уверенность, что сотрудники ведомства и в дальнейшем будут с честью выполнять свои обязанности, приносить значимые результаты и преданно служить Родине. В завершение поздравления он пожелал им новых значимых успехов и «всего самого доброго».
Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 января Путин поздравил ветеранов и сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.