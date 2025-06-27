Генконсульство России в Кракове прекратило работу

Россия закрыла генконсульство в Кракове после требований властей Польши

Tекст: Вера Басилая

Генеральное консульство России в Кракове прекратило работу в пятницу по требованию польских властей, передает ТАСС.

Решение о закрытии консульства было принято после заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы причастности российских спецслужб к диверсионному акту в торговом центре. Польские власти потребовали покинуть страну всех сотрудников, а само консульство обязали закрыть до конца мая.

В пятницу российский флаг был снят с фасада здания на улице Бискупа, а с местными властями был подписан акт передачи помещения, находившегося в аренде. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что подписаны последние документы с польской стороной о передаче объекта владельцу.

«Закрыто генеральное консульство, которое без перерыва функционировало здесь на протяжении 80 лет», – заявил Ордаш.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Варшавы сознательным обрушением отношений с Россией и пообещала, что адекватный ответ последует в ближайшее время. Дипломаты расценивают позицию Польши как недружественную и ничем не обоснованную.

Ранее МИД Польши потребовал от России закрыть генеральное консульство в Кракове до конца июня.

Российские дипломаты сообщили о подготовке асимметричных мер в ответ на эти действия и подчеркнули, что ответ будет доведен до польской стороны.

Посол России в Польше Сергей Андреев объявил, что вся совместная деятельность между Россией и Польшей на границе Калининградской области полностью прекращена.