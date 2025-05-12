Польша обозначила сроки закрытия генконсульства России в Кракове

Симоньян пошутила о ложечке для кокаина у Макрона и Мерца

Tекст: Ольга Иванова

Симоньян обратила внимание на видео, где за одним столом сидят канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, передае. В своем Telegram-канале Симоньян отметила странный предмет на столе, похожий на маленькую ложечку.

Она написала: «Знатоки подсказывают, что такая махонькая ложечка, которой ни чай не размешать, ни варенье не съесть, называется снаффспун. Это ложечка для кокаина». Симоньян добавила, что подобные предметы обычно скрывают либо подростки, пряча сигареты от родителей, либо взрослые, скрывая кокаин от общественности.

Ранее на эти же детали обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, в субботу в Киев приехали Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск для проведения встречи так называемой коалиции желающих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.