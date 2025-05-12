Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?4 комментария
Польша обозначила сроки закрытия генконсульства России в Кракове
МИД Польши потребовал от России закрыть генеральное консульство в Кракове до конца июня, сообщил советник-посланник посольства Москвы в Варшаве Андрей Ордаш.
По словам Ордаша, генконсульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня, передает РИА «Новости».
Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове.
Сикорский заявил о возможности дополнительных шагов против России, если власти страны посчитают поведение Москвы «недопустимым».