МИД пообещал скорый ответ на неадекватные действия Польши

Tекст: Ольга Иванова

Россия вскоре ответит на действия Польши по закрытию генконсульства РФ в Кракове, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив: «Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре».

Дипломат подчеркнула, что российская сторона рассматривает действия Варшавы как намеренное ухудшение двусторонних отношений. По словам Захаровой, российская реакция будет соответствовать уровню принятых Польшей решений и последует в ближайшее время.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове. Министр объяснил этот шаг тем, что у польских властей якобы есть доказательства причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра на улице Марывильской.

Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что пожар в торговом центре Маривильска в Варшаве якобы был организован «по заказу российских спецслужб».