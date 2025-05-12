«Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.4 комментария
Польша приняла решение о закрытии генконсульства России
Польские власти распорядились прекратить работу генерального консульства России в Кракове.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове, передает ТАСС.
Министр объяснил этот шаг тем, что у польских властей якобы есть доказательства причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра на улице Марывильской. Сикорский подчеркнул, что закрытие консульства связано именно с этим инцидентом.
В прошлом году сообщалось, что Польша пытается обвинить российские спецслужбы в поджоге торгового центра в Варшаве. Прокуратура Польши якобы вышла на след виновных в поджоге торгового центра на улице Марывильской, 44, а преимущественной версией является поджог по поручению российских спецслужб, при этом каких-то фактов в пользу этой версии не приводилось.