Польша решила найти русский след в пожаре в ТЦ в Варшаве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прокуратура Польши вышла на след виновных в поджоге торгового центра на улице Марывильской, 44, а преимущественной версией является поджог по поручению российских спецслужб, при этом каких-то фактов в пользу этой версии телеканал не приводит, передает РИА «Новости».

Как заявил один из следователей, он в жизни не видел, чтобы огонь распространялся так быстро и наносил такой ущерб.

Ранее глава правительства страны Дональд Туск заявил, что в Польше арестованы девять человек, которые обвиняются в непосредственном участии в диверсиях «по запросу российских служб».