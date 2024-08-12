Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Польша решила найти русский след в пожаре в ТЦ в Варшаве
Польша пытается обвинить российские спецслужбы в поджоге торгового центра в Варшаве, сообщает Польское телевидение.
Прокуратура Польши вышла на след виновных в поджоге торгового центра на улице Марывильской, 44, а преимущественной версией является поджог по поручению российских спецслужб, при этом каких-то фактов в пользу этой версии телеканал не приводит, передает РИА «Новости».
Как заявил один из следователей, он в жизни не видел, чтобы огонь распространялся так быстро и наносил такой ущерб.
Ранее глава правительства страны Дональд Туск заявил, что в Польше арестованы девять человек, которые обвиняются в непосредственном участии в диверсиях «по запросу российских служб».