Польша заявила о «заказанных Россией» поджогах

Туск сообщил об аресте в Польше девяти человек за якобы заказанные Россией диверсии

Tекст: Антон Антонов

Туск сказал, что речь идет об «избиениях, поджогах и попытках поджога», которые совершали «наемные люди» и «люди из криминального мира» – граждане Украины, Белоруссии, Польши, передает РИА «Новости» со ссылкой на TVN24.

В качестве примера Туск привел «довольно громкий случай» во Вроцлаве, где была совершена «попытка поджога завода по производству красок, рядом с которым находился химический завод». Туск утверждает, что причастность «российских служб» к «заказу» якобы не вызвает сомнений.

Также он заявил о «диверсиях в Литве, поджоге склада IКЕА». «Те же задержанные там люди могут иметь отношение и к попыткам диверсий, в основном, поджогов в Польше », – сказал Туск, добавив, что проводится «масштабная операция по устранению данного вида угроз», идут консультации «с соседями и союзниками».

Напомним, в Польше случилось несколько крупных пожаров: сгорел ТЦ, автобусный парк, огнем повреждена школа, произошел взрыв в школе пожарных, был пожар на свалке химических отходов.



