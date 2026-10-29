Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Пушилин сообщил о большом количестве горячих точек в ДНР
На линии фронта в ДНР сохраняется много горячих точек, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Даже после освобождения Доброполья, Алексеево-Дружковки мы видим, что горячих точек еще крайне много», – заявил Пушилин в интервью ТАСС.
Он добавил, что каждое из направлений фронта в Донецкой народной республике является сложным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Пушилин заявил, что предстоящие бои за освобождение Славянско-Краматорской агломерации станут самыми масштабными в Донбассе.
В понедельник он сообщил о наступлении российских войск практически на всех направлениях фронта в ДНР.