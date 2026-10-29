Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Летевший в Марсель пассажирский Boeing вернулся в Агадир после сигнала тревоги
Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Агадира в Марсель, подал сигнал тревоги сразу после взлета и приземлился в аэропорту вылета, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
Пассажирский борт сделал несколько кругов над атлантическим побережьем перед тем, как лечь на обратный курс, передает ТАСС.
Причина, по которой экипаж объявил чрезвычайную ситуацию на борту, в настоящее время не уточняется.
На время экстренной посадки диспетчеры направили два других самолета, следовавших в Агадир из Брюсселя и Нанта, в зону ожидания. Им пришлось совершить несколько кругов до получения разрешения на посадку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет ВВС США подал аварийный сигнал вскоре после вылета с авиабазы во Флориде.
В понедельник пассажирский Boeing 737-8AS авиакомпании Ryanair направился в Ньюкасл после сигнала бедствия.
В воскресенье борт авиакомпании ЕasyJet развернулся в сторону Манчестера из-за чрезвычайной ситуации в полете.