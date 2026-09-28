Над Сербией нависла угроза цветной революции

Tекст: Олег Исайченко

Александр Вучич подал в отставку с поста президента Сербии. При этом уходить из большой политики он не собирается: на внеочередных парламентских выборах политик намерен баллотироваться на пост премьер-министра. Голосование намечено на 25 октября.

«Я благодарен гражданам, которые дважды оказали мне огромное человеческое доверие и тем самым возложили на меня высший долг и ответственность, которые только может получить человек», – сказал Вучич перед подписанием документов об отставке. Исполнять обязанности президента Сербии будет спикер Национального собрания Ана Брнабич.

Помимо этого, Вучич анонсировал первый тур президентских выборов, который должен пройти до конца декабря. «Почему я это сделал? Я мог пойти на выборы как президент республики. Даже мои многочисленные друзья, главы зарубежных государств, с удивлением спрашивали меня: «Зачем вы это делаете? Почему уходите с поста?» – рассказал он. Политик объяснил, что считает такое решение справедливым.

Вместе с тем он рассказал, что встречи с представителями Запада в последние четыре года были для него мучением. «Ни на одной не ощущал себя хорошо, потому что на каждой первым вопросом было: почему не ввел санкции против России. И с русскими было тяжело, потому что их цель – сохранить NIS у себя… А у других – у них отнять, и в итоге страдает Сербия», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Вучич занимает пост президента Сербии с 31 мая 2017 года. В 2022 году его переизбрали на второй срок, который должен был завершиться 31 мая 2027 года. За день до отставки он провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщили в Кремле, в ходе разговора стороны обсудили развитие российско-сербских отношений – в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении, а также затронули «актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе украинский конфликт».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заверил, что российско-сербское сотрудничество будет укрепляться, несмотря на досрочную отставку Вучича. «Безусловно, отношения между Россией и Сербией стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями. Поэтому мы убеждены, что наши отношения получат весьма и весьма конструктивное дальнейшее развитие во всех возможных областях», – пояснил Песков.

По мнению балканиста Олега Бондаренко, последние два года Сербия живет в условиях серьезной политической турбулентности. «Досрочные парламентские выборы – это в некотором смысле уникальная технология Вучича. За последние 12 лет он проводил их четырежды», – напоминает спикер.

Это, по его словам, позволяло «выпускать пар общественного недовольства» и укреплять позиции правящей партии. «Нынешняя осень будет для страны горячей. И она может оказаться победной для Вучича», – считает собеседник.

Бондаренко считает высокой вероятность того, что политику удастся получить премьерский пост. «Он открыто ушел с поста президента, чтобы показать открытость своих намерений и готовность, что называется, с открытым забралом честно баллотироваться», – объясняет аналитик. Однако добиться победы будет непросто, поскольку оппозиционные силы могут организовать масштабные протесты.

«Не исключено, что в канун выборов оппозиция выведет людей на улицы. Местами могут произойти беспорядки»,

– рассуждает политолог. Свою роль могут сыграть и различные западные силы, которые широко представлены в Сербии, продолжает специалист. «В стране работают различные западные НКО, активнее всего представлена Германия. Немцы являются давними грантодателями многих оппозиционных сил из числа студентов и партий», – добавляет балканист.

«Другими словами, в Сербии мы видим сложное сочетание естественных внутренних причин протестов и внешних попыток взять их под контроль Западом, чтобы использовать в своих интересах», – считает Бондаренко.

«Шансы Александра Вучича занять пост премьер-министра – примерно 50 на 50», – считает в свою очередь Николай Межевич, профессор факультета международных отношений СПбГУ. По его словам, политика одинаково не жалуют и евроориентированные граждане, и сторонники углубления связей с Россией, Китаем и альтернативными неевропейскими партнерами и структурами.

Впрочем, Вучича неслучайно называют «сербской версией Анастаса Микояна»: «он умеет ходить между струй, оставаясь при этом сухим – то есть ловко лавировать в сложной политической обстановке, избегая серьезных опасностей и сохраняя свое положение», – добавил собеседник. Вместе с тем,

если европейские политики решат мешать Вучичу, то на предстоящих парламентских и президентских выборах в Сербии они будут действовать «очень грязно»,

допустил Межевич. «Запад может попытаться организовать очередную цветную революцию, чтобы окончательно добить Сербию и увлечь ее в европейский стан», – предположил политолог, напомнив, что в столице страны заметна большая активность проевропейских кругов.

Однако, по мнению Межевича, у европейских политиков сегодня не так много возможностей предложить Белграду привлекательную альтернативу. «Европа сегодня – совсем не та, что в 1996, 2006 или даже 2016 году: власти стран континента не знают, за какую из текущих проблем взяться в первую очередь», – уточнил аналитик. Как бы то ни было, он не исключает, что

Брюссель и Берлин постараются привести к власти в Сербии фигуру наподобие Аны Брнабич – своего рода «подрастающую Каю Каллас».

«Возможен и сценарий, при котором будет заключена пакетная сделка: Брнабич займет пост президента, а Вучич – премьерское кресло. Они будут уравновешивать друг друга», – добавил спикер. По мнению эксперта, для России такой сценарий не меняет базового подхода: «Российская дипломатия, как и советская, старается работать со всеми».

Как бы ни прошли выборы в Сербии, характер отношений Белграда с Москвой и Брюсселем будет определяться не только результатами голосования, но и более широкими геополитическими процессами – в первую очередь итогами российской спецоперации на Украине.

«Когда мы завершим украинский кризис так, как планируем, ситуация в ряде стран начнет меняться. И тогда не исключено, что в Сербии у нас появится возможность вернуть свои позиции», – заключил Межевич.

