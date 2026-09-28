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    Над Сербией нависла угроза цветной революции
    Путин: Жириновского не хватает в современных условиях
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    Написавший книгу о победе над Россией украинский ракетчик ранен при ударе по Киеву
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России
    Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    Путин на встрече с партиями поинтересовался самочувствием Миронова
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    18 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    28 сентября 2026, 23:50 • Новости дня

    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова спикеру Госдумы Вячеславу Володину взять «лево руля» во время встречи с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.

    На встрече глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал спикеру палаты Вячеславу Володину взять «лево руля» для получения поддержки коммунистов, передает РИА «Новости».

    «Ну, хождение налево не всегда приветствуется», – ответил на предложение российский лидер.

    В ответ Зюганов со смехом заметил, что имел в виду другое. Президент согласился с ним, добавив, что установившийся в парламенте стиль работы, судя по всему, приветствуется руководством компартии.

    Выборы в Госдуму девятого созыва состоялись с 18 по 20 сентября. По их итогам в нижнюю палату парламента прошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой, а также заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства.

    Президент поддержал предложенный ЕР принцип распределения постов в Госдуме и кандидатуру Володина на пост председателя нижней палаты парламента.

    28 сентября 2026, 21:19 • Новости дня
    Путин: Запугать россиян и победить Россию невозможно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством политических партий назвал россиян крепкими и мужественными людьми, которых невозможно победить.

    Очереди на избирательных участках в очередной раз доказали, что в России живут мужественные и грамотные люди, заявил глава государства. По его словам, граждане прекрасно понимают, что происходит вокруг страны.

    «И стало понятно, что запугать таких людей не удастся и победить таких людей, такую страну невозможно, а поэтому победа, безусловно, будет за нами», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава государства заявил, что прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов.

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    28 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжит развивать ядерные вооружения с новыми характеристиками и на новых физических принципах, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным

    «Вы хорошо знаете все наши проекты как в части поддержки, так и развития «ядерного щита», «ядерного меча», создания ядерных вооружений с новыми качествами, на новых физических принципах. Эта работа будет продолжена», – подчеркнул руководитель госкорпорации, передает «Интерфакс».

    По его словам, ядерно-оружейный комплекс также обеспечивает устойчивую передачу технологий в гражданское производство. С прошлого года к его задачам добавились космические проекты.

    «Это буксир - мощная мегаваттного класса ядерная установка и лунная атомная электростанция», – сообщил глава госкорпорации.

    Лихачев отдельно обратил внимание на интерес абитуриентов к работе в отрасли. Конкурс в группу физического факультета МГУ по тематике ядерно-оружейного комплекса составил 70 человек на место.

    «Люди сознательно идут работать в города ядерно-оружейного комплекса со всеми имеющимися там ограничениями», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    Весной руководитель госкорпорации рассказал о личном контроле главы государства за созданием вооружений на новых физических принципах.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    28 сентября 2026, 20:01 • Новости дня
    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России

    Путин увеличил число военнослужащих в ВС России до 2,44 млн человек

    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 441 630 человек, из которых 1 550 500 составляют военнослужащие.

    Президент России установил новую штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Согласно тексту предыдущего указа главы государства, штатная численность российской армии составляла 2 426 130 человек. При этом непосредственно военнослужащих в Вооруженных силах России числилось 1,535 млн.

    В новом документе прямо предписывается установить штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, закрепив актуальное количество служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Владимир Путин утвердил предыдущую штатную численность Вооруженных сил.

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    28 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады Гончаренко: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы установили контроль над воздушным пространством Киева, а украинская система ПВО не справляется даже с обычными беспилотниками, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    Гончаренко прокомментировал удар беспилотника по Национальной академии наук в украинской столице. По его словам, здание поразил обычный беспилотник, а не реактивный дрон, сообщает издание «Страна».

    Парламентарий задался вопросом об эффективности украинской системы ПВО. Он признал нехватку ракет для комплексов Patriot, но выразил недоумение тем, что украинские силы не способны сбивать обычные БПЛА.

    Депутат также выразил обеспокоенность способностью украинской ПВО защищать столицу в зимний период. «А как мы переживем зиму? Если россияне захватили небо над Киевом и теперь просто развлекаясь выбивают здание за зданием, то надо, наверное, что-то делать!» – отметил он.

    Гончаренко призвал украинские власти уделять больше внимания защите объектов, а не обещаниям ответных действий.

    «Обещания отомстить – классные. Хотелось бы больше о защите, а не о мести», – заключил депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара».

    В субботу газета Guardian заявила о неспособности Киева сбивать новые российские беспилотники.

    В субботу российские дроны уничтожили центр связи Starlink в Киеве.

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    28 сентября 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин пообещал ответить на давление на российскую атомную отрасль

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым заявил, что Россия будет сама оказывать воздействие в ответ на попытки давления на отечественную атомную отрасль.

    Руководитель госкорпорации рассказал, что коллектив намерен до конца года добиться новых рекордных результатов в экономике и реализации производственных проектов. По его словам, «Росатом» последовательно ставит перед собой все более сложные задачи, передает «Интерфакс».

    «Что важно, мы постоянно повышаем планки наших целей. То, что еще вчера казалось нам таким труднодоступным, сегодня кажется неамбициозным, и мы повышаем сами себе эту планку», – сказал Лихачев. Он поблагодарил наблюдательный совет за поддержку и выразил уверенность, что внешнее давление не помешает дальнейшему развитию госкорпорации.

    «Сейчас такой период, когда мы будем двигаться вперед, и чем крепче нас будут давить, тем выше у нас будет результат, я в этом абсолютно уверен», – заявил глава «Росатома».

    «Мы сами всех будем давить», – ответил Путин.

    Президент поздравил Лихачева и коллектив госкорпорации с профессиональным праздником и пожелал им успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Алексеем Лихачевым.

    Глава государства отметил хорошие результаты и перспективы предприятия.

    Руководитель Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград».

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    28 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Глава Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград»

    Лихачев: Атомный ледокол «Ленинград» планируется спустить на воду в ноябре

    Глава Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    Ожидается, что спуск судна состоится в ноябре текущего года. Об этом руководитель госкорпорации рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Лихачев пригласил главу государства принять участие в торжественном мероприятии. По его словам, присутствие президента станет большой честью как для строителей ледокола, так и для моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    В начале месяца российский лидер заявил о планах пополнения флота тремя новыми атомными ледоколами.

    Весной в России начались испытания новейшего катера для ледокольного флота.

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    28 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Режим ЧС и день траура объявлены после пожара на заводе в Ярославской области

    Режим ЧС и день траура объявлены в Ярославской области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Переславль-Залесском округе Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на предприятии, унесшего жизни 14 человек, 30 сентября в регионе объявлено днем траура, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    «Принято решение о введении регионального режима ЧС в Переславль-Залесском округе. На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли представители правительства области, Следственного комитета, полиции и МЧС. Создан оперативный штаб», – сообщил он в Max-канале.

    Евраев уточнил, что открытое горение локализовано, пожарные проливают помещения. При этом большая часть села из-за пожара осталась без электричества.

    «Специалисты сейчас подвозят генераторы, чтобы восстановить работу социальных объектов. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение», – добавил он.

    Губернатор заявил, что 30 сентября в регионе объявляется днем траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа.

    «От себя и от лица правительства области выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших», – написал глава региона.

    В день траура в Ярославской области приспустят государственные флаги, а учреждениям культуры и СМИ рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

    В селе Кубринск, где произошел пожар, продолжают работать 200 специалистов и 23 единицы техники.

    В МЧС вечером понедельника сообщили, что число погибших при пожаре на заводе по производству пиротехники увеличилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при пожаре на производстве пиротехники под Ярославлем погибли пять человек. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после пожара. Власти Ярославской области пообещали помочь семьям погибших.

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    28 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за работу по проведению выборов на самом высоком уровне вопреки создаваемым из-за рубежа сложностям.

    Глава государства подчеркнул, что колоссальная работа комиссий всех уровней была сопряжена с преодолением трудностей, искусственно создаваемых из-за рубежа, передает РИА «Новости».

    «Элла Александровна, хочу поблагодарить Вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне, прежде всего организационном. И особенно важно то, что выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского коллегу с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам страны.

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    28 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Эксперты «Валдая» заявили о возвращении роли государства и сильных лидеров в мировую политику

    Клуб «Валдай» представил доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее»

    Ослабление международных институтов сопровождается усилением государств и ростом влияния отдельных лидеров, считают авторы ежегодного доклада клуба «Валдай». По их оценке, разрушение прежнего миропорядка не означает остановки развития, а государство остается главным инструментом защиты человека в условиях технологических перемен и международной нестабильности.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» представил ежегодный аналитический доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее», говорится на сайте организации. В подготовке доклада участвовали программный директор клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов; программный директор клуба, заместитель главного редактора сайта valdaiclub.com Антон Беспалов; программный директор клуба, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев; директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов; декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и программный директор клуба, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    Презентация доклада состоялась в рамках XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай», которое проходит с 28 сентября по 1 октября в Подмосковье. Тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Авторы начинают доклад с фразы «Бывают времена, о которых острословы говорят: «Раньше будущее было лучше», однако предлагают рассматривать происходящие перемены не как неизбежную катастрофу. В докладе говорится, что «кардинальные перемены на международной арене – не стихийное бедствие, а основание задуматься, почему прежние нормы перестали отвечать меняющимся задачам». В документе анализируются изменения международного порядка, влияние технологического развития, роль искусственного интеллекта, возвращение государства в качестве ключевого политического субъекта и усиление значения национального суверенитета.

    Отдельный раздел посвящен страхам, связанным с искусственным интеллектом. Авторы рассматривают не только опасения по поводу сокращения рабочих мест, но и более широкие общественно-политические последствия развития технологий. В докладе отмечается, что геополитическое соперничество переносится в сферу искусственного интеллекта, а государства стремятся контролировать правила функционирования нейросетей и данных, на которых они обучаются. По их мнению, это может привести к противоборству суверенных систем искусственного интеллекта. Разрушительные возможности таких цифровых участников, допускают эксперты, могут оказаться выше, чем при привычном идейно-политическом противостоянии.

    Распространение беспилотников и ИИ меняет и характер вооруженных конфликтов, стирая границу между военной и гражданской сферами. Все большее значение приобретает устойчивость политической системы, экономики и общества, способная лишать более сильные в военном отношении державы части их преимуществ.

    Авторы также обращают внимание на двойственный характер технологического прогресса. С одной стороны, он расширяет возможности человека, а с другой – создает новые риски контроля, отчуждения и утраты автономии.

    Одним из центральных выводов доклада становится тезис о возвращении государства в международную и общественную жизнь. По оценке авторов, прежние представления о постепенном ослаблении государств и стирании суверенных границ больше не соответствуют реальности. В документе говорится, что «ренессанс государства – это прежде всего возвращение суверенитета в качестве стержневой политической категории».

    Они связывают усиление роли государства с ослаблением международных институтов, ростом конкуренции между крупными державами и распространением цифровых платформ, которые претендуют на влияние за пределами традиционных государственных границ.

    Отдельное внимание уделено так называемому когнитивному, или ценностному, суверенитету. В докладе он описывается как способность контролировать формулирование понятий, смыслов и представлений о мире. Авторы рассматривают современный мир как полицентричный и находящийся в переходном состоянии. В докладе подчеркивается, что новая система еще не приобрела окончательной формы, а взаимодействие государств остается конкурентным и конфликтным.

    Россию авторы характеризуют как классическую континентальную державу, заинтересованную в предсказуемой обстановке у своих границ, порядке и прозрачности в Евразии. В этой логике они рассматривают и российско-китайское взаимодействие, основанное на принципах невмешательства, равноправия и неделимости безопасности. Присоединение других опорных стран к сотрудничеству в рамках ШОС и БРИКС, по их оценке, постепенно создает альтернативную международную инфраструктуру.

    Дальнейшую расстановку сил эксперты связывают с несколькими обстоятельствами. Среди них судьба Европы и возможное превращение Германии в ведущую военную державу континента, выбор Индии между различными стратегическими ролями, а также то, как новые крупные державы, включая Бразилию и Индонезию, будут использовать свои преимущества. В докладе отмечается, что новая расстановка сил складывается «медленно и нелинейно», а к российско-китайской конфигурации постепенно примыкают другие страны и объединения.

    Финальная часть доклада посвящена вопросу о том, станет ли будущее лучше прошлого. Авторы не дают однозначного оптимистического прогноза и подчеркивают, что будущее зависит от решений людей и государств: «Нам не нужно будущее, которое станет лучше, чем раньше. Нужно будущее, которое не хуже. И которое, в принципе, будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье. В декабре прошлого года ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

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    28 сентября 2026, 19:50 • Новости дня
    Путин: Прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил, что выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов власти в России.

    Прошедшие 18-20 сентября выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти, передает ТАСС слова главы государства.

    «Выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации, и прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Элла Памфилова сообщила о присутствии на выборах наблюдателей из 22 стран Европы.

    В понедельник глава Центризбиркома назвала бойцов на передовой самыми активными участниками голосования. Она поблагодарила президента за безопасные выборы в экстремальных условиях.

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    28 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    При пожаре на производстве пиротехники под Ярославлем погибли пять человек

    МЧС: Пять человек погибли из-за пожара на заводе пиротехники под Ярославлем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жертвами возгорания на предприятии по выпуску петард вблизи Переславля-Залесского стали пять человек, еще одна женщина получила травмы, сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

    В ходе ликвидации последствий крупного пожара на территории завода по изготовлению петард в Ярославской области были найдены погибшие, передает ТАСС. Представители главного управления МЧС по региону уточнили, что при разборе обрушившихся конструкций спасатели обнаружили тела пятерых человек.

    В ведомстве добавили, что в результате инцидента травмы ноги получила одна местная жительница. Пострадавшая была оперативно передана прибывшей на место бригаде скорой медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о наличии пострадавших при возгорании на производстве петард в Ярославской области.

    В середине месяца спасатели потушили пожар на территории Ярославского нефтеперерабатывающего завода.

    В апреле сотрудники экстренных служб ликвидировали крупное возгорание на складе пиротехники во Владикавказе.

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    28 сентября 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Выборы в Государственную думу стали масштабной и очень значимой для России кампанией, а парламентские партии внесли вклад в укрепление суверенитета и общественной стабильности, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с руководством партий, прошедших в парламент девятого созыва.

    «Подведены официальные итоги избирательной кампании, масштабной и очень значимой для нашей страны. Поздравляю вас и ваших сторонников с успехом, с достигнутыми результатами!» – сказал глава государства, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    По словам президента, все парламентские партии подтвердили свой статус и содействовали укреплению политической системы страны. Саму предвыборную кампанию президент оценил как достойную, содержательную и конструктивную, отметив зрелость отечественной политической культуры.

    Говоря о предстоящей работе, Путин призвал политические силы действовать сообща.

    «Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте, подчеркну, хочу это особо отметить, работой совместной и командной», – подчеркнул президент.

    Отдельно он отметил четкую организацию выборов и профессионализм избирательных комиссий. Их сотрудники выполняли обязанности честно и беспристрастно, а в приграничных регионах, Донбассе и Новороссии проявили смелость, мужество и героизм, работая в практически боевых условиях.

    «К сожалению, мы с вами это знаем, не обошлось и без потерь. Разумеется, все эти случаи будут оцениваться соответствующим образом, будут люди представлены к государственным наградам, но некоторые, к сожалению, посмертно. Государство должно сделать все для того, чтобы оказать помощь семьям наших погибших товарищей», – заявил Путин.

    Президент также обратил внимание на доступность способов участия в выборах.

    «Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан, имею в виду и трёхдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму.

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    28 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперт: Запад подрывает собственную безопасность разговорами о войне

    Профессор Робертс: Риторика Европы о конфликте с Россией вызывает раскол на Западе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Риторика европейских стран о возможном конфликте с Россией дестабилизирует НАТО и подрывает региональную безопасность, заявил профессор Университетского колледжа Корка Джеффри Робертс на полях дискуссионного клуба «Валдай».

    «Это полностью подрывает безопасность в Европе. Я думаю, это дестабилизирует ситуацию внутри самого НАТО, потому что в Европе и в НАТО много разногласий, в том числе в плане отношения к России. В некотором смысле такая риторика вызывает раскол и подрывает их собственную безопасность», – сказал Робертс, передает РИА «Новости».

    По мнению профессора, есть только один способ преодолеть сложившиеся в мире противоречия.

    «Единственный способ урегулировать отношения между Россией и Западом – это создать некое всеобъемлющее пространство безопасности, в котором Запад, НАТО, ЕС, Россия и другие страны смогут реально сосуществовать и сотрудничать, обеспечивая безопасность друг друга», – добавил эксперт.

    XXIII заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября. Центральным событием станет пленарная сессия, которая завершит программу мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генсек НАТО Марк Рютте подтвердил выводы разведки Дании о невозможности нападения России на альянс.

    В прошлом году Путин на заседании клуба рассказал о своих иллюзиях насчет отношений с Западом после распада СССР.

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    28 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин заявил о нехватке Жириновского в современных условиях

    Путин: Жириновского не хватает в современных условиях

    Путин заявил о нехватке Жириновского в современных условиях
    @ Анна Исакова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что основателя ЛДПР Владимира Жириновского особенно не хватает в нынешних условиях.

    Путин отметил, что прошедшие выборы в Госдуму стали первыми для ЛДПР без ее основателя Владимира Жириновского, и признал, что политика и его активной позиции сейчас особенно не хватает в современных условиях, передает РИА «Новости».

    Поводом для высказывания стало замечание нынешнего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который напомнил президенту, что прошедшая думская кампания была для партии первой без участия Жириновского.

    «Действительно, выборы прошли без Владимира Вольфовича Жириновского. И хотел бы отметить, что нам его, конечно, не хватает, особенно в современных условиях. Жаль, что он ушел, жаль», – сказал Путин в ходе встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму. Президент заявил о провале попыток зарубежных спецслужб сорвать выборы в России.

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    28 сентября 2026, 18:23 • Новости дня
    В Белграде назвали последствия антироссийских санкций для Сербии

    Эксперт Ракович: Санкции против России стали бы поражением для сербского народа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение санкций против России стало бы поражением для сербского народа, правительство Сербии не пойдет на этот шаг, заявил главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович.

    «С Запада к нам поступают призывы ввести санкции против России, однако до сих пор наше правительство их не принимало, и мы не будем вводить их и в будущем. Потому что это стало бы поражением для нашего народа», – сказал эксперт на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Ракович добавил, что Белград продолжит дружественную и братскую политику по отношению к Москве.

    На ваш взгляд
    В будущем Сербия останется дружественной России страной?
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    Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября. Оно соберет 120 участников из 40 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Кремле прокомментировали перспективы развития отношений России и Сербии после отставки сербского лидера Александра Вучича.

    В воскресенье Вучич ушел в отставку с поста главы государства.

    В воскресенье он указал на необходимость сохранения хороших отношений с Москвой.

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