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    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

    20 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

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    26 августа 2026, 13:52 • Новости дня

    Экс-главу завода «Звезда-Стрела» заподозрили в хищении средств гособоронзаказа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Ростовской области выявлено хищение более 110 млн рублей при выполнении гособоронзаказа, подозреваемым стал бывший гендиректор оборонного завода «Звезда-Стрела» Александр Шефранович и еще несколько человек, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    В числе подозреваемых также индивидуальный предприниматель Дмитрий Мисюра и экс-глава 567-го военного представительства Минобороны Денис Коломийцев, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, в 2025 году подозреваемые умышлено внесли в экономическую документацию недостоверные данные о себестоимости одного из изделий.

    «В результате указанных действий Министерству обороны Российской Федерации был причинен ущерб на сумму свыше 110 млн рублей», – говорится в сообщении УФСБ.

    Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым вменяют мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, а также получение и дачу взятки.

    Ранее суд в Ростове-на-Дону удовлетворил иски оборонных предприятий по делу о хищениях на Десятом подшипниковом заводе.

    Весной полиция выявила схему кражи 68 млн рублей при реализации гособоронзаказа в Ростовской области.

    В прошлом году силовики возбудили уголовное дело против бывшего начальника военного представительства Минобороны из-за махинаций на сумму 811 миллионов рублей.

    25 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия на две недели опередила планировавшееся на 8 марта 2022 года вторжение ВСУ на свою территорию, сообщил советник президента России Антон Кобяков в преддверии Восточного экономического форума.

    «Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию – 8 марта 2022 года», – отметил Кобяков. По его словам, противник хотел преподнести войну как «подарок» на женский праздник, передает ТАСС.

    Советник президента добавил, что Запад использовал Минские соглашения для подготовки Украины к боевым действиям. В связи с этим решение об учреждении ВЭФ в 2015 году оказалось абсолютно верным, несмотря на отсутствие в тот момент жестких санкций и ощущения неизбежности конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало о планах украинских войск напасть на Донбасс в марте 2022 года.

    Президент Владимир Путин отмечал использование Западом Минских соглашений для подготовки Киева к боевым действиям.

    Советник главы государства Антон Кобяков обещал навсегда пресечь западные военные авантюры.

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    25 августа 2026, 19:12 • Новости дня
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александера Стубба, комментируя его высказывания о возможности нанесения ударов по российской инфраструктуре.

    Поводом для резкой критики послужило заявление финского лидера о том, что атаки Украины на объекты российского маркетплейса Wildberries являются разумной военной стратегией.

    «Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса», – написал Медведев в своем канале в Max.

    По словам замглавы Совбеза, Стубб не изменился с тех времен, когда возглавлял финское Министерство иностранных дел.

    «Впрочем, он был таким ещt тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект…» – добавил Медведев.

    Напомним, финский лидер назвал удары по складам маркетплейса способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник обвинил политика в оправдании военных преступлений Киева.

    Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин увидел в этих призывах попытку срыва мирных инициатив.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    26 августа 2026, 06:49 • Новости дня
    Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву

    Песков: Визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву связан с контактами спецслужб

    Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил Washington Post, что речь идет об «установлении контактов между спецслужбами». Издание пишет, что Песков не предоставил какие-либо дополнительные подробности.

    «Нет. Встречи с президентом не было», – сказал Песков в комментарии RTVI, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ прибыл в Москву на военно-транспортном самолете во Внуково.

    Позднее американский военно-транспортный самолет покинул Москву.

    Ранее Песков подтвердил сохранение отдельных контактов между спецслужбами России и США.

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    25 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Медведев: При поддержке «Единой России» обновят более 17 тысяч отделений почты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство направит пять млрд рублей на ежегодную модернизацию сельских почтовых отделений в рамках совместной инициативы с партией «Единая Россия», сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

    Это решение принято по инициативе партии в рамках исполнения поручения президента, сообщается на сайте «Единой России».

    «В целом, задачу по модернизации сельских отделений мы решаем достаточно давно – и в рамках ряда поручений Главы государства. В рамках Народной программы, напомню, с 2021 года приведено в порядок около 3,5 тыс. отделений», – заявил Медведев.

    Руководитель партийной фракции в Госдуме Владимир Васильев отметил успешный опыт ремонта социальных объектов, который теперь применяется для почты. Он привел в пример отделение в Тверской области, построенное за 30 дней с двукратной экономией. По его словам, выделенные средства позволят быстрее и дешевле модернизировать более 17 тыс. сельских отделений.

    Гендиректор АО «Почта России» Михаил Волков подчеркнул социальную значимость компании. Он добавил, что почта работает на всей территории страны, обеспечивая географическое равенство для всех граждан независимо от рентабельности территорий.

    Напомним, правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект для модернизации сервисов «Почты России».

    Депутаты одобрили данный документ о мерах поддержки предприятия в первом чтении.

    Позже вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал разработку второго пакета помощи почтовому оператору.

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    26 августа 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за сутки взяла под контроль два населенных пункта – Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Писаревкой в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны около Толстодубово, Пролетарского, Садков и Кияницы в Сумской области.

    А Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Приколотным, Бузово, Цуповкой, Новоалександровкой, Липцами и Слатино.

    При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и танк.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Неженку в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты возле Малиновки, Маломихайловки, Ивановки и Васильковки в Днепропетровской области, Общего, Барвиновки и Омельника в Запорожской области.

    Противник при этом потерял свыше 345 военнослужащих и две бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и батальона беспилотных систем ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Молочара, Николаевки, Семеновки и Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Противник при этом потерял более 215 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Райского, Андреевки, Дружковки, Славянки, Новогригоровки, Новотроицкого, Белозерского, Доброполья и Роганского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 365 военнослужащих, бронемашина «Казак», артиллерийское орудие и радиолокационная станция, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Анновку в ДНР.

    Днем ранее они освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.

    А до этого освободили Зеленое в Запорожской области.

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    25 августа 2026, 17:35 • Новости дня
    На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
    На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщает CBS News.

    О прибытии Рэтклиффа в Россию сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в своем блоге в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По ее данным, Рэтклифф прилетел в Россию на борту военно-транспортного самолета C-17. В Москве у главы ЦРУ запланированы встречи, однако их содержание и состав участников пока не раскрываются.

    Рэдклифф возглавляет ЦРУ с января 2025 года.

    Ранее сообщалось, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл в московский аэропорт транзитным рейсом из Латвии.

    Дмитрий Песков в мае подтвердил наличие контактов между спецслужбами Москвы и Вашингтона. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин допустил проведение личной встречи с Джоном Рэтклиффом. Ранее руководители двух ведомств договорились о регулярном взаимодействии для снижения конфронтации.

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    25 августа 2026, 20:45 • Новости дня
    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном

    Пентагон: Число пострадавших военных США в конфликте с Ираном достигло 776

    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Потери вооруженных сил США в ходе противостояния с Ираном приблизились к 800 военнослужащим с учетом новой серии ударов, сообщил Пентагон.

    Общее количество американских военнослужащих, погибших или получивших ранения в ходе конфликта с Ираном, достигло 776 человек, передает РИА «Новости». Такие данные содержатся в официальных отчетах Пентагона.

    По состоянию на 24 августа 2026 года, когда статистика обновлялась в последний раз, в ходе операции «Эпическая ярость» пострадало 417 военнослужащих, а погибло 14. Власти США заявляли, что эта операция завершилась 5 мая.

    С начала новой серии ударов США 7 июля количество пострадавших американских военных составило 341, а погибших – четыре. На этом фоне издание Intercept сообщает, что военное ведомство начало тайно обращаться за услугами по оказанию помощи при несчастных случаях и погребению погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В конце того же месяца американские СМИ оценили количество пострадавших в ходе конфликта военнослужащих США в 624 человека.

    В середине августа журналисты узнали о потере американскими военными 45 ударных беспилотников MQ-9 Reaper.

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    25 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Bloomberg: Модные бренды перестали выпускать одежду больших размеров из-за «Оземпика»
    Bloomberg: Модные бренды перестали выпускать одежду больших размеров из-за «Оземпика»
    @ Zuma/ТАСС

    Крупные ретейлеры начали сокращать ассортимент одежды больших размеров после нескольких лет расширения размерных линеек. Одной из возможных причин эксперты называют стремительный рост популярности препаратов для снижения веса класса GLP-1, включая Ozempic и Wegovy.

    Крупные торговые сети отменяют планы по расширению размерных сеток, передает Bloomberg. Изменения заметила британская блогер Стефани Йебоа. По ее словам, сначала она стала обращать внимание на то, что друзья и знакомые худеют, а популярные в соцсетях инфлюенсеры становятся заметно стройнее. Позже Йебоа столкнулась с проблемой лично: она больше не смогла найти привычную одежду большого размера. На сайте одного из магазинов исчез специальный раздел plus-size, а в другом ей сообщили, что понравившаяся модель просто не выпускается в ее размере.

    «Я подумала: хорошо, происходит что-то зловещее», – рассказала Йебоа Bloomberg. По ее словам, сокращение ассортимента сначала может затрагивать отдельные модели, а затем распространиться на всю размерную линейку.

    Одним из наиболее заметных примеров стал H&M. В начале 2023 года компания объявляла о расширении женского ассортимента до размера 4XL в интернет-магазине в США, однако впоследствии отказалась от размеров 3XL и 4XL. В компании объяснили решение снижением спроса. Сокращение количества моделей больших размеров также фиксируется у Aritzia, Mango и Zara, согласно данным аналитической платформы Edited.

    Эксперты связывают происходящее не только с коммерческой оптимизацией. По данным PwC, около 21% американских домохозяйств имеют хотя бы одного пользователя препаратов класса GLP-1. В Великобритании показатель составляет около 9% и, как ожидается, продолжит расти. По словам аналитика Accenture Эндрю Карлайла, размерная структура спроса на одежду сейчас меняется очень быстро.

    Популярность препаратов для похудения уже влияет на другие отрасли. Супермаркеты расширяют ассортимент товаров для людей, стремящихся снизить вес, рестораны предлагают уменьшенные порции, а производители добавок выпускают продукты, ориентированные на возможные побочные эффекты таких препаратов.

    В модной индустрии компании при этом не спешат открыто связывать сокращение размеров с распространением GLP-1. Аналитик GlobalData Эллиот Рикерби считает, что публичное объяснение решений «оптимизацией бизнеса» выглядит для брендов лучше, чем признание влияния препаратов для похудения.

    Для магазинов сокращение больших размеров действительно может быть экономически выгодным. Такая одежда обычно продается медленнее и обходится дороже в производстве из-за большего расхода ткани. По словам основательницы британского магазина Manners London Салли Маннерс, производство вещи размера XL может стоить до 60% дороже, чем аналогичного изделия размера XS.

    Одновременно испытывают трудности и специализированные магазины plus-size. Американская сеть Torrid, ориентированная на женщин больших размеров, в прошлом году объявила о закрытии более 170 магазинов – примерно трети своей торговой сети. Продажи сопоставимых магазинов за последний финансовый год снизились на 7%.

    У другого американского продавца одежды больших размеров, Destination XL, сопоставимые продажи в 2025 финансовом году упали на 8%. Руководство компании оценивает долю клиентов, принимающих препараты для похудения, примерно в четверть. По данным компании, многие из них откладывают покупку одежды, пока их размеры меняются.

    В то же время сокращение предложения в обычных магазинах может способствовать росту онлайн-торговли. Йебоа отмечает, что одежду больших размеров по-прежнему можно найти на специализированных сайтах, однако часть покупателей вместо этого обращается к брендам быстрой моды, которые предлагают широкий размерный ряд.

    По мнению экспертов, ставка на продолжающееся снижение среднего размера покупателей может оказаться недальновидной. Инфлюенсер Кэти Стурино, сама использовавшая препараты GLP-1, отмечает, что люди могут прекращать прием лекарств или снова набирать вес. Поэтому нынешнее падение спроса на большие размеры может оказаться временным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские аптеки отметили трехкратный рост спроса на отечественные аналоги препаратов для снижения веса. В Нидерландах специалисты зафиксировали резкий всплеск отравлений инъекционными средствами для похудения. Британское агентство по регулированию лекарственных средств опубликовало данные о сотне летальных исходов на фоне приема подобных медикаментов.

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    25 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Суд конфисковал Porsche Cayenne у «Миссис Россия» Дремлюгиной за пьяную езду
    Суд конфисковал Porsche Cayenne у «Миссис Россия» Дремлюгиной за пьяную езду
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Победительница конкурса красоты «Миссис Россия – 2010» Вероника Дремлюгина лишилась дорогостоящего кроссовера и получила 350 часов обязательных работ после повторного вождения в нетрезвом виде на подмосковной трассе.

    Инцидент произошел в марте текущего года, передает РИА «Новости». Дремлюгина, ранее уже наказанная за пьяную езду, снова села за руль нетрезвой и устроила аварию на 29-м километре автодороги М-9 «Балтия».

    Женщину признали виновной по уголовной статье. «Суд приговорил виновную к наказанию в виде обязательных работ сроком на 350 часов с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года шесть месяцев. Также суд конфисковал в доход государства автомобиль Porsche Cayenne», – заявили в областной прокуратуре.

    В надзорном ведомстве уточнили, что вынесенный судебный приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура изъяла у нетрезвых водителей более 33 тыс. транспортных средств.

    Третий кассационный суд разрешил конфискацию автомобилей за повторную пьяную езду вне зависимости от доходов нарушителя.

    В августе прошлого года суд конфисковал внедорожник Porsche Cayenne у устроившей смертельное ДТП пьяной москвички.

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    26 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    Директор Ленинки показал украинскую азбуку с горящим Кремлем

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Российской государственной библиотеке есть закрытое хранилище с украинской русофобской литературой, в коллекции есть детские азбуки с горящим Кремлем и мемуары участников АТО.

    Российская государственная библиотека провела экскурсию по закрытому фонду, где хранятся украинские издания, сообщает «Коммерсантъ».

    Среди представленных материалов оказались мемуары участников АТО, детская азбука с изображением горящего Кремля, комиксы и проза рок-музыканта Кузьмы Скрябина.

    «Книги создают большое количество установок – нарративов, как сейчас модно говорить. Мы много лет наблюдали, как на Украине появляется неприятная для нас литература, откровенно русофобская», – заявил директор Ленинки Вадим Дуда.

    По словам руководителя учреждения, в освобожденных в ходе спецоперации населенных пунктах часто звучат призывы уничтожать подобную литературу. Однако руководство библиотеки приняло решение сохранить эти документы. Это необходимо для дальнейшего изучения истории русофобии и анализа искажения исторических фактов.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о навязывании украинским детям русофобии через специальные комиксы.

    Украинское руководство запланировало полностью запретить в стране российскую литературу.

    В 2025 году специалисты изъяли из библиотек в ЛНР более 200 тысяч книг украинской экстремистской направленности.

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    25 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Экс-министр обороны Украины признал постепенное поражение Киева

    Экс-министр обороны Федоров: Украина постепенно проигрывает России

    Экс-министр обороны Украины признал постепенное поражение Киева
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров констатировал постепенное поражение Киева в конфликте с Россией.

    «Похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем», – признался Федоров в беседе с журналистами агентства Reuters, передает РИА «Новости».

    По словам экс-министра, страна столкнулась с множеством нерешенных проблем. Среди главных трудностей он выделил высокий уровень коррупции и процветающее кумовство. Кроме того, Федоров указал на отсутствие единой стратегии ведения боевых действий и неспособность украинского руководства внедрять новые подходы.

    В июле Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины по указу Зеленского. Позже бывший глава военного ведомства заявил о системном кризисе управления в стране.

    На прошлой неделе экс-министр обвинил администрацию Владимира Зеленского в коррупции.

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    25 августа 2026, 19:09 • Новости дня
    Грузинские радикалы выехали на границу протестовать против туристов из России

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Представители радикально оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения» во вторник направились на границу с Россией опротестовать туристические потоки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «КПП «Верхний Ларс» стал воротами для российского доминирования в Грузии. Граждане России приезжают не только как туристы, они покупают в Грузии жилье, занимаются бизнесом. Все это опасно для государственности Грузии», – заявил на границе журналистам председатель совета партии Ираклий Павленишвили.

    По его словам, якобы «русские массово получают гражданство Грузии». Оппозиционер призвал «демонтировать режим (правящей) «Грузинской мечты», иначе Грузия будет в проигрышном положении».

    Грузинские официальные лица не видят ничего необычного в притоке туристов в конце августа.

    За минувшие семь дней российско-грузинскую границу через КПП «Верхний Ларс» пересекли более 113 тыс. граждан и свыше 33 тыс. автомобилей на фоне пика туристического сезона, сообщили в пресс-службе руководителя Северной Осетии.

    Правительство России работает над совершенствованием пропуска через границу и внедрением новых технологий, сообщал ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Он отмечал, что на КПП «Верхний Ларс» уже успешно применили цифровую систему электронной очереди. Между тем граждане России лидируют в списке посетивших Грузию в первом полугодии иностранных туристов с показателем 610 тыс. 825 человек, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    На втором месте – граждане Турции (525 тыс. 380 человек), на третьем – Армении (360 тыс. 050 человек).

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    25 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    В Ивано-Франковской области на западе Украины прогремели сильные взрывы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Громкие взрывы прогремели в нескольких населенных пунктах Ивано-Франковской области Украины, при этом официального оповещения о воздушной тревоге в регионе не поступало.

    Мощные звуки раздались в городе Яремче Ивано-Франковской области, передает ТАСС. В расположенном в 35 километрах Буковеле от ударной волны затряслись окна.

    Очевидцы также зафиксировали грохот в населенных пунктах Верховина, Коломыя и Косов. Они находятся почти в часе езды от Яремче.

    Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, режим воздушной тревоги на территории региона не объявлялся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца серия мощных взрывов прогремела в украинских городах Львов и Ивано-Франковск.

    В начале июня масштабная воздушная тревога охватила украинскую столицу и еще семь областей страны.


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    26 августа 2026, 10:10 • Новости дня
    Захарова назвала анекдотом выборы премьера Британии
    Захарова назвала анекдотом выборы премьера Британии
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Действующая процедура выборов премьер-министра Британии напоминает политический анекдот, так как британские лидеры приходят к власти без прямого голосования граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила механизм выбора премьер-министра Британии с политическим анекдотом, передает радио Sputnik.

    По ее словам, даже дети в школе выбирают старосту более честным путем.

    «То, что происходит в Британии, – это вообще политический анекдот… За какого британского политического руководителя, который стоял у руля этой страны, голосовали, хоть кто-нибудь голосовал в каком-то виде – прямой или полупрямой избирательной архитектоники? Да ни за кого и никогда», – заявила Захарова в радиоэфире.

    Дипломат добавила, что процесс выбора старосты класса через записки или опросы выглядит понятнее, чем приход к власти британского премьера.

    В июле Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

    Новый глава британского правительства назначил Эда Милибэнда министром иностранных дел.

    Мария Захарова иронично назвала данные кадровые перестановки своеобразным престолонаследием.

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    25 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз не одобрил выделение средств на приобретение американских систем противовоздушной обороны Patriot для нужд украинской армии из-за правила приоритета европейских производителей, сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Еврокомиссия пока не разрешила Киеву закупать у США средства ПВО Patriot на деньги из программы военного финансирования ЕС на 90 млрд евро, передает ТАСС. В рамках этой программы действует правило приоритетных закупок оружия для боевых действий с Россией у европейских военных компаний.

    Уйвари пояснил, что в последнем транше на 6,1 млрд евро нет изъятий из правила «покупай европейское». «Впервые в рамках программы на 90 млрд евро мы одобрили главным образом противобаллистические средства, также ракеты и радары. Отвечая на ваш вопрос, мы не можем комментировать детали этих контрактов, они конфиденциальны, но я могу сказать, что в этом транше нет изъятий, это означает, что все оружие будет произведено только в ЕС или на Украине», – заявил он.

    Уйвари добавил, что Еврокомиссия сначала утверждает контракты, а затем выделяет средства. Под переведенные накануне 6,1 млрд евро были одобрены всего семь контрактов. Украина должна подписать договоры с операторами военной промышленности и передать их в ЕК на утверждение.

    Всего в 2026 году Еврокомиссия планирует предоставить Киеву 28 млрд евро на закупки оружия. Украина уже прислала контракты на 22 млрд евро. У Киева остается около 6 млрд евро, в рамках которых можно запросить разрешение на покупку неевропейских вооружений, включая Patriot. Однако пока таких запросов не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Евросоюз направил украинской стороне 6,1 млрд евро для приобретения вооружений.

    До этого украинские власти игнорировали системы противовоздушной обороны в своих запросах.

    Зимой Еврокомиссия обязала Киев тратить выделенные кредиты преимущественно на европейское оружие.

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