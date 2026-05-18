Удовлетворены иски бронетанковых заводов по делу о хищениях в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону суд удовлетворил гражданские иски оборонных предприятий и силовых ведомств по резонансному делу о хищении средств на Десятом подшипниковом заводе.
Советский райсуд Ростова-на-Дону принял решение по делу о масштабных махинациях на местном подшипниковом заводе, передает РИА «Новости».
«Гражданские иски потерпевших удовлетворить», – огласила решение судья.
Судебная инстанция постановила взыскать средства с бывшего начальника планово-экономического отдела предприятия Феликса Захарцова. Деньги будут направлены в пользу Министерства обороны, ФСБ, МВД, а также ряда бронетанковых, машиностроительных и автомобильных заводов.
Следствие установило, что с 2020 по 2024 год фигуранты дела заключали договоры на поставку продукции в рамках гособоронзаказа. Завышая стоимость и подделывая документы, они похитили более 2,2 млрд рублей.
В результате преступных действий государству и 16 промышленным предприятиям был нанесен ущерб в особо крупном размере. Расследование в отношении семерых обвиняемых завершилось в ноябре 2025 года.
В январе Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве руководства Десятого подшипникового завода. Осенью прошлого года правоохранители наложили арест на имущество обвиняемых стоимостью свыше 5 млрд рублей.
В понедельник суд приговорил бывшего главу планово-экономического отдела Десятого подшипникового завода Ростова-на-Дону Захарцова к реальному сроку заключения.