Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.17 комментариев
СК завершил расследование дела о хищениях на подшипниковом заводе
СК завершил расследование дела о хищениях на 10-м подшипниковом заводе
Следствие по делу о многомиллионном хищении на Десятом подшипниковом заводе завершилось, среди обвиняемых числятся топ-менеджеры и военный представитель, сообщили в СК России.
Главное военное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере против руководства ООО «Десятый подшипниковый завод» и бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина, передает ТАСС.
В числе фигурантов дела оказались генеральный директор Александр Дьяченко, собственники предприятия Алексей и Людмила Кулешовы, бывший директор по экономике и финансам Николай Борисов, начальник планово-экономического отдела Феликс Захарцов, а также Роман Волков. Все они обвиняются в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Андрей Сухомлин проходит обвиняемым по двум статьям – мошенничество и служебный подлог (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ).
Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
О том, что завершились следственные действия по делу о хищениях руководством ООО «Десятый подшипниковый завод», в ноябре сообщала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшему директору завода по финансам Николаю Борисову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что Борисов похитил 800 млн рублей при выполнении обязательств по контракту.