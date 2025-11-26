На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.2 комментария
Завершились следственные действия по делу 10-го подшипникового завода
Окончены следственные действия по делу о хищениях руководством ООО «Десятый подшипниковый завод», сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Фигурантами дела стали генеральный директор Александр Дьяченко, собственники Алексей и Людмила Кулешовы, ряд бывших и действующих руководителей предприятия, а также бывший сотрудник Минобороны России Андрей Сухомлин, указала Петренко, передает ТАСС.
Следствие установило, что с 2020 по 2024 годы указываемые договоры на оборонные поставки позволили злоумышленникам завысить стоимость и внести ложные сведения, в результате чего было похищено более 2,2 млрд рублей. При этом государству и 16 промышленным предприятиям причинен ущерб в особо крупном размере.
Обвиняемым инкриминируется мошенничество. Андрею Сухомлину также вменяется служебный подлог. Арест был наложен на их имущество общей стоимостью свыше 5 млрд рублей. Сухомлин, Волков и Кулешов остаются под арестом. Борисов, Дьяченко, Захарцов и Кулешова помещены под домашний арест.
Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела. По окончании ознакомления материалы будут направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.
Напомним, в январе экс-директору по финансам 10-го подшипникового завода Николаю Борисову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.
Также в ФСБ сообщали, что ущерб из-за завышения стоимости продукции ростовского завода ГПЗ-10, исполнявшего гособоронзаказ, оценивается в 2,2 млрд рублей.
В феврале ФСБ сообщала, что бывший руководитель военного представительства Минобороны стал подозреваемым в мошенничестве и получении взятки при выполнении гособоронзаказа на подшипниковых заводах.