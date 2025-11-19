ФСБ: Ростовский завод завысил цены на продукцию по гособоронзаказу на 2,2 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Экспертиза выявила, что ущерб от завышения цен на продукцию в рамках ГОЗ составил 2,2 млрд рублей, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Согласно версии следствия, владельцы завода, включая экс-замглавы Росстандарта, должностные лица, а также начальник военного представительства Минобороны организовали поставку продукции по гособоронзаказу по ценам, завышенным в 3-8 раз.

Дело завели по статье «Мошенничество», в отношении главы военного представительства – по статье «Получение взятки».

Также заведено еще одно отдельное дело по статье о мошенничестве и служебном подлоге.

До этого силовики проводили обыски у руководителей и собственников трех подшипниковых заводов: ООО «ГПЗ-10» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-лоза» (Сергиев Посад), ООО «ГПЗ-2 Тверь» по факту хищения свыше 1 млрд рублей на гособоронзаказе.

В феврале ФСБ сообщала, что экс-глава военного представительства Минобороны стал подозреваемым в мошенничестве и получении взятки при выполнении гособоронзаказа на подшипниковых заводах.

Также ФСБ указывала, что экс-замглавы Росстандарта также проходит по делу о мошенничестве при исполнении гособоронзаказа на подшипниковых заводах.