Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.6 комментариев
ФСБ: Экс-замглавы Росстандарта стал фигурантом в деле о краже на гособоронзаказе
Бывший замруководителя Росстандарта проходит по делу о мошенничестве при исполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.
В ходе расследования выявлено хищение более 1 млрд рублей из средств гособоронзаказа, его фигурантом стал бывший заместитель руководителя Росстандарта России, указали в ведомстве, передает ТАСС.
По версии следствия, подозреваемый имел родственные связи среди собственников предприятия, он использовал должностное положение и организовал мошенническую схему по хищению денежных средств гособоронзаказа.
Ранее Следственный комитет России сообщал, что при выполнении гособоронзаказа в Севастополе похитили свыше 176 млн рублей, возбуждено уголовное дело.