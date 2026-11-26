При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
ООН сообщила о бегстве 380 тыс. человек из суданского Кордофана
ООН: Более 380 тыс. человек покинули суданский Кордофан за год
Более 380 тыс. человек были вынуждены покинуть суданский регион Кордофан за год из-за вооруженного конфликта, сообщила Международная организация по миграции (МОМ).
«В период с октября 2025 года по октябрь 2026 года более 383 тыс. человек были вынуждены покинуть суданский регион Кордофан», – передает РИА «Новости» сообщение МОМ.
Особенно сильно от последней волны вынужденного переселения пострадал Западный Кордофан. В ноябре в этом регионе зафиксировали более 15 тыс. беженцев.
Гуманитарная ситуация в Западном Кордофане вызывает особую тревогу: 70% домохозяйств нуждаются в защите, доступ к медицине и образованию ограничен. В целом по Судану 38% опрошенных заявили об отсутствии надлежащего жилья. В ООН предупредили, что череда волн переселения усугубляет тяжелый гуманитарный кризис.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в результате атаки беспилотников на рынок на границе между Южным Суданом и Суданом погибли 73 человека.
В сентябре Временная администрация ООН по обеспечению безопасности в Абьее сообщила о гибели десятков людей при межобщинных столкновениях на границе Судана и Южного Судана.
В марте Управление верховного комиссара по делам беженцев ООН назвало число беженцев внутри Ирана из-за конфликта.