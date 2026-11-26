ООН: Более 380 тыс. человек покинули суданский Кордофан за год

Tекст: Валерия Городецкая

«В период с октября 2025 года по октябрь 2026 года более 383 тыс. человек были вынуждены покинуть суданский регион Кордофан», – передает РИА «Новости» сообщение МОМ.

Особенно сильно от последней волны вынужденного переселения пострадал Западный Кордофан. В ноябре в этом регионе зафиксировали более 15 тыс. беженцев.

Гуманитарная ситуация в Западном Кордофане вызывает особую тревогу: 70% домохозяйств нуждаются в защите, доступ к медицине и образованию ограничен. В целом по Судану 38% опрошенных заявили об отсутствии надлежащего жилья. В ООН предупредили, что череда волн переселения усугубляет тяжелый гуманитарный кризис.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в результате атаки беспилотников на рынок на границе между Южным Суданом и Суданом погибли 73 человека.

В сентябре Временная администрация ООН по обеспечению безопасности в Абьее сообщила о гибели десятков людей при межобщинных столкновениях на границе Судана и Южного Судана.

В марте Управление верховного комиссара по делам беженцев ООН назвало число беженцев внутри Ирана из-за конфликта.