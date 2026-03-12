С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
В ООН назвали число беженцев внутри Ирана из-за конфликта
УВКБ ООН: Внутренними беженцами в Иране стали более 3 млн человек
Продолжающийся вооруженный конфликт в Иране уже вынудил до 3,2 млн человек покинуть свои дома и перебраться из мегаполисов в более безопасные регионы, свидетельствуют предварительные данные Управления верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН.
По предварительным данным, до 3,2 млн человек стали внутренне перемещенными лицами в результате противостояния, передает ТАСС.
Основная масса населения покидает Тегеран и другие мегаполисы. Люди направляются в северные регионы и сельскую местность ради собственной безопасности.
Специалисты предупреждают, что по мере продолжения боевых действий статистика будет ухудшаться.
Также пострадали семьи беженцев, уже находившиеся в стране, преимущественно граждане Афганистана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, война с Ираном ставит целые страны на грань выживания.
США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории исламской республики.