Япония отказалась помогать в разминировании Ормузского пролива

Tекст: Дмитрий Зубарев

Такаити заявила, что Япония не собирается направлять тральщики для разминирования Ормузского пролива во время текущего конфликта, передает Bloomberg.

По словам Такаити, пока идет война, участие Японии в разминировании может быть расценено как использование военной силы против другого государства, что противоречит конституции страны.

Премьер-министр уточнила, что если война будет официально завершена, мины могут считаться заброшенными, и тогда их удаление не нарушит конституцию. Однако она отметила: «На практике чрезвычайно сложно предсказать, когда именно мины, изначально заложенные в ходе вооруженного нападения, станут считаться заброшенными».

Такаити подчеркнула, что в свете этой неопределенности не предполагается использовать силы самообороны Японии для подготовки к разминированию вблизи Ормузского пролива. Она также сообщила о планах выпустить 80 млн баррелей нефти из стратегических резервов Японии на фоне решения Международного энергетического агентства выпустить 400 млн баррелей из мировых запасов.

Премьер-министр отметила, что в ходе предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом планирует углубить обсуждение мер по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил организовать эскорт для танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Через Ормузский пролив за сутки прошли лишь два танкера. Блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать.