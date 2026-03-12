Минэнерго США анонсировало отказ от урана из России

Минченко оценил первый в 2026 году разговор Путина и Трампа

Политолог Минченко: Позиция России по Ирану может сыграть роль в урегулировании на Украине

Tекст: Олег Исайченко

«Чем шире повестка переговоров, и чем больше США испытывают потребность в диалоге, тем легче американцы идут на контакт. Это классика взаимоотношений Москвы и Вашингтона», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Он напомнил, что предыдущий телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в декабре 2025 года. «Неслучайно стороны именно сейчас отметили необходимость общаться чаще», – добавил собеседник. По его мнению, для России важно максимально выгодно для себя использовать текущую ситуацию. «Потенциальная позиция РФ как посредника гипотетически может сыграть свою роль», – заметил политолог.

Минченко также высказал мнение, что Москве не следует поддаваться соблазну ситуативного, кратковременного снятия санкций с российской нефти, чтобы помочь американцам и европейцам «сбалансировать цены на углеводороды, а затем снова вернуться в режим ограничений». Накануне президент России отмечал, что страна готова поставлять нефть и газ в Европу, но ждет сигналов от ЕС о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере.

В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа состоялся по инициативе американской стороны и продолжалась около часа. Главными темами разговора были конфликт с Ираном и ведущиеся при участии представителей США трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию.

«Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, руководителями ряда других стран», – приводит комментарий Ушакова сайт Кремля.

Трамп дал свою оценку развитию ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции. «Отмечу, что на этот счет состоялся весьма предметный и, я думаю, небесполезный обмен мнениями», – сказал помощник российского лидера. Он рассказал, что глава Белого дома вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня для достижения долгосрочного урегулирования.

С российской стороны были положительно оценены посреднические усилия команды Трампа, а также дана характеристика ситуации на линии боевого соприкосновения, «где российские войска продвигаются весьма успешно». «Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути к переговорному урегулированию конфликта», – заявил Ушаков.

Кроме того, в телефонном разговоре была затронута тема Венесуэлы – прежде всего в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти. «В целом повторю, что беседа получилась весьма содержательной и, несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики», – добавил помощник президента России.

Трамп назвал хорошими телефонные переговоры с российским коллегой. Он признался, что остался доволен обсуждением украинской тематики. «В том, что касается Украины, это был позитивный разговор», – отметил президент США. По его словам, российская сторона предложила содействие в разрешении конфликта на Ближнем Востоке, однако Трамп заявил, что Москве стоит сосредоточиться на вопросе украинского кризиса.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил важность момента для переговоров Москвы и Вашингтона.

«Важный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом в решающий момент», – написал он в соцсетях. Дмитриев заявил, что российско-американский диалог жизненно важен для мира, так как восстановить и обеспечить глобальную энергетическую безопасность возможно только при участии России.

Отметим, после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть сильно выросли. В понедельник котировки приблизились к 120 долларам за баррель, но позже откатились к 90 долларам. На этом фоне Трамп выступил с рядом заявлений, чтобы остудить рынок. Так, он назвал войну с Ираном «практически завершенной» и сообщил, что США отменят часть санкций в отношении нефтяной отрасли ряда стран.

В последний раз Путин и Трамп общались по телефону в конце декабря 2025 года. Тогда в ходе разговора главы государств договорились о создании двух рабочих групп по урегулированию конфликта на Украине – по вопросам безопасности и экономическим вопросам.