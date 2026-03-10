  • Новость часаПри ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин поручил наградить Звездой Героя 68 дней державшего оборону в одиночку бойца
    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»
    Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров
    Путин и Пезешкиан провели второй телефонный разговор за неделю
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    СМИ сообщили о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве
    Стало известно о росте заболеваемости COVID-19 в шести регионах России
    КСИР сообщил о применении гиперзвуковых ракет в ударе по Израилю
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Все религии учат одному и тому же?

    Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.

    8 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    14 комментариев
    10 марта 2026, 21:15 • В мире

    Америка воюет с Ираном ради второго пришествия

    Америка воюет с Ираном ради второго пришествия
    @ Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Принято считать, что за агрессией США и Израиля против Ирана кроются чисто экономические интересы – прежде всего контроль над ближневосточной нефтью. Однако в обеих странах есть влиятельная и обличенная властью группа, которая рассматривает этот конфликт как имеющий глубокий религиозный смысл. Они ведут войну, которая предсказана в Библии.

    Американская пропаганда оказалась в непростой ситуации. После провала блицкрига против Ирана – когда стало ясно, что война затягивается – ей пришлось объяснять американскому обществу, зачем эту войну вести. И почему нужно терпеть все исходящие от нее потери – пока что в основном экономические.

    В ход идут проверенные мантры. Говорится о необходимости снести в Иране «религиозных фанатиков», которые притесняют женщин и вешают на улицах протестующих. Утверждается, что Иран находился в шаге от создания ядерной бомбы. «Безумные режимы, подобные Ирану, одержимые пророческими исламскими заблуждениями, не могут обладать ядерным оружием», – уверяет военный министр США Пит Хегсет.

    Однако в США есть значительная группа людей, которых ни в чем подобным убеждать вовсе не требуется. Они рассматривают войну с Ираном не через призму защиты Америки или освобождения иранского народа, а как самую настоящую Божью Волю. Или, если по латыни, Deus Vult (девиз крестоносцев), как гласит татуировка на руке Пита Хегсета.

    Для всех них война с Ираном – поистине священная. Она предначертана Богом в буквальном смысле слова. Речь идет о многочисленных евангелистских течениях, церквях и сектах, десятки миллионов членов которых являются одними из самых пассионарных сторонников Республиканской партии и лично Дональда Трампа.

    Их взгляды представлены не только на улице или в церквях, но и в Сенате, а также в Белом доме (радикальным евангелистом был, например, Майк Пенс, занимавший пост вице-президента США при первом сроке Трампа). Или послом США в Израиле Майком Хаккаби, который заявил о том, что было бы «хорошо», если бы Израиль захватил «по сути весь Ближний Восток» от Ефрата до Нила, поскольку эта земля была ему обещана в Библии. То есть такие люди есть и среди тех, кто принимал решение ударить по Ирану, и среди их избирателей.

    Эти люди считают, что Завет между Богом и Израилем нерушим, и оспаривать его – значит оспаривать сам священный текст Библии. Они верят в то, что захват евреями всей «Земли Обетованной» от Нила до Евфрата является одним из событий, предвосхищающим Второе пришествие Иисуса Христа.

    Проще говоря, возвращение Земли Обетованной евреям является целью любого верующего христианина. Именно поэтому они поддерживают строительство поселений на Западном берегу и любую аннексию Израилем новых арабских территорий. Ну и, соответственно, любые действия Трампа в интересах Израиля. В том числе и войну с Ираном, потому что в священных текстах сказано, что евреи уничтожат врагов своих.

    Например, в американских войсках распространяют информацию о том, Трамп «был помазан Иисусом, чтобы зажечь сигнальный огонь в Иране, который вызовет Армагеддон и ознаменует Его возвращение на Землю». А сам президент Трамп собирает у себя в Овальном кабинете два десятка пасторов, дабы те возложили на него руки и помолились о победе.

    Причем слева от него в ходе этого коллективного моления стояла старший советник Офиса по делам веры Белого дома Пола Уайт Кейн. Та самая, которая возродила практику индульгенций (продает личного ангела-хранителя за 1000 долларов) и в религиозном трансе призывает «бить, бить, бить, бить, бить, пока не одержите победу над каждым врагом, который встал против вас».

    И эти люди, которых иногда еще называют «христианскими сионистами» – самая настоящая находка для Биньямина Нетаньяху.

    Да, со стороны евангелистов речь идет не столько о любви к евреям, сколько об использовании их как инструмента для достижения своих религиозных целей. В рамках евангелической концепции перед Вторым пришествием все евреи (за исключением тех, кто примет христианство) в ходе Армагеддона погибнут.

    Однако израильские власти на такие детали внимания не обращают, они активно работают с евангелистами ради продвижения интересов Израиля в США. Бывший посол Израиля в США Рон Дермер прямо советовал Тель-Авиву вкладывать больше средств, направляемых на лоббизм в США, в работу с «увлеченными американскими евангелистами», нежели чем с тамошними евреями, которые «непропорционально часто выступают с критикой нас».

    И премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сейчас, в ходе войны с Ираном, продолжает трафить не только своим религиозным фундаменталистам, но и американским евангелистам. «В недельной главе Торы мы читаем: „Помните, что сделал вам Амалек“. Мы помним – и поступаем», – говорит Нетаньяху, сравнивая Иран с библейскими амалекитянами (первыми напавшими на евреев после их исхода из Египта и потому достойными полного истребления).

    В целом и Соединенные Штаты, и Израиль на всех уровнях  позиционируют войну против Ирана в том числе и как религиозную битву. Которая должна произойти ради исполнения библейских пророчеств.

    Проблема лишь в том, что ценность этого аргумента для американского электората падает. Евангелисты старшего поколения остаются произраильскими, однако поддержка еврейского государства среди молодого их поколения упала с 75% в 2018 году до всего лишь 34% в 2021 году.

    Причин тому множество. Прежде всего это, конечно, общее сокращение истово верующих граждан США. Доля тех, кто считает, что Библия является словом Божьим, упала с 40% в 1980 году до 20% в 2022, а тех, кто уверен, что она является лишь сборником написанных людьми рассказов, выросла с примерно 10 до 29%. Кроме того, сейчас целые направления евангелизма переключаются на тиражирование идеи социальной справедливости – и действия и США, и Израиля для них перестают быть «Deus Vult». А значит, возможно, операция против Ирана становится последней «американской священной войной» в истории.

    Главное
    В зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Николаев
    Мерц призвал не ослаблять санкции против России
    Орбан подписал указ об аресте изъятых у украинских инкассаторов золота и миллионов
    Одобрен законопроект, разрешающий применение армии для защиты россиян за границей
    Посольство осудило удар по Дому русской культуры в Ливане
    Симоньян предложила штрафовать за отказ сдавать жилье семьям с младенцами
    Россияне на эзотерические товары потратили более 300 млн рублей в этом году

    Война с Ираном ставит целые страны на грань выживания

    Через несколько дней после начала агрессии США и Израиля против Ирана мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом. Похоже, мы стоим на пороге глобальной перестройки всего мирового рынка углеводородов. Как именно она будет выглядеть – и какова в такой ситуации роль и России, и потребителей нашей нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    США настраивают Испанию против НАТО

    «Защита Испании и испанского народа требует выхода из НАТО», – провозглашает ряд испанских политиков. Конфликт между Мадридом и Вашингтоном привел к тому, что значительная часть испанцев хочет запретить США пользоваться базами НАТО на своей территории – а многие и вовсе желают выхода своей страны из альянса. Как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации