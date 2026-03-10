Америка воюет с Ираном ради второго пришествия

Tекст: Геворг Мирзаян

Американская пропаганда оказалась в непростой ситуации. После провала блицкрига против Ирана – когда стало ясно, что война затягивается – ей пришлось объяснять американскому обществу, зачем эту войну вести. И почему нужно терпеть все исходящие от нее потери – пока что в основном экономические.

В ход идут проверенные мантры. Говорится о необходимости снести в Иране «религиозных фанатиков», которые притесняют женщин и вешают на улицах протестующих. Утверждается, что Иран находился в шаге от создания ядерной бомбы. «Безумные режимы, подобные Ирану, одержимые пророческими исламскими заблуждениями, не могут обладать ядерным оружием», – уверяет военный министр США Пит Хегсет.

Однако в США есть значительная группа людей, которых ни в чем подобным убеждать вовсе не требуется. Они рассматривают войну с Ираном не через призму защиты Америки или освобождения иранского народа, а как самую настоящую Божью Волю. Или, если по латыни, Deus Vult (девиз крестоносцев), как гласит татуировка на руке Пита Хегсета.

Для всех них война с Ираном – поистине священная. Она предначертана Богом в буквальном смысле слова. Речь идет о многочисленных евангелистских течениях, церквях и сектах, десятки миллионов членов которых являются одними из самых пассионарных сторонников Республиканской партии и лично Дональда Трампа.

Их взгляды представлены не только на улице или в церквях, но и в Сенате, а также в Белом доме (радикальным евангелистом был, например, Майк Пенс, занимавший пост вице-президента США при первом сроке Трампа). Или послом США в Израиле Майком Хаккаби, который заявил о том, что было бы «хорошо», если бы Израиль захватил «по сути весь Ближний Восток» от Ефрата до Нила, поскольку эта земля была ему обещана в Библии. То есть такие люди есть и среди тех, кто принимал решение ударить по Ирану, и среди их избирателей.

Эти люди считают, что Завет между Богом и Израилем нерушим, и оспаривать его – значит оспаривать сам священный текст Библии. Они верят в то, что захват евреями всей «Земли Обетованной» от Нила до Евфрата является одним из событий, предвосхищающим Второе пришествие Иисуса Христа.

Проще говоря, возвращение Земли Обетованной евреям является целью любого верующего христианина. Именно поэтому они поддерживают строительство поселений на Западном берегу и любую аннексию Израилем новых арабских территорий. Ну и, соответственно, любые действия Трампа в интересах Израиля. В том числе и войну с Ираном, потому что в священных текстах сказано, что евреи уничтожат врагов своих.

Например, в американских войсках распространяют информацию о том, Трамп «был помазан Иисусом, чтобы зажечь сигнальный огонь в Иране, который вызовет Армагеддон и ознаменует Его возвращение на Землю». А сам президент Трамп собирает у себя в Овальном кабинете два десятка пасторов, дабы те возложили на него руки и помолились о победе.

Причем слева от него в ходе этого коллективного моления стояла старший советник Офиса по делам веры Белого дома Пола Уайт Кейн. Та самая, которая возродила практику индульгенций (продает личного ангела-хранителя за 1000 долларов) и в религиозном трансе призывает «бить, бить, бить, бить, бить, пока не одержите победу над каждым врагом, который встал против вас».

И эти люди, которых иногда еще называют «христианскими сионистами» – самая настоящая находка для Биньямина Нетаньяху.

Да, со стороны евангелистов речь идет не столько о любви к евреям, сколько об использовании их как инструмента для достижения своих религиозных целей. В рамках евангелической концепции перед Вторым пришествием все евреи (за исключением тех, кто примет христианство) в ходе Армагеддона погибнут.

Однако израильские власти на такие детали внимания не обращают, они активно работают с евангелистами ради продвижения интересов Израиля в США. Бывший посол Израиля в США Рон Дермер прямо советовал Тель-Авиву вкладывать больше средств, направляемых на лоббизм в США, в работу с «увлеченными американскими евангелистами», нежели чем с тамошними евреями, которые «непропорционально часто выступают с критикой нас».

И премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сейчас, в ходе войны с Ираном, продолжает трафить не только своим религиозным фундаменталистам, но и американским евангелистам. «В недельной главе Торы мы читаем: „Помните, что сделал вам Амалек“. Мы помним – и поступаем», – говорит Нетаньяху, сравнивая Иран с библейскими амалекитянами (первыми напавшими на евреев после их исхода из Египта и потому достойными полного истребления).

В целом и Соединенные Штаты, и Израиль на всех уровнях позиционируют войну против Ирана в том числе и как религиозную битву. Которая должна произойти ради исполнения библейских пророчеств.

Проблема лишь в том, что ценность этого аргумента для американского электората падает. Евангелисты старшего поколения остаются произраильскими, однако поддержка еврейского государства среди молодого их поколения упала с 75% в 2018 году до всего лишь 34% в 2021 году.

Причин тому множество. Прежде всего это, конечно, общее сокращение истово верующих граждан США. Доля тех, кто считает, что Библия является словом Божьим, упала с 40% в 1980 году до 20% в 2022, а тех, кто уверен, что она является лишь сборником написанных людьми рассказов, выросла с примерно 10 до 29%. Кроме того, сейчас целые направления евангелизма переключаются на тиражирование идеи социальной справедливости – и действия и США, и Израиля для них перестают быть «Deus Vult». А значит, возможно, операция против Ирана становится последней «американской священной войной» в истории.