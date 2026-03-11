Мэр Сочи рекомендовал не вести детей в школы из-за угрозы БПЛА

Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Мэр Сочи Андрей Прошунин обратился к жителям города с призывом не отправлять детей в школы и детские сады из-за сохраняющейся опасности атаки БПЛА.
Прошунин в Telegram-канале рекомендовал жителям не отправлять детей в школы и детские сады из-за сохраняющейся угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
Он подчеркнул, что несмотря на готовность образовательных учреждений и наличие безопасных зон, а также осведомленность персонала о необходимых действиях, сейчас лучше воздержаться от посещения занятий.
Мэр отметил, что эти меры распространяются и на студентов.
Ранее система противовоздушной обороны в Сочи отражала атаку беспилотных летательных аппаратов.
В аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи временно вводились ограничения.