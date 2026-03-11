  • Новость часаМИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    США в Иране увидели границы возможного

    @ Allison Bailey/NurPhoto/Reuters Connect

    11 марта 2026, 08:54 Мнение

    США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»
    Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров

    При всем нашем оптимизме, было бы пока преувеличением говорить, что военная авантюра США и Израиля в отношении Ирана захлебнулась, и положение будет вскоре нормализовано при помощи международных посредников. Однако уже сейчас целый ряд обстоятельств дают повод задуматься, в каком качестве международная политика будет заинтересована в США после того, как иссякнут последние попытки Вашингтона вернуть себе гегемонию.

    Поскольку распад этой державы мы можем представить себе только в фантастическом сценарии, Россия, Китай, Индия и все остальные участники международного сообщества, нуждаются в понимании того, каким образом США в будущем будут размещаться в системе их внешнеполитических интересов. Особенно это интересно для России, поскольку Америка является важнейшей частью Запада, с которым у нас исторически сложились очень тесные, но вместе с тем часто враждебные отношения.

    То и другое имеет вполне очевидную основу – Россия расположена наиболее близко к США и Европе, их судьба всегда будет тем или иным образом вписываться в наши стратегические построения. Поэтому нам сам Бог велел задуматься, как использовать американцев в достижении собственных целей.

    Агрессия против Ирана на исходе зимы 2026 года стала последним раундом того, что мы привыкли называть глобальным присутствием США в мировых делах. Мы не знаем пока, насколько устойчивым окажется Иран к длительному военному давлению, как ему смогут помогать внешние силы и сколько сами американцы протянут в условиях, когда их авантюра явно вышла за пределы предполагавшегося сценария.

    Сейчас мы видим достаточно противоречивую картину – решимость израильского правительства довести дело до конца по принципу «или я ее в ЗАГС, или она меня к прокурору», растерянность Трампа и его окружения по поводу неожиданной устойчивости иранского государства, панику у всех без исключения американских союзников и клиентов. И, что самое важное, колоссальное негативное влияние конфликта на мировую экономику. С последним, видимо, и связаны слухи о поиске Вашингтоном посредников для диалога с Тегераном.

    Россия во всей этой сумятице поддерживает иранский народ и государство, подвергающиеся совершенно неспровоцированному нападению. Но она в любом случае должна вести политику, отвечающую ее долгосрочным интересам. А поскольку Россия – это глобальная военная держава, то ее интересует баланс сил в мировом масштабе и место в нем США, которые всегда занимали нестандартное положение во всей международной системе.

    Прибегая к медицинским сравнениям, можно сравнить США со своего рода новообразованием в теле человека. Но поскольку речь идет о мире государств, то существование такой «опухоли» не приводит к гибели всего организма, а встраивается в его развитие, занимая свою особую нишу. Во второй половине XX века сложились уникальные обстоятельства – Европа была разгромлена, Китай пребывал в небытии, а Россия сама себя отгородила от большей части мира коммунистическим экспериментом. Все это в совокупности позволило самому нестандартному участнику международной жизни захватить лидерство настолько уверенно, что отказ от него сопровождается эксцессами вроде текущих событий.

    США вышли на первое место, не потому что разгромили остальных, а просто в результате того, что Россия и Европа запутались в решении собственных проблем развития. И совершенно глупо сравнивать их с Римской империей или державой Чингисхана, повергших в прах всех своих современников. Никого из двух их глобальных соперников – Россию или Европу – американцы своими руками не побеждали.

    Америка стала тем самым «последним верблюдом», что оказался первым после того, как караван отправился в другую сторону. А что они потом сами себе насочиняли в рамках историософских рассуждений провинциалов об «особой миссии нашего села в мировой истории» – это уже совершенно не важно. Значение имеет то, что теперь, когда объективных причин для отставания остальных нет, США могут стать сравнительно нормальным участником мировой политики.

    Конечно, нельзя исключать трагического исхода наблюдаемого сейчас мирового кризиса. Однако если он не случится, США со временем смогут вернуться к своему положению во всех отношениях особой, но и нужной другим державы. И если не допускать печального повторения опыта прошлого столетия, то они окажутся вполне уместным для глобального баланса сил игроком.

    Само собой, пока они располагают колоссальными накопленными богатствами и военными возможностями. Но, как мы видим, даже они недостаточны для того, чтобы сладить со сравнительно крупным противником, не прибегая к ядерному оружию.

    В каком-то смысле, иранская авантюра Трампа и компании была необходима для того, чтобы все окончательно убедились: попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными. Для самих американцев это не менее важно – там идет мучительный поиск своего нового места в мире, а это требует понимания границ возможного.

    Россия, как активная участница международной политики на протяжении уже более чем 300 лет, такие границы для себя очень хорошо понимает. Понимают их и все остальные. Только американцам пока не предоставлялось счастливой возможности убедиться в пределах собственной силы. Надеемся, что усваиваемые сейчас уроки пойдут на пользу.

    А вот апокалиптических ожиданий хотелось бы избежать: предсказания, что падение США с пьедестала неминуемо означает всеобщий хаос являются искусственным способом их там еще немного удержать. Но нужно не держаться за прошлое, а готовиться к будущему, где американцам может быть уготовано вполне подходящее для всех место.

    Россия всегда, с самого момента возникновения США, использовала их в контексте реализации своих важнейших внешнеполитических задач. Они на исходе XVIII столетия предполагали, в первую очередь, сдерживание могущества нашего самого главного противника в Европе – Британии. А поскольку Франция была к тому времени повержена, то открытое и тайное соперничество русских и англичан определяло все содержание международной политики с той эпохи и вплоть до середины XX века.

    Современное давление США на европейцев и Китай также могут способствовать складыванию в перспективе того баланса, который окажется лучше единоличного господства одной из великих держав. Россия в таком сценарии объективно заинтересована. Тем более, что мы видим, как действия администрации Трампа уже открывают для Москвы дополнительные возможности.

    Международная политика будущего станет, с наибольшей вероятностью, намного более разнообразной и внутренне сбалансированной, чем когда-либо раньше. Это сейчас нас пугают многочисленные войны и бедствия. Но не будем забывать о том, что все они, как-бы чудовищно не выглядели, – это только симуляция настоящей Мировой войны в условиях, когда главные ядерные державы осознают взаимную убийственность своих арсеналов. И когда мы в относительной целости и сохранности пройдем период глобальной перенастройки, Америка, вполне возможно, всем еще понадобится. Не для нее самой, а для решения их собственных внешнеполитических задач. 

    В зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Николаев
    Мерц призвал не ослаблять санкции против России
    При ударе ВСУ по Запорожской области погибли два человека
    The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата»
    Орбан подписал указ об аресте изъятых у украинских инкассаторов золота и миллионов
    Симоньян предложила штрафовать за отказ сдавать жилье семьям с младенцами
    Россияне на эзотерические товары потратили более 300 млн рублей в этом году

    Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу

    Власти России готовы сами запретить поставки энергоресурсов на европейский рынок. Речь в первую очередь идет об СПГ. Его запрет сейчас еще сильнее ударил бы по Европе, которая и так оказалась самой пострадавшей от ближневосточного конфликта. Раз ЕС и так хочет избавиться от нашего газа, то России выгоднее пойти на опережение. В чем здесь логика? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Украинский летчик наказан за попытку удара по российскому тылу

    Полковник, командир бригады ВСУ уничтожен российским истребителем в редком в текущих условиях СВО воздушном бою. Скорее всего, украинский Су-27 пытался совершить удар дальнобойными ракетами по тыловым российским объектам. Как российскому летчику удалось его обнаружить и поразить? Подробности

    Прибалтика и Польша вынуждены оправдываться за последствия иранской войны

    Атака США и Израиля на Иран поначалу вызвала восторг у руководителей Прибалтики и Польши, некоторые из них даже пообещали отправить на помощь войска. Однако вскоре радостные высказывания резко прекратились – лидерам, наоборот, пришлось оправдываться перед возмущенными гражданами, которые из-за событий на Ближнем Востоке столкнулись с ростом цен на топливо и электричество, подорожанием товаров и услуг. Что не так пошло в Прибалтике и Польше из-за войны в Иране? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

