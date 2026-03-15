Захарова охарактеризовала подход России к отношениям с США

Захарова: Россия при контактах с США исходит из реалистичных оценок

Tекст: Антон Антонов

«Мы как сохраняем те оценки, которые были даны в связи с конкретными действиями и шагами, так мы и выстраиваем наши контакты – исходя из реалистичного, еще раз подчеркну это слово, восприятия и оценки того, что они делают», – заявила Захарова в эфире «ТВ Центр».

Она также подчеркнула, что Москва поддерживает связи со всеми странами, с которыми это необходимо для национальных интересов, передает РИА «Новости».

В ходе эфира Захарова прокомментировала ситуацию в Западной Европе, отметив, что местные страны ожидают возвращения «ультралибералов» в Белый дом. Она пояснила, что европейцы надеются на учет их мнения в политике США и на то, что их будут воспринимать не как радостных вассалов или несчастных рабов, а как равных. Однако, по мнению Захаровой, этого не произойдет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетил США по поручению президента России Владимира Путина и провел переговоры о совместных экономических проектах и ситуации на энергетических рынках. В конце января Дмитриев провел переговоры в Майами с делегацией США.