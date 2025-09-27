Лавров указал США на отказ в визах делегации России

Лавров указал США на невыдачу виз членам российской делегации для приезда в ООН

Tекст: Мария Иванова

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке обратил его внимание на проблему с выдачей американских виз членам российской делегации для участия в мероприятиях ООН, передает ТАСС.

По словам Лаврова, ситуация касается не только Генассамблеи, но и других мероприятий ООН.

Он подчеркнул, что страна – хозяйка штаб-квартиры ООН должна своевременно и без дискриминаций выдавать визы делегатам по запросам стран.

Лавров отметил: «Мы регулярно недосчитываемся участников нашей делегации в том числе из числа Государственной думы. Не всем выдают визы, я об этом упоминал Марко Рубио на нашей встрече в среду здесь на Манхэттене».

Российская сторона настаивает, что подобные действия препятствуют полноценному участию делегаций в работе ООН и нарушают международные обязательства США как принимающей страны. Вопрос о выдаче виз остается одним из ключевых в отношениях России и США в контексте взаимодействия в структурах ООН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не получил визу для участия в Генассамблее ООН в США.

Журналисты пула Лаврова получили американские визы с ограничением передвижения.

Между тем зал для пресс-конференции главы МИД России в штаб-квартире ООН был заполнен журналистами, прибывшими освещать выступление Сергея Лаврова.