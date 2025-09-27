Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров указал США на отказ в визах делегации России
В ходе встречи в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание американской стороны на регулярные случаи отказов в выдаче виз российской делегации для мероприятий ООН.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке обратил его внимание на проблему с выдачей американских виз членам российской делегации для участия в мероприятиях ООН, передает ТАСС.
По словам Лаврова, ситуация касается не только Генассамблеи, но и других мероприятий ООН.
Он подчеркнул, что страна – хозяйка штаб-квартиры ООН должна своевременно и без дискриминаций выдавать визы делегатам по запросам стран.
Лавров отметил: «Мы регулярно недосчитываемся участников нашей делегации в том числе из числа Государственной думы. Не всем выдают визы, я об этом упоминал Марко Рубио на нашей встрече в среду здесь на Манхэттене».
Российская сторона настаивает, что подобные действия препятствуют полноценному участию делегаций в работе ООН и нарушают международные обязательства США как принимающей страны. Вопрос о выдаче виз остается одним из ключевых в отношениях России и США в контексте взаимодействия в структурах ООН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не получил визу для участия в Генассамблее ООН в США.
Журналисты пула Лаврова получили американские визы с ограничением передвижения.
Между тем зал для пресс-конференции главы МИД России в штаб-квартире ООН был заполнен журналистами, прибывшими освещать выступление Сергея Лаврова.