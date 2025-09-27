  • Новость часаЛавров предостерег от попыток сбивать объекты в небе России
    Мнения
    Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    17 комментариев
    27 сентября 2025, 20:59 • Новости дня

    Лавров указал США на отказ в визах делегации России

    Лавров указал США на невыдачу виз членам российской делегации для приезда в ООН

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе встречи в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание американской стороны на регулярные случаи отказов в выдаче виз российской делегации для мероприятий ООН.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке обратил его внимание на проблему с выдачей американских виз членам российской делегации для участия в мероприятиях ООН, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, ситуация касается не только Генассамблеи, но и других мероприятий ООН.

    Он подчеркнул, что страна – хозяйка штаб-квартиры ООН должна своевременно и без дискриминаций выдавать визы делегатам по запросам стран.

    Лавров отметил: «Мы регулярно недосчитываемся участников нашей делегации в том числе из числа Государственной думы. Не всем выдают визы, я об этом упоминал Марко Рубио на нашей встрече в среду здесь на Манхэттене».

    Российская сторона настаивает, что подобные действия препятствуют полноценному участию делегаций в работе ООН и нарушают международные обязательства США как принимающей страны. Вопрос о выдаче виз остается одним из ключевых в отношениях России и США в контексте взаимодействия в структурах ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не получил визу для участия в Генассамблее ООН в США.

    Журналисты пула Лаврова получили американские визы с ограничением передвижения.

    Между тем зал для пресс-конференции главы МИД России в штаб-квартире ООН был заполнен журналистами, прибывшими освещать выступление Сергея Лаврова.

    25 сентября 2025, 19:45 • Новости дня
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Сергей Лавров обвинил страны Запада в развязывании войны против России через конфликт на Украине и прямом военном участии.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину, передает ТАСС. По его словам, кризис на Украине был спровоцирован коллективным Западом, который теперь прямо участвует в конфликте против России.

    На совещании министров иностранных дел «Группы двадцати» (G20) Лавров сказал: «Наглядный пример – спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют». Он подчеркнул, что действия Запада стали прямым вмешательством в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом вопросы деятельности ОБСЕ на фоне будущего председательства Швейцарии в 2026 году.

    Лавров выступил за немедленное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы и призвал исключить страну из списка спонсоров терроризма. Москва выразила готовность к сотрудничеству с Вашингтоном для поиска решений по устранению причин украинского кризиса.

    Комментарии (26)
    25 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп пообещал не употреблять термин «бумажный тигр», критикуя Россию. При этом он скептически отозвался о росийских успехах на поле боя.

    «Я никогда никого не назову «бумажным тигром», – сказал глава Белого дома во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости». В то же время Трамп раскритиковал темпы продвижения росийских войск в зоне СВО.

    Напомним, ранее он назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы США, заявил, что Россия традиционно ассоциируется с медведем, а бумажных медведей не бывает. По его словам, высказывание Трампа о России как о «бумажном тигре» стало следствием его общения с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (12)
    27 сентября 2025, 12:35 • Видео
    Германия готовит ограбление России

    Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 10:08 • Новости дня
    Каллас: Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине

    Каллас заявила о неспособности ЕС единолично поддерживать Украину

    Каллас: Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз не может нести единоличную ответственность за поддержку Украины, сообщает Politico.

    Европа не может единолично нести ответственность за помощь Украине в противостоянии с Россией, подчеркнула главный дипломат Евросоюза Кая Каллас в интервью на полях Генассамблеи ООН, передает Politico.

    Она напомнила, что именно Дональд Трамп обещал «остановить убийства», поэтому «ответственность за это не может лежать на ЕС».

    Каллас указала, что заявления Трампа о готовности Украины победить при поддержке Евросоюза и НАТО вызывают вопросы относительно роли Вашингтона. По ее словам, альянс не может существовать без участия США.

    «Америка – главный союзник в НАТО, а значит, когда речь идет о действиях альянса, это касается и США», отметила она.

    Также Каллас подчеркнула, что ЕС уже сократил импорт нефти и газа из России на 80%, и если бы остальные союзники последовали их примеру, конфликт мог бы завершиться быстрее. Она добавила, что Вашингтон может повлиять на страны, сохраняющие энергозависимость от России, такие как Венгрия и Словакия.

    Обсуждая санкции, Каллас заявила, что Москва не ведет переговоры с Западом «добросовестно», несмотря на попытки США сохранить коммуникацию. Она выразила обеспокоенность тем, что мирные инициативы Запада лишь используются Россией для эскалации, отметив: «Эти добрые жесты злоупотребляются Путиным».

    В свете напряженности, вызванной инцидентами с российскими дронами и самолетами у границ ЕС, Каллас подчеркнула необходимость сдержанной, но решительной реакции альянса. Она также призвала страны G7 рассмотреть использование замороженных российских активов для восстановления Украины, подчеркнув, что платить за ущерб должна Россия, а не европейские налогоплательщики.

    Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше». Трамп ранее призвал европейских союзников взять на себя основную ответственность за поддержку Киева, не предложив новых шагов со стороны США.

    Financial Times писала, что европейские страны опасаются, что Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева.

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц отметил, что Европа не может одновременно покупать нефть у России и просить о поддержке Украины.

    Комментарии (21)
    25 сентября 2025, 21:15 • Новости дня
    Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть и газ у России
    Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть и газ у России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей во время встречи с турецким президентом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

    Американский лидер подчеркнул, что у него с Эрдоганом «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле», передает ТАСС.

    Трамп заявил: «Я думаю, сегодня мы поговорим и о том, и о другом. Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать нефть у России». По его мнению, Эрдоган «мог бы оказать серьезное влияние» в вопросах урегулирования ситуации на Украине, однако сейчас турецкий президент придерживается нейтральной позиции.

    Также Трамп отметил, что «лучшее, что он мог бы сделать – это не покупать нефть и газ у России».

    Ранее Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

    В январе сообщалось, что Россия сохранила лидерство в поставках газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию в 2024 году.

    Комментарии (31)
    25 сентября 2025, 22:31 • Новости дня
    Ушаков: Кремль учитывает все сигналы США по публичным и закрытым каналам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия принимает во внимание всю информацию, поступающую от США, включая сообщения по публичным и закрытым каналам, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Россия учитывает все сигналы, которые поступают из Соединенных Штатов как по официальным, так и по закрытым каналам, заявил помощник президента Юрий Ушаков, передает РИА «Новости» .

    «Вы знаете, что есть публичные высказывания, а есть контакт по закрытым каналам. И мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам, все это учитывается в нашей позиции», – подчеркнул Ушаков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

    Ранее Ушаков допустил, что Дональд Трамп может делать резкие заявления в адрес Москвы после переговоров с зарубежными лидерами. Ушаков отметил, что такие высказывания могут быть попыткой подыграть собеседникам.

    Комментарии (5)
    26 сентября 2025, 21:52 • Новости дня
    Песков рассказал, когда ждать ответ Трампа на предложение Путина по ДСНВ

    Песков сообщил о скорой реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответ президента США Дональда Трампа на предложение российского лидера Владимира Путина о соблюдении условий Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) ожидается на этой неделе, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    На вопрос, поступали ли какие-либо сигналы из США по закрытым каналам, Песков ответил отрицательно. Песков подчеркнул, что у Трампа были напряженные дни из-за его участия в переговорах на площадке ООН. По словам представителя Кремля, «понятно, что тяжелые были для него дни», передает ТАСС.

    В Кремле рассчитывают, что реакция Белого дома на инициативу Москвы поступит в ближайшие дни.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает, как отреагируют США на предложения президента России Владимира Путина относительно будущего Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года. Президент США Дональд Трамп ознакомился с соответствующим предложением Путина по ДСНВ.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 21:30 • Новости дня
    Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен передать российскому лидеру Владимиру Путину определенные сообщения от американской стороны во время предстоящей личной встречи.

    Отвечая на вопросы журналистов на полях Глобального атомного форума, Лукашенко подтвердил, что в ходе переговоров с Путиным они обсудят широкий круг общих вопросов. «Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    При уточняющем вопросе о том, будут ли среди этих посланий обращения от представителей США, Лукашенко ответил утвердительно. Он добавил, что накопилось много вопросов, и пообещал рассказать подробности уже после встречи с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит Александр Лукашенко пройдет 25–26 сентября. В четверг в столичном аэропорту Внуково приземлился самолет Лукашенко, который приехал в Россию с рабочим визитом.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Bloomberg оценил последствия смены позиции Трампа по Украине

    Bloomberg: Смена позиции Трампа по Украине не сулит Киеву ничего хорошего

    Bloomberg оценил последствия смены позиции Трампа по Украине
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп изменил свою риторику по вопросу поддержки Украины, что не сулит Киеву ничего хорошего, пишет колумнист Марк Чэмпион.

    Колумнист Bloomberg отметил: «Радоваться тут нечему. Это знаменует собой конец последней надежды на то, что Трампа удастся убедить снова привлечь США к защите Украины», передает РИА «Новости».

    По мнению автора, заявления Трампа о возможности возвращения Киевом территорий с поддержкой Европы следует рассматривать лишь как попытку экс-президента обезопасить себя от негативных последствий возможного ухода США из украинского конфликта.

    Ранее Pais сообщил, что в Брюсселе считают, что слова Трампа о возможном возвращении Украины к прежним границам с помощью ЕС не соответствуют реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Pais также пишет, что многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

    Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Комментарии (2)
    25 сентября 2025, 14:27 • Новости дня
    Орбан объяснил Трампу важность энергетических связей Венгрии с Россией

    Орбан объяснил Трампу значение закупок российских энергоресурсов для Венгрии

    Орбан объяснил Трампу важность энергетических связей Венгрии с Россией
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел разъяснительную беседу с президентом США Дональдом Трампом относительно позиции Будапешта по энергетическому сотрудничеству с Россией, заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш на брифинге для прессы.

    «Для Венгрии с точки зрения ее будущего, с точки зрения энергетической безопасности, с точки зрения сохранения коммунальных расходов, ключевым является сохранение экономических отношений между Венгрией и Россией в области закупок энергоресурсов. Вчера вечером премьер-министр подробно разъяснил нашу позицию президенту США», – подчеркнул Гуйяш, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на Генассамблее ООН заявил о надежде на отказ Венгрии от закупок российской нефти. Он выразил уверенность, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может согласиться на такие условия.

    Комментируя высказывание президента США о возможном отказе Венгрии от российской нефти, глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не может изменить свое географическое положение.

    Комментарии (3)
    26 сентября 2025, 08:23 • Новости дня
    Захарова объяснила резкие заявления Трампа тактикой переговоров
    Захарова объяснила резкие заявления Трампа тактикой переговоров
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Резкие высказывания президента США Дональда Трампа о России в последние дни рассматриваются как элемент переговорной стратегии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Заявления президента США Дональда Трампа в адрес России представляют собой тактический прием для переговорного процесса, передает ТАСС. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству.

    «Мне кажется, это такая тактика, такая стратегия, такое политическое маневрирование для ведения переговоров», – предположила Захарова.

    Ранее Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом раскритиковал действия российской армии и заявил об отсутствии прогресса на поле боя в течение нескольких недель.

    В НАТО признали, что остановить вооруженные силы России невозможно.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва принимает во внимание всю поступающую из США информацию, включая данные по публичным и закрытым каналам. Ушаков также допустил, что Трамп может делать резкие заявления в адрес Москвы после переговоров с зарубежными лидерами, чтобы подыграть собеседникам.

    Комментарии (4)
    27 сентября 2025, 03:13 • Новости дня
    Pais: В ЕС сочли ошибочным мнение Трампа о способности Киева вернуть территории

    Tекст: Антон Антонов

    В Брюсселе считают, что слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении Украины к прежним границам с помощью ЕС не соответствуют реальности, пишет Pais.

    Один из источников Pais в Брюсселе заявил, что предположение Трампа «звучит неверно», передает РИА «Новости».

    «События разворачиваются не так, как хочет этого Трамп, и он пытается огородить себя от действительности», – заявили в Брюсселе.

    Другой собеседник издания добавил, что Европа фактически осталась один на один с украинским кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Pais также пишет, что многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

    Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Военный эксперт Вадим Козюлин отметил, что Трамп переложил все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев, отведя США роль «бенефициара» конфликта.

    Комментарии (2)
    24 сентября 2025, 22:41 • Новости дня
    WSJ: Трамп запретил ВСУ бить вглубь России оружием США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп, несмотря на изменившуюся риторику в адрес Москвы, не разрешил Украине наносить удары вглубь России оружием США, сообщила The Wall Street Journal.

    Президент США Дональд Трамп, несмотря на смену риторики в отношении Москвы, продолжает запрещать нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) американским оружием вглубь территории России, передает ТАСС.

    Как сообщают источники издания, Трамп изменил только риторику, но не курс в отношении конфликта на Украине. Американский лидер по-прежнему разрешает продажу оружия США Украине, но ограничивает их применение для ударов вглубь России.

    Газета пишет, что перед встречей с Владимиром Зеленским Трамп провел встречи с представителями своей администрации, которые якобы настаивали на более жесткой позиции по Украине. Среди них – постпред США при ООН Майкл Уолтц и спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

    Источники издания подчеркнули, что Трампа также проинформировали о планируемом наступлении ВСУ, для которого потребуется разведывательная поддержка Соединенных Штатов.

    Майк Уолц, выступая на телеканале Fox News, отказался прямо комментировать возможность ракетных ударов вглубь России с применением западных вооружений. По его словам, «эти вопросы прорабатывают президент, министр обороны и госсекретарь, а также обсуждают с НАТО и украинской стороной».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочными заявления о том, что Украина может вернуть утраченные территории военным путем. Он отметил, что убеждение Трампа в возможности выхода Украины на границы 2022 года при поддержке ЕС и НАТО не соответствует действительности.

    В августе сообщалось, что Соединенные Штаты предоставляют Украине вооружения, позволяющие наносить удары глубже по территории России.

    Россия предупреждала, что оставляет за собой право применить оружие против военных объектов стран, передающих Украине дальнобойные ракеты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп перешел в «партию войны» на Украине ради внутриполитических целей.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 20:46 • Новости дня
    Лавров объяснил сравнение Трампом России с «бумажным тигром»

    Лавров отнес сравнение Трампом России с «бумажным тигром» к публичной дипломатии

    Tекст: Мария Иванова

    Высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» были охарактеризованы главой МИД Сергеем Лавровым как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    Слова Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром», следует рассматривать как элемент публичной дипломатии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, «в публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы. И то же самое относится и к утверждениям, будто президент Трамп разрешил бомбить Российскую Федерацию, сбивать самолеты, сбивать дроны», передает ТАСС.

    Министр добавил, что уже неоднократно высказывался по поводу заявлений бывшего президента США. Он подчеркнул, что использование подобных выражений характерно для публичной дипломатии и не всегда отражает реальное положение дел в международных отношениях.

    Лавров сделал это заявление на пресс-конференции после участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Напомним, Дональд Трамп пообещал больше не употреблять термин «бумажный тигр» в адрес России

    Ранее Трамп назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сравнение России с «бумажным тигром».

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 10:23 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп возложил на Европу основную ответственность за Украину
    Bloomberg: Трамп возложил на Европу основную ответственность за Украину
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пересмотрев свою позицию по конфликту на Украине, президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников взять на себя основную ответственность за поддержку Киева, не предложив новых шагов со стороны США, сообщает Bloomberg.

    Трамп внезапно изменил свою позицию по ситуации на Украине, заявив, что Киев «способен вернуть утраченные территории при поддержке Европы». Однако Трамп не озвучил новых шагов по оказанию военной помощи Украине или ужесточению санкций против России, сосредоточив давление на европейских союзников, передает Bloomberg.

    Публично украинские и европейские политики приветствовали изменение тона Трампа, но в частных беседах выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон оставляет основную ответственность за исход конфликта Европе. В то же время в речи на Генассамблее ООН Трамп подчеркнул необходимость применения Евросоюзом высоких тарифов против стран, увеличивших закупки российских энергоносителей, таких как Китай и Индия.

    Экс-спецпосланник по Украине Курт Волкер заявил, что якобы Трамп действительно «просто хочет задеть Путина, но не дает понять, что собирается что-то делать». Источники отмечают, что Трамп по-прежнему отказывается от жестких шагов против Москвы, несмотря на эскалацию со стороны России.

    Ранее Financial Times писала, что европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева.

    Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Трамп перешел в «партию войны» на Украине.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 22:56 • Новости дня
    СБ ООН отклонил российско-китайский проект резолюции по иранской ядерной сделке

    Совбез ООН отклонил поддерживающий иранскую ядерную сделку проект резолюции

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предусматривающий продление на шесть месяцев действия резолюции Совбеза 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном, сообщают информационные агентства.

    За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, передает ТАСС.

    Против выступили девять членов Совбеза, включая США, Францию и Великобританию, еще двое воздержались, передает РИА «Новости».

    В МИД России отмечали, что предложенная резолюция «давала реальную возможность выправить ситуацию» вокруг иранской ядерной программы. Документ содержал требование, чтобы все первоначальные участники Совместного всеобъемлющего плана действий немедленно возобновили переговоры для поиска дипломатического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Совбез ООН отклонил резолюцию о сохранении режима отмены санкций против Ирана. Российская сторона обратилась к европейским странам – участницам СВПД с призывом прекратить провокации и вернуться к переговорам.

    Комментарии (0)
    Лавров объяснил сравнение Трампом России с «бумажным тигром»
    Овчарка поддержала Лаврова лаем на пресс-конференции ООН
    Лавров зачитал, как нелогично менялась позиция Украины по переговорам с Россией
    Силовики сообщили о разгроме 95-й бригады ВСУ под Красноармейском
    Лавров удивился отсутствию интереса у журналистов Запада к «подробностям Бучи»
    Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев
    Историк моды Васильев отказался возвращаться в Россию даже за 15 млн рублей

    В Европе нашелся сильный защитник российских активов

    Бельгия выступила резко против инициативы Германии выдать Украине кредит под залог российских замороженных резервов. Там жестко дали понять, что этого никогда не произойдет. Почему такая небольшая европейская страна вступилась за российские активы, и сможет ли она противостоять куда более мощной Германии? Подробности

    Еще одна страна захотела отправить войска на Украину

    Власти Индонезии предложили отправить на Украину «20 тысяч и даже больше» своих «сыновей и дочерей» – военнослужащих, которые могут выполнить миротворческую миссию. Это не антироссийское заявление, наоборот: Индонезия хочет нам помочь. Но эта помощь имеет для нее свои особенности. Подробности

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Как советский МиГ-21 стал легендой для Индии

    Поистине эпохальное событие произошло в Индии – на авиабазе Чандигарх прошла торжественная церемония прощания с прослужившим в ВВС страны более шестидесяти лет истребителем МиГ-21. Как эта машина превзошла американского конкурента, какую роль сыграла для Вьетнама и Индии – и почему ее история до сих пор актуальна? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Германия готовит ограбление России

      Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    • Евросоюз напрашивается на третью мировую

      Истерика, которую устроила Эстония из-за российских истребителей, которые якобы нарушили ее воздушное пространство, дошла до руководства НАТО. Руководство НАТО продемонстрировало удовлетворительную реакцию. А вот руководство Евросоюза бредит и пытается развязать третью мировую войну.

    • Золотой век Древней Руси: от Владимира до Владимира

      Вопрос о том, как возникла Русь, наложил отпечаток на всю нашу современную жизнь. Основные черты нашего народа были определены событиями, произошедшими больше тысячи лет назад. Что же является отправной точкой русской истории и откуда возникла Русь? Историк Александр Дементьев в проекте «Время удивительных историй».

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

