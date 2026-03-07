  • Новость часаСК подсчитал ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    7 марта 2026, 21:16 • Новости дня

    Власти Индии заявили о независимости от разрешений на покупку нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Политика Нью-Дели в сфере энергетики определяется исключительно национальными интересами и доступностью сырья, а не внешними разрешениями или санкционными послаблениями, заявил высокопоставленный правительственный чиновник агентству ПТИ.

    Индия никогда не зависела от разрешения какой-либо страны на покупку нефти в России, заявил высокопоставленный индийский чиновник агентству ПТИ, передает РИА «Новости».

    Представитель правительства подчеркнул: «Индия будет покупать нефть везде, где она доступна. Наши закупки нефти не будут регулироваться никакими пустыми лозунгами».

    Эти заявления последовали после решения США на 30 дней отменить часть санкций, что позволило индийским НПЗ закупать российскую нефть.

    Другой чиновник пояснил, что временная отмена санкций лишь снимает некоторые трения, но не определяет энергетическую политику страны. По его словам, Индия руководствуется принципами доступности, наличия и устойчивости энергоресурсов для каждого домохозяйства.

    Сейчас в распоряжении Индии находится более 250 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, что составляет запас на 7-8 недель. Этот объем хранится в стратегических резервах, резервуарах, трубопроводах, терминальных объектах и на судах, уже следующих к индийским портам.

    В целом Индия закупает нефть примерно у 40 стран, а местные нефтеперерабатывающие заводы функционируют в штатном режиме.

    Министерство финансов США выдало Индии временное разрешение на покупку российской нефти.

    Индийское правительство сообщило о готовности рассмотреть закупки сжиженного природного газа из России.

    Отраслевые аналитики назвали действия американской стороны попыткой создать видимость влияния на торговые процессы.

    6 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    Дмитриев отметил, что Германии действительно необходимы новые источники нефти и газа, поскольку страна, по его словам, разрушает собственную промышленность и оказалась не готова к энергетическому кризису, передает ТАСС.

    «У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?», – написал Дмитриев в соцсетях.

    Ранее ЕС за две недели потратил двухмесячный запас газа.

    Эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД предсказали Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    7 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и удобрений в условиях энергетического кризиса.

    Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, иронично предположил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений, передает РИА «Новости».

    В соцсети X Дмитриев разместил пост с анимацией персонажей мультфильма «Гадкий Я» и пояснил: «Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен), Кайя (Каллас) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью подчеркнула, что страны Западной и Центральной Европы попали в энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, европейцам стало фактически негде получать топливо.

    В результате эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса. Дмитриев также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    7 марта 2026, 07:11 • Новости дня
    Японский депутат призвал пересмотреть санкции против России
    Японский депутат призвал пересмотреть санкции против России
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Обострение ситуации вокруг Ирана и рост цен на нефть заставили японского парламентария предложить пересмотреть антироссийские ограничения ради экономической стабильности.

    Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки выступил с предложением пересмотреть действующие экономические санкции стран G7 против России, передает РИА «Новости».

    По его словам, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана и Ормузского пролива, приводит к росту цен на нефть и ставит под угрозу экономическую стабильность Японии.

    «В связи с нынешней проблемой вокруг Ирана, без сомнения, появится новый импульс для урегулирования ситуации на Украине. В таком случае экономические санкции G7 против России потеряют смысл», – отметил Судзуки.

    Он подчеркнул, что рост цен на нефть напрямую сказывается на жизни японцев и именно политики должны нести ответственность за такие последствия.

    Судзуки напомнил, что российские энергоресурсы, в частности нефть и газ с Сахалина, находятся в непосредственной близости от Японии, что может стать важнейшим геополитическим преимуществом для страны.

    Политик призвал Японию проявить инициативу на международной арене и как можно скорее начать движение в сторону отмены санкций против России ради стабильности мировой экономики.

    Судзуки известен в японской политике своей позицией по развитию отношений с Россией и подписанию мирного договора.

    Обострение на Ближнем Востоке связано с ударами США и Израиля по иранским объектам, а также ответными действиями Ирана. Более 90% японского импорта сырой нефти поступает из стран Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о необходимости пересмотра антироссийских санкций из-за угрозы прекращения поставок газа и эскалации вокруг Ирана.

    Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политика Вашингтона в районе Ормузского пролива фактически привела к отмене ограничений против российского энергетического сектора.

    Евросоюз предложил рассмотреть отмену антироссийских санкций на поставку энергоносителей в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    6 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили восемь беспилотников за 12 часов

    Минобороны: Средства ПВО России сбили восемь беспилотников за 12 часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, шесть БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, по одному – над территориями Курской и Брянской областей.

    В ночь на пятницу над Россией уничтожили 83 украинских БПЛА.

    Ранее украинские БПЛА сбросили боеприпасы на мирных жителей у магазина в Алешках, погибли два человека, 12 пострадали.

    6 марта 2026, 21:32 • Новости дня
    Toyota зарегистрировала товарный знак Avensis в России

    Toyota зарегистрировала новый товарный знак Avensis в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Toyota оформила товарный знак Avensis в России, планируя реализовывать под этим брендом разные типы транспортных средств, включая легковые автомобили и автобусы, сообщают информагентства.

    Японский автоконцерн Toyota зарегистрировал в России товарный знак для продажи автомобилей Avensis, выяснило РИА «Новости», изучив электронную базу Роспатента. Там указано, что компания подала заявку на регистрацию этого товарного знака в марте 2025 года, а сам знак был зарегистрирован только сейчас.

    По информации агентства, под брендом Avensis Toyota планирует реализовывать на российском рынке легковые автомобили, внедорожники, вездеходы, автобусы и другие транспортные средства.

    Toyota прекратила производство в России в 2022 году, однако на рынке по-прежнему работает ООО «Тойота Мотор». При этом финансовые показатели компании значительно снизились: с 2021 года выручка сократилась в 47 раз – с 332 млрд рублей до 7,2 млрд рублей. По итогам прошлого года прибыль организации составила 2,5 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным «Автостата» автомобили Toyota стали самыми часто регистрируемыми среди иностранных марок (без учета китайских) в России в прошлом году.

    Производство на бывшем заводе Toyota в Петербурге планируют запустить в 2026 году, заявил ранее глава Минпромторга Антон Алиханов.

    До этого Toyota также регистрировала новые товарные знаки на территории России, несмотря на прекращение официальных поставок автомобилей.


    7 марта 2026, 01:04 • Новости дня
    Эксперт оценила вероятность землетрясения в Сочи в будущем

    Tекст: Денис Тельманов

    Участившиеся подземные толчки в районе Сочи могут свидетельствовать о повышенной вероятности землетрясения с магнитудой до семи, но точные сроки неизвестны.

    Информация о вероятности сильного землетрясения в районе Сочи появилась после серии подземных толчков, передает РИА «Новости».

    Старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН Анастасия Зверева заявила, что такие явления могут быть предвестниками значительных событий, однако точную дату их наступления спрогнозировать невозможно.

    В пятницу в районе Сочи произошло землетрясение с магнитудой 4,1, эпицентр находился в море, сообщил мэр города Андрей Прошунин. По словам эксперта, согласно картам общего сейсмического районирования, на территории возможны землетрясения с магнитудой до семи раз в сто лет. Последний раз столь сильные толчки фиксировались в прошлом веке.

    Зверева подчеркнула, что наблюдаемые сейчас землетрясения соответствуют расчетным значениям сейсмической активности для региона и не выходят за пределы нормы. «Существуют рассчитанные значения уровня сейсмической активности для каждой территории, сейчас идет нормальный уровень», – рассказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в районе Сочи произошло второе за день землетрясение, эпицентр которого находился рядом с первым.

    В пятницу утром в Сочи также произошло землетрясение. В Дагестане одновременно зафиксировали два подземных толчка, при этом ущерба инфраструктуре и населению нет.

    6 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Дагестана Меликовым в Кремле

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России принял в Кремле Сергея Меликова, который рассказал о поддержке участников спецоперации и успехах аграриев Дагестана.

    Встреча Владимира Путина с главой Дагестана Сергеем Меликовым прошла в Кремле, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, диалог был частью постоянной работы президента с руководителями регионов страны. Меликов сообщил, что подробно рассказал главе государства о положении дел в республике, успехах и планах на будущее.

    Глава Дагестана сообщил, что доложил президенту о поддержке участников специальной военной операции и их семей.

    «Сегодня доложил нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, чем живет Дагестан, какие у нас успехи и что еще предстоит сделать… Я рассказал Верховному Главнокомандующему о поддержке участников СВО и их семей.

    С самого начала мы стараемся быть рядом: отправили на передовую больше 41 тысячи тонн гуманитарки, закупали технику, снаряжение – все, что нужно для Победы», – написал Меликов в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что в регионе действуют выплаты, льготы и помощь семьям бойцов, а также реализуется программа «Доблесть гор» для их адаптации после возвращения домой.

    Кроме того, Меликов проинформировал Путина об успехах аграриев республики и возрождении виноградарства. В прошлом году дагестанские хозяйства собрали почти 295 тысяч тонн плодов, что стало рекордным показателем для региона. В 2025 году, по словам Меликова, Дагестан достиг наивысшего с 1980-х годов урожая винограда – собрано 302 тысячи тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дербентская солнечная электростанция начала поставки электроэнергии в энергосистему юга России после завершения строительства.

    7 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Мазут с атакованного танкера достиг пляжей Шри-Ланки

    Пятно мазута с атакованного судна танкера у Омана загрязнило побережье Шри-Ланки

    Tекст: Вера Басилая

    На пляже Хиккадува, где отдыхают российские туристы, специалисты устраняют последствия разлива мазута, появившегося после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.

    Нефтепродукты оказались на побережье в курортной зоне, где специалисты уже приступили к ликвидации последствий разлива, передает телеканал 360. Отдыхающие из России сообщили, что загрязнение возникло после удара по танкеру с сырой нефтью.

    Сейчас в отеле Hikka Tranz находятся около 200 туристов из России. Хиккадува традиционно считается одним из самых востребованных мест отдыха на острове, привлекая любителей серфинга и дайвинга со всего мира.

    Судно под флагом Маршалловых Островов атаковали безэкипажным катером примерно в 46 километрах от провинции Маскат. В результате удара в машинном отделении произошли взрыв и пожар, а на борту находилось более 59 тыс. тонн нефти.

    Власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере MKD VYOM после атаки морского беспилотника.

    Международная морская организация рекомендовала судам воздерживаться от прохода через Ормузский пролив.

    Руководство Индии потребовало урегулировать конфликт в регионе дипломатическим путем

    7 марта 2026, 10:33 • Новости дня
    В Ельце рядом с домом упал беспилотник

    В Ельце ночью упал беспилотник рядом с домом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ночью в Ельце Липецкой области рядом с многоквартирным домом упал беспилотник, его боевая часть не взорвалась, пострадавших нет, сообщили власти региона.

    Беспилотник упал ночью рядом с многоквартирным домом в Ельце Липецкой области, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. По его словам, погибших и пострадавших нет, однако на месте происшествия осталась боевая часть беспилотника, сохраняется угроза взрыва.

    «Сегодня ночью в Ельце БПЛА упал рядом с многоквартирным жилым домом. Погибших и пострадавших нет. Однако осталась боевая часть беспилотника, сохраняется угроза взрыва... На месте работают все экстренные службы, дежурят медики. После того как специалисты завершат обезвреживание обломков, люди смогут вернуться домой», – сообщил Артамонов.

    Для обеспечения безопасности жителей была организована эвакуация жильцов четырёх домов в пункт временного размещения – лицей № 5 по адресу: улица Спутников, дом 9. На месте продолжают работать экстренные службы и сапёры. Возвращение людей в свои квартиры будет возможно после обезвреживания опасных элементов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, этой ночью над территорией области сбили три украинских дрона. В январе украинские беспилотники атаковали Елец, в результате чего два человека получили ранения. За день до этого в промышленной зоне Ельца произошло падение дрона, тогда никто не пострадал, но было повреждено остекление дома.

    7 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    Туск возмутился планами США о смягчении санкций против России

    Туск раскритиковал планы США по смягчению санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство возможным ослаблением американских санкций по отношению к российской нефти, отметив рост цен.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск негативно отреагировал на сообщения о том, что Белый дом может ослабить санкции в отношении нефти из России, передает ТАСС.

    В своем сообщении в соцсети он подчеркнул, что «Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти».

    Туск отметил связь между ростом цен на нефть, событиями на Ближнем Востоке и возможными шагами США, выразив обеспокоенность последствиями такого решения.

    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Власти США на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявили о возможном смягчении ограничений на экспорт российского сырья.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    6 марта 2026, 21:36 • Новости дня
    Народный фронт поздравил женщин-военнослужащих и медиков с 8 Марта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молодежка Народного фронта провела всероссийскую акцию к 8 Марта, поздравив женщин-военнослужащих, медиков, волонтёров и матерей участников СВО. В более чем 70 регионах России активисты подарили женщинам тюльпаны и выразили благодарность за их заботу, мужество и помощь на передовой и в тылу.

    Активисты организации поздравили женщин-военнослужащих, медиков, матерей и жен участников спецоперации на Украине, а также представительниц волонтерских организаций более чем в 70 регионах России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В различных городах, включая Белгород, Курск, Брянск, Донецк, Мелитополь, Мариуполь и Запорожье, вручались тюльпаны и слова благодарности.

    «Мы не просто вручаем цветы, а говорим спасибо тем, кто сейчас на передовой – в окопах, в операционных, в тылу. Важно, чтобы женщины, которые защищают страну, сутками не выходят из госпиталей, ждут дома мужей, сыновей или братьев, чувствовали: их труд и сила – тот самый фундамент, на котором все держится», – отметил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Владимир Тараненко. Он рассказал, что активисты встретились с матерями и жёнами бойцов, а также поздравили девушек из подразделения «БАРС», медицинский персонал и сотрудников Следственного комитета.

    В отделениях госпиталей и больниц поздравления получили около 100 медработниц, а в подразделениях – более 60 женщин-военнослужащих и сотрудниц Следственного комитета. «Наша женская сила – оставаться красивыми несмотря ни на что. Желаю всем девушкам оставаться прекрасными», – поделилась медработница из госпиталя Брянска.

    В ДНР команда Народного фронта посетила «Мастерскую добра», где более 30 женщин-волонтеров ежедневно изготавливают маскировочные сети и защитную экипировку для бойцов. В Мурманской области активисты поздравили медицинский персонал Военно-морского клинического госпиталя. По словам представителя аптеки госпиталя Елены Беловой, активисты Народного фронта всегда быстро реагируют на просьбы о помощи, и от коллектива им выражается особая благодарность.

    В Великом Новгороде поздравили матерей погибших участников спецоперации на Украине и участниц Народных полков «Золотые руки Ангела» и «Наша земля», которые с первых дней спецоперации оказывают помощь фронту. Мама пропавшего без вести бойца Антонина Грибанова поблагодарила за внимание и заботу.

    Военный медик из Луганской народной республики Оксана Животова рассказала, что пришла в армию по зову сердца, когда в 2014 году начались боевые действия и не хватало медиков. Она отметила, что в армии к женщинам относятся с особым вниманием – командиры стараются их беречь, а на самые опасные задачи отправляют мужчин.

    7 марта 2026, 10:26 • Новости дня
    Житель Самарской области ранен при падении обломков БПЛА

    Житель Самарской области получил ранение при падении обломков БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Самарской области госпитализировали мужчину после падения обломков беспилотника, ему оказывается необходимая медицинская помощь, отмечают местные власти.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем канале в Мах, что в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал один мужчина.

    Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Других подробностей о состоянии мужчины или обстоятельствах инцидента пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над территорией области этой ночью сбили пять украинских дронов. Ранее в регионе впервые объявили режим ракетной опасности.

    А в ноябре в Сызрани в результате падения БПЛА на промышленные предприятия погибли два человека.


    7 марта 2026, 17:10 • Новости дня
    Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике

    Глава РФПИ Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает мощнейшая волна негативных последствий из-за ошибочных решений в сфере энергетики, усугубивших положение объединения на фоне ближневосточного кризиса, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Европу скоро накроет огромная волна проблем из-за неверных шагов в отрасли, передает РИА «Новости». По его словам, эти ошибки поставили объединение в проигрышное положение после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее польский премьер Дональд Туск задался вопросом, кто выигрывает от хаоса в регионе, на фоне сообщений о возможном снятии санкций США с российской нефти. Глава РФПИ в ответ указал на ответственность самих европейских политиков за сложившуюся ситуацию.

    «Это не европейские бюрократы, принявшие неверные решения в энергетической сфере и поставившие под угрозу энергетическую безопасность ЕС. Грядёт цунами энергетики и правды. Передавайте привет Урсуле и Кайе», – резюмировал Дмитриев.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы из-за антироссийских решений.

    Позднее он иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа.

    Власти США на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявили о возможном смягчении ограничений на экспорт российского сырья.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    7 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    От угарного газа в Запорожской области погибли трое малышей

    Балицкий сообщил о гибели трех малышей от отравления угарным газом при пожаре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате пожара в частном доме в Приазовском Запорожской области три маленьких ребенка скончались от отравления угарным газом, причины трагедии выясняются, сообщают местные власти.

    Трое маленьких детей погибли от отравления угарным газом в доме в поселке Приазовское Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий сообщил в своем Телеграм-канале, что трагедия произошла в ночь на субботу.

    По его словам, в результате пожара в частном домовладении скончались мальчик 2022 года рождения и две девочки 2021 и 2024 годов рождения. Прибывшие на место ЧП сотрудники скорой помощи констатировали смерть детей от отравления угарным газом.

    По предварительным данным, на момент происшествия дети находились дома одни. На месте работают следователи и полицейские, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Причины трагедии будут тщательно выяснены, подчеркнул Балицкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в Курске в многоквартирном доме на улице Харьковской четыре человека погибли из-за отравления угарным газом.

    Ранее в Вологодской области в гаражном боксе на улице Юбилейной пятеро человек стали жертвами предполагаемого отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело.

    А в начале февраля в селе Параул в Дагестане пятеро детей получили отравление угарным газом в частном детском саду, один ребенок тяжело пострадал.


    7 марта 2026, 16:23 • Новости дня
    Отделение банка в Подмосковье поджег подросток по указанию кураторов

    Отделение банка в Подмосковье было подожжено подростком по указанию кураторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В отделении банка в подмосковном Путилкове подросток по указанию кураторов облил банкомат горючей жидкостью и поджег, пострадавших нет, уточнили в правоохранительных органах.

    16-летний подросток устроил взрыв и пожар в отделении банка на улице Вольной в поселке Путилково в Красногорске Московской области, следуя указаниям кураторов, сообщает Мособлпрокуратура. Юноша по телефону получил инструкции от неизвестных, пронес в банк канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил банкомат и поджег его. «Красногорская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента», – говорится в заявлении пресс-службы.

    Пресс-служба ГУ МВД по Московской области добавила, что по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Красногорска сообщила о пожаре в отделении банка ВТБ в поселке Путилково, но не указала причины возгорания.

    Ранее в Балашихе 18-летняя девушка попыталась поджечь торговый центр по указке мошенников. До этого в Химках подросток по указанию мошенников поджег машину полиции.

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую

    Временный руководящий совет Ирана отказался от атак на соседние страны. Президент страны Масуд Пезешкиан извинился за ранее нанесенные по ним ракетные удары. При этом война продолжается. Иран нанес массированный удар возмездия и атаковал танкер в Ормузском проливе. США стягивают силы и готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана. Как говорят эксперты, Тегеран настроен помириться с соседями, но в отношении США и Израиля красных линий у них нет. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

