В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.6 комментариев
Пожар произошел в отделении банка ВТБ в Красногорске
В отделении банка ВТБ в поселке Путилково Красногорска Московской области рано утром 7 марта произошёл пожар, который удалось ликвидировать до приезда пожарных, при возгорании никто не пострадал, сообщили местные власти.
Пожар вспыхнул утром в субботу в отделении банка ВТБ в поселке Путилково Красногорского городского округа Московской области, сообщает местная администрация. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных расчетов.
Пострадавших в результате происшествия нет. Ранее в ряде СМИ появлялась информация о возможном взрыве банкомата, однако официальное сообщение подтверждает только факт пожара и его оперативную ликвидацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пожарные тушили огонь на площади 700 кв. м в двух частных домах поселка Путилково.
До этого в жилом доме поселка Икша Московской области произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром, в результате чего пострадали два мужчины и ребенок десяти лет. А в конце января в Балашихе девушка по указке мошенников пыталась поджечь торговый центр.