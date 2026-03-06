Пушков объяснил, как США подорвали свои нефтяные санкции против России

О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.
Орбан: Венгрия использует политическую и финансовую силу против Киева для запуска «Дружбы»
Tекст: Тимур Шайдуллин
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении добиться от Киева возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» с помощью политических и финансовых мер.
Венгрия не намерена идти на компромиссы с Киевом и будет добиваться возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» силой, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Он уточнил, что речь идет не о военной, а о политической и финансовой силе, которую Будапешт намерен применить в отношении украинских властей, передает ТАСС.
По словам Орбана, его правительство будет настаивать на прекращении нефтяной блокады и рассматривает ситуацию как «битву с Украиной». «Мы победим, и мы победим с помощью силы. Мы добьемся этого не сделками, соглашениями или компромиссами, а силой», – заявил премьер-министр, выступая в Торгово-промышленной палате страны.
Он подчеркнул, что Украина обязана восстановить работу трубопровода и выполнять условия соглашения об ассоциации с Евросоюзом, не препятствуя энергоснабжению стран ЕС. Орбан заверил, что Венгрия не боится подобных противостояний и будет настаивать на своих требованиях.
Напомним, что российская нефть не поступает в Венгрию по трубопроводу «Дружба» с 27 января. Будапешт ранее заявлял, что технических препятствий для поставок нет, а блокировка осуществляется Киевом по политическим мотивам. В ответ на это Венгрия ограничила поставки дизельного топлива на Украину и заблокировала выделение ей военного кредита от ЕС на 90 млрд евро. Также правительство страны пообещало не поддерживать никакие решения Евросоюза в пользу Украины до возобновления транзита нефти.
Ранее в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил о недоверии словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба» и отметил отказ допустить европейских инспекторов.
Накануне Венгрия усилила защиту энергетических объектов, создала специальную комиссию, настаивая на инспекции трубопровода «Дружба» на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей как покупатели российской нефти.
Венгрия и Россия рассматривают вариант доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным.
В условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке Индия вновь увеличила закупки российской нефти – два танкера c 1,4 млн баррелей Urals изменили маршрут и разгружаются в портах страны на текущей неделе, сообщили СМИ.
Как пишет Bloomberg, поставки российской нефти снова направляются в Индию на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. По данным сервисов слежения за судами Kpler и Vortexa, два танкера с суммарным грузом около 1,4 млн баррелей нефти марки Urals, ранее обозначавшие пунктом назначения Восточную Азию, теперь идут в индийские порты и должны прибыть туда на этой неделе.
Танкер Odune, способный перевозить до 730 тыс. баррелей, уже пришёл в порт Парадип на восточном побережье Индии. Второй танкер, Matari, с грузом более 700 тыс. баррелей, ожидается в порту Вадинар на западе страны в четверг. Оба судна ранее находились под санкциями Британии и Евросоюза.
Как отмечает издание, в последние недели индийские нефтепереработчики сокращали закупки российской нефти из-за опасений осложнить торговые переговоры с Вашингтоном, что заставило Москву искать новых покупателей в Китае. Однако война на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива увеличили риски нехватки сырья, и Индия снова возвращается к российским поставкам.
По данным источников, еще одно судно – Indri, также ранее следовавшее к Сингапуру, резко изменило курс и теперь идет в Индию с грузом в 730 тыс. баррелей Urals. Его, как и остальные два судна, санкционировали власти Британии и Евросоюза в прошлом году.
Представители компаний-владельцев и управляющих танкерами, зарегистрированных в Азербайджане и Гонконге, не дали комментарии относительно смены направления поставок нефти.
Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия готова нарастить объем поставок нефти в Китай и Индию, если появится дополнительный спрос.
Кроме того, Новак сообщил, что в Индии заметно увеличился интерес к российской нефти для дальнейшей переработки, что связано с изменениями на мировом рынке.
На Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.
Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.
Пентагон заявил о стремлении избежать войны с Россией
Tекст: Тимур Шайдуллин
Замглавы Пентагона Элбридж Колби подчеркнул, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией, сохраняя поддержку союзников по НАТО.
Выступая в Палате представителей Конгресса США, заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил, что главной целью Вашингтона в отношении России является предотвращение войны, пишет РИА «Новости».
«Целью в отношении России является избежание войны», – отметил Колби, выступая перед американскими законодателями.
При этом чиновник подчеркнул, что США по-прежнему намерены защищать союзников по НАТО в Европе, однако, по его словам, такие действия должны осуществляться с учетом существующих военных реалий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает договоренности на Аляске с США основой диалога между странами, однако конструктивная атмосфера встречи постепенно исчезает, дух Анкориджа испаряется, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Министр добавил. что администрацию Дональда Трампа пытаются сбить с этих позиций европейские союзники и «нацистский режим Владимира Зеленского».
Сейчас США занимают шестое место в новом рейтинге недружественных правительств по версии газеты ВЗГЛЯД.
Тегеран стремится втянуть Вашингтон в затяжное противостояние в Ормузском проливе, превратив ключевой мировой нефтяной маршрут в «морской Вьетнам» для США.
Как пишет британская The Telegraph, план Ирана может поставить США перед сложным выбором между риском военной эскалации и угрозой глобального энергетического кризиса. Иранские власти заявили о «полном контроле» над Ормузским проливом – одним из важнейших морских путей мира, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа.
Представители иранского Корпуса стражей исламской революции пригрозили атаковать любые суда, которые попытаются пересечь акваторию. По данным западных СМИ, на фоне угроз страховые компании резко повысили стоимость страхования морских перевозок или вовсе отказались страховать рейсы через пролив. В результате поток нефтяных танкеров через Ормуз сократился примерно на 90%.
Сейчас Вашингтон рассматривает возможность предоставления государственныx страховых гарантий для торговых судов и отправки кораблей Военно-морские силы США для сопровождения танкеров. Однако, как отмечают эксперты, именно такого шага может добиваться Тегеран. По мнению специалистов, Иран пытается втянуть США в длительную и затратную военно-морскую операцию. Эксперт из Университет Санкт-Галлена Андреас Бем считает, что даже единичное попадание по американскому кораблю может стать серьезным политическим ударом по Вашингтону.
Несмотря на значительные потери иранского флота в результате ударов США и Израиля, у Тегерана остаются инструменты давления. Среди них – подводные лодки, береговые ракетные комплексы и беспилотники, а также поддержка союзных группировок на Ближнем Востоке, включая движение хуситов в Йемене. Эксперты считают, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию, способную подорвать поддержку войны внутри США.
При этом даже локальная зона напряженности вокруг Ормузского пролива серьезно бьет по мировой экономике. На фоне кризиса цена нефти уже выросла выше 80 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками через Ормуз способны ускорить дальнейший цен на топливо и энергоресурсы по всему миру.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что финансовые потери мировой экономики при закрытии Ормузского пролива на один день составляют порядка семи млрд долларов.
Tекст: Вера Басилая
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко поставил под сомнение заявления Киева о повреждении нефтепровода «Дружба», отметив отказ допустить европейских инспекторов.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба», передает «Прайм».
«Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», – жестко заявил словацкий премьер.
Фицо рассказал журналистам, что украинские власти отказали словацким и европейским дипломатам в доступе к нефтепроводу «Дружба» для оценки его технического состояния и отклонили предложение о создании международной инспекционной группы.
Кроме того, Фицо подчеркнул, что такими действиями Украина теряет поддержку со стороны Словакии.
Киев остановил прокачку нефти по «Дружбе» в конце января, заявив о повреждениях в результате «российских атак», однако Братислава считает, что трубопровод работоспособен, а остановка транзита – политический инструмент давления.
Венгрия, также оставшаяся без нефти из-за остановки, заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Киеву на 90 млрд евро, а также объявила о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.
Фицо ранее уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба».
Правительство Словакии приняло решение немедленно прекратить соглашение с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить транзит российской нефти через «Дружбу» и заявил об угрозе энергобезопасности ЕС.
Власти Украины не допустили представителей Евросоюза для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.
Tекст: Илья Абрамов
Литва и Франция стали наиболее агрессивными по отношению к России государствами в феврале 2026 года, возглавив ежемесячный «Рейтинг недружественных правительств», подготовленный редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом по сравнению с январем уровень враждебности западных стран вырос, причем наиболее выраженную антироссийскую линию демонстрируют государства северной Европы.
Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за февраль (.pdf), страны ЕС и НАТО усилили жесткость по отношению к России. Если в январе фиксировалась определенная «заморозка» показателей агрессии – эксперты связывали это с концентрацией «коллективного Запада» на внутренних конфликтах, в том числе вокруг планов США по установлению контроля над Гренландией, – то в феврале динамика изменилась.
Лидерами рейтинга стали Литва и Франция – по 85 баллов из 100 возможных. Обе страны продолжают активную поддержку Киева – передают вооружения, наращивают финансовую помощь Украине и участвуют в военных учениях НАТО.
Второе место сохранила Польша. Варшава заявила о готовности направить Киеву истребители МиГ, а также продолжает участие в инициативе «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL), предусматривающей финансирование закупок американской военной техники для ВСУ.
Третью позицию разделили сразу четыре государства – Дания, Канада, Эстония и Британия, утратившая прежнее лидерство. Все они одобрили резолюцию Генассамблеи ООН «Поддержка прочного мира на Украине», осуждающую действия России в рамках спецоперации, и продолжают оказывать Киеву военную и финансовую поддержку.
Германия, долгое время занимавшая первую строчку, опустилась на четвертое место. Рядом с ней – Финляндия. Обе страны финансируют поставки вооружений в рамках PURL. Пятое место разделили Латвия и Швеция. Таким образом, все три прибалтийские республики вошли в первую пятерку наиболее недружественных России правительств.
США стали менее недружественными по отношению к России и в результате потеряли три позиции – с третьего места в январе они переместились на шестое, которое делят с Италией и Нидерландами. Седьмую строчку заняли Бельгия и Болгария.
На восьмом месте расположилась самая многочисленная группа – сразу шесть государств: Греция, Испания, Норвегия, Португалия, Румыния и Чехия. Далее следуют Австралия, Люксембург, Новая Зеландия, Словения и Хорватия, ограничившиеся в военной сфере преимущественно финансовой поддержкой Киева.
Замыкает десятку Австрия. Вместе с ней в этой части таблицы оказались новички рейтинга – Ирландия, Мальта и Северная Македония. Эти страны поддержали антироссийскую резолюцию ГА ООН. Наименее недружественными по итогам февраля стали Багамские острова и Тайвань – по пять баллов.
Наиболее резкий рост индекса продемонстрировали государства, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – прежде всего Дания, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Франция, Швеция и Эстония. Они продолжили прямые поставки вооружений на Украину, выделяли средства на закупку техники для ВСУ и участвовали в учениях альянса у российских границ.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, проанализировав февральские данные, отмечают новую тенденцию: помимо украинского направления, в Европе формируется самостоятельный центр конфронтации с Россией – балто-скандинавский «кулак».
Речь идет о странах объединения Nordic-Baltic Eight (NB8, «Северо-Балтийская восьмерка») – Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. При активной роли Польши этот формат фактически превращается в устойчивую коалицию государств, последовательно занимающих наиболее жесткую позицию по отношению к Москве.
Именно правительства данного круга сегодня демонстрируют системность – как в военных решениях, так и в финансовой поддержке Киева, – формируя второй по значимости центр давления на Россию в Европе.
Tекст: Вера Басилая
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил уверенность в дальнейшем удорожании энергоносителей, спрогнозировав рост цен на нефть свыше 100 долларов за баррель.
По словам Дмитриева, стоимость нефти с фактической поставкой в Азии уже превышает 90 долларов за баррель для большинства сортов, передает ТАСС. Цена на нефть марки Murban составляет 96 долларов за баррель.
«Цена на нефть в 100 долларов неизбежна», – заявил Кирилл Дмитриев в социальной сети.
Позднее Дмитриев уточнил, что даже британский журнал The Economist ожидает роста стоимости нефти выше 100 долларов за баррель. По его мнению, ситуацию усугубляет конфликт на Ближнем Востоке, что оказывает серьезное давление на мировые энергетические рынки.
Мировые цены на нефть выросли на фоне ограничений энергоснабжения из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рост цен на нефть для США будет временным и в дальнейшем стоимость энергоносителей снизится.
Дмитриев предупредил о риске серьезных потрясений на рынках сырья и сельхозпродукции в случае закрытия Ормузского пролива.
Tекст: Вера Басилая
Москва считает договоренности на Аляске основой диалога, однако конструктивная атмосфера встречи постепенно исчезает, дух Анкориджа испаряется, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Россия по-прежнему придерживается пониманий, которые были выработаны в ходе саммита лидеров России и США на Аляске, передает РИА «Новости».
«Наша совесть чиста. Мы верны тем пониманиям, которые были четко достигнуты по предложению США на Аляске», – заявил Лавров.
Министр иностранных дел России уточнил, что атмосфера на переговорах в Анкоридже была конструктивной и взаимоуважительной, однако сам «дух Анкориджа» постепенно исчезает.
«В Анкоридже дух был далеко не самым главным», – добавил Лавров.
Он пояснил, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, стали точкой отсчета для российских позиций на переговорах с США по теме урегулирования ситуации вокруг Украины. Лавров подчеркнул, что Москва исходит из предложений, сделанных американской стороной, и приняла их в качестве основы дальнейших дискуссий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров указал на сохранение администрацией США понимания достигнутых на Аляске договоренностей. Пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков связал «дух Анкориджа» с конкретными взаимными решениями двух стран.
Ранее Владимир Путин выразил согласие с предложенной США концепцией урегулирования ситуации на Украине.
Tекст: Вера Басилая
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политика Запада по принципу «или с нами, или с Россией» продолжает определять отношения вокруг Украины.
Сергей Лавров на посольском круглом столе по вопросам урегулирования ситуации на Украине отметил, что подход Запада «или с нами, или с Россией» не исчез за последние годы, передает РИА «Новости».
Министр подчеркнул, что этот принцип особенно проявился в попытках втянуть Украину в НАТО, несмотря на неоднократные предупреждения о пагубности таких действий, которые, по его словам, российская сторона озвучивала еще с Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году.
Лавров также заявил, что целью действий Запада было ослабление России и нанесение ей стратегического поражения с помощью украинского режима. Он добавил, что Запад изначально готовился к войне против России чужими руками и преследовал цель максимального ослабления и развала страны.
«Целью готовившейся и в итоге развязанной Западом руками украинского режима войны против России является ослабление... нанесение стратегического поражения нашей стране», – заявил Лавров.
Вместе с тем, глава МИД отметил, что Россия не подозревает США в использовании переговоров по урегулированию ситуации на Украине в качестве ширмы. По словам Лаврова, российская сторона находится в прямом контакте с американскими коллегами и не видит оснований считать эти переговоры отвлекающим маневром.
Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что ряд западных стран пытаются затянуть на дно весь мир, готовясь к войне с Россией.
Tекст: Вера Басилая
Иран не предпринимал мер по закрытию Ормузского пролива и продолжает обеспечивать взаимодействие с судами, проходящими через этот стратегически важный морской путь, заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари.
По словам Хейдери, Иран не закрывал Ормузский пролив и продолжает поддерживать взаимодействие с судами, проходящими через этот стратегически важный морской путь, передает РИА «Новости».
«Мы не закрывали Ормузский пролив, а с проходящими через него судами взаимодействуем согласно международным протоколам», – заявил Хейдери.
На фоне этих заявлений, по данным сервиса MarineTraffic, вблизи Ормузского пролива со стороны Оманского залива стоят на якоре порядка 52 судов, из которых 39 – это контейнеровозы. Кроме того, среди них зафиксированы три танкера, а остальные суда относятся к специальным назначениям, в числе которых буксиры.
Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и товаров.
Иран запретил проход судов США, Израиля и Европы через Ормузский пролив
Tекст: Вера Басилая
Иранские военные заявили о запрете для судов США, Израиля и европейских стран проходить через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации в регионе.
Ормузский пролив полностью контролируется Ираном, и суда из США, Израиля и европейских стран не смогут пройти через него, передает РИА «Новости». Об этом официально заявила служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции.
В сообщении отмечается, что любые военные, торговые и другие суда, связанные с США, Израилем, европейскими странами и их союзниками, не получат разрешения на проход.
«Военные, торговые и прочие суда, связанные с США, Израилем, европейскими странами и теми, кто их поддерживает, не получат разрешение на передвижение, а в случае обнаружения непременно будут атакованы», – говорится в заявлении КСИР.
Ранее стало известно, что США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Лавров назвал договоренности в Анкоридже точкой отсчёта переговоров по Украине
Tекст: Вера Басилая
Российская сторона рассматривает договоренности, достигнутые с США в Анкоридже, как основу для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Россия считает договоренности, заключенные с Соединенными Штатами в Анкоридже, отправной точкой для переговоров по украинскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».
По его словам, Москва исходит из того, что было предложено в Анкоридже, и считает эти предложения принятыми.
«Вот где точка отчета сейчас на этих переговорах с американской стороной», – подчеркнул Лавров на посольском «круглом столе».
Глава МИД также отметил, что Россия фиксирует попытки Киева и европейских стран изменить первоначальные договоренности. Как отметил Лавров, за прошедшие после Анкориджа семь месяцев украинцы и европейцы приложили и продолжают прилагать все усилия, чтобы переделать, переписать понимания Анкориджа, передает ТАСС.
Министр добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал принятие предложений, выдвинутых американским лидером Дональдом Трампом и его командой, несмотря на то, что для Москвы это стало серьезным компромиссом.
Ранее Лавров заявил, что Москва считает договоренности на Аляске основой диалога, однако конструктивная атмосфера встречи постепенно исчезает, а «дух Анкориджа испаряется».
Лавров заявил о сохранении «пониманий Анкориджа» у Дональда Трампа.
Лавров отметил попытки Европы отравить «дух Анкориджа».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что включает в себя «дух Анкориджа».
Цены на нефть выросли на фоне ограничения мирового энергоснабжения
Tекст: Мария Иванова
Мировые цены на нефть в четверг выросли: мировое энергоснабжение продолжает сталкиваться с ограничениями на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 7.49 увеличивалась на 2,96% относительно закрытия, до 83,81 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 3,43%, до 77,22 доллара, передает РИА «Новости».
Напомним, Иран на фоне конфликта с США и Израилем в ночь на среду объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив. В среду министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что Ирак испытывает трудности с экспортом нефти из-за закрытия пролива. Перебои грозят серьезными последствиями мировому энергорынку,
«Рынок продолжает торговаться на основе новостей с Ближнего Востока, вероятно, нас ждет дальнейшая волатильность, – цитирует Reuters лондонского экономиста ANZ Генри Рассела. – Мы видим, что энергоснабжение по-прежнему сталкивается с ограничениями, производственные мощности выводятся из эксплуатации, если конфликт затянется, ситуация, скорее всего, ухудшится», – предупредил он.
Tекст: Катерина Туманова
Перед визитом американского президента Дональда Трампа в Пекин министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку предстоящих переговоров с китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия.
«По словам источников, Бессент рассматривает возможность поднятия энергетического вопроса на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном, в Париже в середине марта. Они планируют согласовать рамки саммита между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который в настоящее время запланирован на начало апреля», – пишет Wall Street Journal (WSJ).
Как стало известно газете, в ходе частных консультаций, проведенных в последние дни с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками, Бессент рассказывал о продолжающихся усилиях по убеждению Китая закупать американскую нефтегазовую продукцию, сообщили источники.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США запретили проводить транзакции с Россией в рамках лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.
Минфин неожиданно отказался продавать валюту и золото для поддержки рубля. Этих операций требовало бюджетное правило. Однако власти намерены изменить это правило, на что они идут только в крайних случаях. Что же случилось и как это повлияет на курс рубля и бюджет?
