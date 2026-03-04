  • Новость часаЮшков назвал последствия удара Украины по российскому газовозу
    Кто несет ответственность за провал в охране верховного лидера Ирана
    Истребитель F/A-18 ВВС Кувейта сбил три американских F-15
    Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном
    Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО
    Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    Эксперт оценил возможное назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    Песков призвал МОК прояснить подход к российским спортсменам
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    4 марта 2026, 15:06

    Кабмин Словакии одобрил прекращение соглашения об энергопомощи Украине

    Кабмин Словакии одобрил прекращение соглашения об энергопомощи Украине
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Словакии приняло решение о немедленном прекращении соглашения с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии, включая действия компании SEPS.

    Кабинет министров Словакии на заседании в среду одобрил расторжение соглашения с Украиной о помощи аварийными поставками электроэнергии, передает РИА «Новости».

    Согласно опубликованным на сайте правительства документам, речь идет о договоре между словацким оператором системы передачи электроэнергии SEPS и украинской компанией Ukrenergo.

    В постановлении говорится: «Правительство… рекомендует министру финансов принять шаги в отношении компании SEPS для немедленного прекращения действия соглашения между SEPS и компанией Ukrenergo об аварийных поставках электроэнергии». Таким образом, Словакия официально запускает процедуру расторжения энергетического сотрудничества с соседней страной по данному направлению.

    Ранее соглашение предусматривало возможность быстро направлять электроэнергию на Украину в экстренных случаях. Причины разрыва соглашения в документах не уточняются. Решение вступит в силу после выполнения всех необходимых процедур на уровне операторов и министерств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны киевских властей из-за закупок российской нефти.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о договоренности с Робертом Фицо по созданию совместной комиссии для оценки состояния нефтепровода «Дружба».

    4 марта 2026, 11:45
    Минтранс: Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море
    Минтранс: Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море, при этом все члены экипажа были благополучно спасены, сообщает Министерство транспорта России.

    Атака на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море была совершена украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта, сообщает в Telegram-канале Минтранс России.

    В ведомстве отметили, что инцидент произошел в международных водах.

    По информации Минтранса, благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Сейчас жизни моряков ничего не угрожает, дополнительные детали о состоянии судна уточняются.

    Минтранс квалифицировал нападение как акт международного терроризма и назвал его грубейшим нарушением норм морского права. В ведомстве подчеркнули, что атака стала возможной «при попустительстве властей ЕС» и не должна остаться без внимания международного сообщества.

    Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о пожаре на российском СПГ-танкере «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    До этого беспилотный летательный аппарат атаковал российский танкер Midvolga 2 в акватории Черного моря.

    Турецкое управление мореходства заявило о нападении на танкер Virat в 35 милях от побережья.

    4 марта 2026, 13:28
    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Эксперт Анпилогов: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Организатором атаки украинскими безэкипажными катерами на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море могли быть Британия или Франция. У них больше технических возможностей для таких операций. При этом подобные инциденты ведут к росту стоимости газа и для самих европейских потребителей, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «В отличие от применения пилотируемых самолетов или экипажных катеров, атака беспилотника дает возможность анонимного нападения или удара под ложным флагом. БЭК не имеет условного гражданства и порта приписки, а канал управления им часто является закрытым, зашифрованным и не так просто отслеживается», – объяснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «С момента начала СВО Украина является для ряда стран Запада удобной ширмой при проведении любых антироссийских операций, как это было с «Северными потоками». Очевидно, что тот теракт было невозможно осуществить только с зафрахтованной украинскими спецслужбами яхты «Андромеда» без помощи судов со специальным оборудованием. На мой взгляд, в ситуации с «Арктик Метагаз» мы видим концептуально схожую картину», – продолжил он.

    «У Украины нет флота, необходимого для проведения атак морскими беспилотниками. Использование же торговых судов сопряжено с гораздо большим риском неудачи и техническими нюансами – их радарное оборудование более слабое, а каналы связи не предназначены для таких операций», – отметил спикер.

    «Для защищенного проведения такого рода операций нужен военный корабль в зоне атаки безэкипажных катеров, который бы обеспечивал их связь, координацию, целеуказания. Таким образом, думаю, организатором атаки является одна из стран НАТО, прежде всего – Британия или Франция. Второй очередью подозреваемых я бы назвал Германию или Польшу, у них тоже есть достаточно серьезная школа морских диверсантов», – указал он.

    «Украине же, вероятно, снова была отведена роль исполнителя. При этом нельзя исключать, что европейские кураторы специально подсветили украинскую причастность к атаке, чтобы снять с себя обвинения в международном морском терроризме. Киев же находится в состоянии конфликта с Москвой, и такие его действия, по замыслу Брюсселя, должны быть обоснованы в глазах мирового сообщества», – пояснил эксперт.

    «Евросоюз и европейские члены НАТО добиваются роста рисков для всех участников цепочки перемещения российского СПГ по миру. Брюссель хочет сократить экспорт газа из России и вынудить покупателей отказываться от контрактов с Москвой», – объяснил аналитик.

    «При этом Европа бьет сама по себе. Газовый и нефтяной рынки глобальны. Российские поставки являются их неотъемлемой частью и не могут рассматриваться в отрыве от других составляющих вроде блокады Ормузского пролива или сокращения добычи Катаром. Поэтому любые инциденты с российским нефтеналивным или газовым флотом неизменно будут двигать цены вверх. И эта тенденция коснется в том числе европейских потребителей», – указал он.

    Ранее в Средиземном море на российский газовоз «Арктик Метагаз» была совершена атака украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, сообщает в Telegram-канале Минтранс России. Инцидент произошел в международных водах недалеко от Мальты. По данным ведомства, судно следовало с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманска.

    «Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», – отмечается в сообщении.

    «Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – указали в Минтрансе.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Великобритании и Испании в Средиземное море. По данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Танкер «Арктик Метагаз» валовой вместимостью около 94 тыс. тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе якобы так называемого теневого флота России.

    Стоит отметить, что накануне биржевая цена газа в Европе взлетела до 727 долларов за тысячу кубометров на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. После иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе, сообщает РБК.

    Ранее Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, объяснял газете ВЗГЛЯД смысл захвата западными странами судов «теневого флота» России.

    4 марта 2026, 13:24
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    3 марта 2026, 16:13
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд проукраинских правительств стран Евросоюза и Еврокомиссия обратились к Киеву с просьбой предоставить доступ к трубопроводу «Дружба» для оценки ущерба и проверки хода его восстановления, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

    По информации FT, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта озвучили эту просьбу во время визита в Киев 24 февраля, однако получили отказ, передает ТАСС.

    Отмечается, что просьба была направлена на фоне растущей напряженности в Евросоюзе по вопросу нефтепровода. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова направила соответствующее обращение через офис Владимира Зеленского, однако украинская сторона отклонила его, ссылаясь на вопросы безопасности.

    «Мы не можем сказать, есть ли ущерб или нет. Есть очень простые способы задокументировать это и показать, что они прилагают все усилия для его устранения. Они этого не делали», – заявил изданию один из высокопоставленных европейских чиновников.

    Ранее Владимир Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддастся шантажу Зеленского по вопросу восстановления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    4 марта 2026, 05:45
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    @ IMAGO/Bergmann,Guido/BPA/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о невозможности заключения договоренностей по украинскому конфликту без непосредственного вовлечения стран Евросоюза в переговорный процесс.

    Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон подчеркнул, что любые решения по урегулированию кризиса должны приниматься коллективно, передает ТАСС.

    «Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», – сказал он.

    Политик отметил, что лично озвучил эту принципиальную позицию в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

    Мерц также выразил уверенность, что американский лидер теперь лучше осознает ставки в текущей ситуации и понимает мнение союзников из Старого Света.

    В начале февраля Мерц заявлял о готовности Европы обсуждать урегулирование конфликта с Россией по согласованным каналам.

    СМИ сообщали, что Мерц во время своего визита в Китай серьезно смягчил свою радикальную риторику.

    3 марта 2026, 19:54
    Пентагон заявил о прогрессе на переговорах по Украине

    Замглавы Пентагона Колби заявил о прогрессе на переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель военного министра США Элбридж Колби подчеркнул, что переговоры по урегулированию на Украине продвигаются успешно и направлены на достижение мира.

    На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби заявил о хорошем прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине, передает ТАСС. Он отметил: «Они добиваются хорошего прогресса», комментируя работу американских переговорщиков. Колби также подчеркнул, что конечная цель США – достижение мира.

    Замминистра отверг обвинения сенатора Джинн Шахин в недостаточном давлении на Москву, пояснив, что администрация США оказывает давление на Россию экономическими мерами и активно содействует поставкам вооружений для поддержки Украины. По словам Колби, несмотря на критику в прессе, он и администрация лично вовлечены в эти процессы. Однако, как заверил замминистра, главная цель США – достижение мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа сохраняет достигнутые на Аляске понимания.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсуждается проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине с 5 по 8 марта.

    В то же время зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что для Москвы решающим аспектом остается победа в спецоперации на Украине, а не переговоры.

    3 марта 2026, 22:36
    Мобилизованный закарпатский венгр попросил Орбана забрать его из плена

    Tекст: Вера Басилая

    Закарпатский венгр Альберт Роман, находящийся в российском плену, обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой вернуть его на родину, отметив хорошее обращение российских военных.

    Принудительно мобилизованный на Украине закарпатский венгр Альберт Роман, попавший в плен к российским военным, записал видеообращение к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и министру иностранных дел Петеру Сийярто с просьбой вернуть его в Венгрию, передает РИА «Новости».

    «Меня зовут Альберт Роман. Я родился 22 августа 1978 года в Унгваре. Я гражданин Украины и Венгрии, имею двойное гражданство. Я хотел бы попросить Виктора Орбана и Петера Сийярто позаботиться обо мне, я оказался в российском плену», – заявил пленный.

    По словам Романа, его насильно мобилизовали сотрудники украинского военкомата, несмотря на наличие у него менингита, старых переломов и 11 сотрясений мозга. Он рассказал, что на фронте получил ранения и две недели оставался без помощи, вынужденный пить собственную мочу из-за отсутствия воды.

    Роман подчеркнул, что украинские власти не оказали ему поддержки и не эвакуировали, несмотря на его просьбы. В то же время российские военные, по его словам, оказали ему медицинскую помощь и обработали раны. Роман обратился к Орбану с просьбой забрать его домой в Венгрию.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что украинцы массово пытаются покинуть страну, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая, по его словам, превратилась в «охоту на людей». За последний год власти Венгрии сообщили о гибели двух закарпатских венгров, мобилизованных на Украине.

    МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Федора Шандора после сообщений о насильственной мобилизации закарпатских венгров.

    Венгерские власти запретили въезд в страну гражданам Украины, которых сочли причастными к силовой мобилизации после гибели закарпатских венгров.

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал насильственную мобилизацию с избиениями и смертями на Украине позорным явлением для Европы XXI века.

    4 марта 2026, 07:28
    За ночь над Россией нейтрализовали 32 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над страной, сообщило Минобороны.

    Над Волгоградской областью уничтожили 21 БПЛА, над Ростовской и Белгородской – по четыре, указало ведомство в Max.

    Также два дрона нейтрализовали над Астраханской областью, и еще один – над Курской.

    Вечером во вторник над Россией за три часа сбили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

    В ночь с понедельника на вторник над страной уничтожили 16 украинских БПЛА.

    4 марта 2026, 12:34
    Украинские БПЛА атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Кирово-Чепецке утром в среду была зафиксирована атака беспилотников, пострадавших не зарегистрировано, ситуация остается под контролем оперативных служб, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

    Соколов сообщил в своем Telegram-канале, что утром в среду беспилотные летательные аппараты атаковали город Кирово-Чепецк. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет, а на месте продолжают работать представители оперативных служб. Ситуация находится под полным контролем властей региона.

    Губернатор напомнил, что антитеррористическая комиссия Кировской области запретила размещать фото, видео и сообщения о месте падения дронов в социальных сетях, СМИ и других информационных ресурсах. По словам Соколова, этот запрет необходим для обеспечения безопасности жителей, предприятий и организаций. Он также обратился к жителям региона с призывом строго соблюдать данное требование.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа в ночь со вторника на среду.

    Власти Чебоксар перевели школы на дистанционный формат из-за угрозы падения БПЛА.

    МЧС сообщало об опасности атаки беспилотников на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны в Татарстане.

    4 марта 2026, 08:07
    В подвалах Гуляйполя нашли тела расстрелянных мирных жителей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    После освобождения города Гуляйполе в Запорожской области в погребах жилых домов нашли тела убитых украинскими боевиками гражданских лиц, сообщил беженец Андрей Терехов.

    Трупы людей находились в подвальных помещениях частных домовладений, сказал Терехов РИА «Новости».

    В январе посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщал о гибели 130 человек в результате действий украинских военных в Селидово.

    В начале прошлого года жители Курской области заявляли о расстрелах мирных жителей иностранными наемниками. В тот же период очевидец из Новогродовки рассказывал об обнаружении в подвале тел убитых бойцами ВСУ гражданских лиц.

    4 марта 2026, 06:12
    Богомаз: ВСУ атаковали электричку в Брянской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов попытались ударить по электропоезду в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    Атака проводилась с помощью дронов–камикадзе в поселке Суземка, уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

    Никто не пострадал, повреждения получила кабина машиниста.

    Богомаз отметил, что при этом движение поездов не было нарушено. На месте работают оперативные и экстренные службы.

    В начале марта трое мирных жителей в Суземке получили ранения при атаке дрона. Ранее ВСУ атаковали беспилотниками село Подывотье Севского района.

    4 марта 2026, 11:33
    Захарова высмеяла идею Зеленского «отправить специалистов» на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла трагикомичной и показательной готовность украинского лидера направить военных специалистов для участия в ближневосточном противостоянии.

    Заявление Владимира Зеленского о готовности отправить украинских «специалистов» в зону конфликта на Ближнем Востоке прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает радио Sputnik.

    Она отметила, что подобные инициативы киевских властей выглядят «и смех, и грех», добавив, что несмотря на трагичность ситуации в регионе, этот жест весьма показателен.

    Захарова также прокомментировала заявления Литвы, которая не исключила отправку своих военных против Ирана, проведя параллель с действиями Украины. По ее словам, власти Украины готовы всегда «отдать лучшее», если их об этом попросят.

    Отвечая на вопрос о масштабе конфликта на Ближнем Востоке, Захарова заявила, что он уже не ограничивается одним регионом, поскольку в него вовлечены несколько континентов. Она отметила, что даже Австралия затронута, так как часть ее военного контингента находилась на базах, оказавшихся в зоне боевых действий.

    Ранее советник президента Литвы сообщила о готовности Вильнюса рассмотреть возможность отправки войск против Ирана.

    Владимир Зеленский поддержал нанесение ударов по Ирану со стороны Израиля и США.

    Мария Захарова ранее назвала ситуацию на Ближнем Востоке беспрецедентно трагичной.

    3 марта 2026, 23:01
    В аэропортах Пензы и Саратова ввели ограничения на полеты

    Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Пензы и Саратова

    Tекст: Вера Басилая

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация.

    Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы и саратовском «Гагарине», передает РИА «Новости».

    До этого аэропорты Пензы и Саратова в конце февраля вводили повторные ограничения на прием и выпуск судов.

    4 марта 2026, 05:51
    Страны ЕС блокировали ускоренное вступление Украины в союз
    Страны ЕС блокировали ускоренное вступление Украины в союз
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства выступили против установления конкретной даты присоединения Украины к европейскому сообществу, опасаясь снижения темпов борьбы с коррупцией, пишут новостные агентства.

    Владимир Зеленский настаивает на вступлении в объединение в 2027 году, однако эта инициатива встретила жесткое сопротивление, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Франция, Германия и другие участники союза скептически оценили возможность изменения процедур ради Киева. Дипломаты опасаются, что спешка подорвет стимулы для проведения необходимых внутренних реформ.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала вариант «обратного расширения» с упрощенным приемом, но идея провалилась.

    «Концепция обратного расширения мертва», – заявил один из источников агентства. Собеседники издания подчеркивают, что Украина пока не готова к членству из-за серьезных проблем с коррупцией.

    Брюссель намерен искать иные пути сближения, рассматривая модель поэтапной интеграции с доступом к единому рынку. Формальное вступление требует одобрения всех 27 стран, а Венгрия уже блокировала процесс на ранних стадиях.

    Напомним, Евросоюз разрабатывал план ускоренного предоставления Украине частичного членства по модели «обратного расширения». Президент Сербии Александр Вучич заявлял о наличии в мирном плане пункта о вступлении Киева в сообщество с 2027 года.

    4 марта 2026, 06:37
    Группировка «Север» продвинулась на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовые подразделения освободили село Бобылевка и продвинулись вглубь Сумской и Харьковской областей, уничтожив технику и живую силу противника.

    Войска группировки «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

    В результате решительных действий штурмовые подразделения выбили националистов с занимаемых позиций в селе Бобылевка Глуховского района, освободив населенный пункт.

    Противник попытался перебросить в район Коренека группы из 140 центра ССО и иностранных наемников для усиления мотивации мобилизованных бойцов.

    На других участках Сумского фронта идут ожесточенные бои, российские войска продвигаются вглубь региона, а армейская авиация, ВКС России и операторы ударных БпЛА нанесли удары по скоплениям противника в районах Катериновки, Никольского, Храповщины, Мирополья, Гудово, Ленинского и села Новая Сечь.

    Отмечается продвижение на восьми участках в Сумском районе и на двух – в Глуховском, общее продвижение за сутки составило до 350 метров. На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло, продолжаются удары по выявленным объектам.

    Родственники военнослужащих 158 омбр ВСУ сообщают в социальных сетях, что артиллеристов бригады, даже находящихся в лазарете, массово переводят в штурмовые подразделения, где продолжительность жизни составляет три-четыре дня.

    На Харьковском направлении российские штурмовые отряды при поддержке авиации, артиллерии и операторов БпЛА продолжают отодвигать противника от границы. Командование ВСУ перебрасывает в Волчанский район резервы, включая бойцов подразделения ГУР «Кракен».

    В результате огневого поражения были уничтожены несколько пунктов временной дислокации противника, а «элита ВСУ» отказывалась выполнять задачи до получения нового вооружения.

    Волчанский район стал местом двух контратак отрядов «Кракен», которые были полностью уничтожены. На Липцовском направлении штурмовые группы 11 АК продвинулись на трех участках до 550 метров в сторону села Веселое, поддерживаемые артиллерией, операторами БпЛА и военными химиками. На Великобурлукском направлении отмечено продвижение на четырех участках до 350 метров.

    За сутки потери противника превысили 220 человек, из них свыше 130 – в Сумской и более 90 – в Харьковской области. Также уничтожены артиллерийские установки, станции РЭБ, пикапы, беспилотники и склад материальных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие группировки войск «Север» продвигаются практически на всех участках фронта на Харьковском направлении, отмечая необычные методы ВСУ по воодушевлению солдат.

    Они сломили сопротивление националистов и уничтожили палаточный лагерь в центре подготовки ВСУ. Штурмовые подразделения группировки «Север» закрепились на новых позициях, продвигаясь до 900 метров на ряде направлений в Сумской области.

    4 марта 2026, 00:39
    Мирошник заявил о риске поражения Зеленского на выборах

    Мирошник: Зеленский не выиграет проведенные по международным стандартам выборы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский вряд ли сможет одержать победу на выборах на Украине, если они будут организованы по международным избирательным стандартам, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, «в случае проведения выборов по международным избирательным стандартам совершенно не факт, что Зеленский сможет на них победить и удержаться у власти», передает РИА «Новости».

    Мирошник отметил, что потеря власти для Зеленского означает неизбежную ответственность за совершённые преступления. Он считает, что по этой причине Зеленский будет стремиться использовать любую возможность для сохранения своих позиций.

    Дипломат уточнил, что Зеленский будет торговаться за каждый пункт возможного мирного урегулирования и пытаться представить это как уступку в обмен на дополнительные преференции.

    Ранее Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине их неважностью для украинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подготовка к президентским и парламентским выборам на Украине активизировалась, несмотря на военное положение.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов в стране невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Зеленский опроверг сообщения о планах объявить дату проведения выборов на Украине 24 февраля.

    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида

    Война на Ближнем Востоке вскрыла сильную зависимость мировой авиации от нескольких аэропортов во главе с Дубаем. Минута простоя аэропорта стоит Дубаю один миллион долларов. Далее по цепочке сбой по маршрутам расходится по всему миру. Эта ситуация имеет сходство с проблемами авиации в пандемию, однако есть и различия. Потери несет в том числе и Россия. Подробности

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Кто несет ответственность за провал в охране верховного лидера Ирана

    Постепенно выясняются подробности того, с помощью каких именно средств разведки США и Израилю удалось нанести обезглавливающий удар, уничтоживший иранское руководство, включая аятоллу Хаменеи. Свою роль сыграла и внедренная агентура, и новейшие технические системы – и само устройство иранского общества. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

