Politico: ЕС готовит план частичного членства Украины

Tекст: Вера Басилая

По данным источников Politico, Евросоюз разрабатывает план из пяти пунктов, направленный на ускоренное предоставление Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году, передает РИА «Новости».

Десять европейских чиновников и дипломатов заявили изданию, что речь идет о «беспрецедентном плане», который предусматривает участие Киева в работе структур ЕС ещё до завершения всех требуемых реформ.

Первый этап инициативы предполагает предоставление Украине неофициальных указаний в ходе переговоров, в том числе по юридическим вопросам процесса вступления. Уже сейчас ЕС передал Киеву информацию по трем из шести переговорных кластеров, а работа по оставшимся продолжится в марте. Однако, по словам источников, упрощенного пути в отношении реформ Украина не получит.

Второй этап связан с процедурой вступления: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила варианты, включая модель «обратного расширения», при которой страна получает некоторые права и обязанности по мере выполнения критериев. Эта схема призвана поддержать государства, чье членство задерживается из-за военных конфликтов или внутреннего противодействия в ЕС.

«Это будет своего рода перенастройка процесса – вы присоединяетесь, а затем вам постепенно предоставляются права и обязанности», – заявил один из европейских чиновников.

Особое внимание уделяется преодолению возможного вето со стороны Венгрии, чья позиция может стать преградой для вступления Украины. В ЕС рассчитывают, что ситуация изменится после выборов, если нынешнего премьер-министра Виктора Орбана сменит Петер Мадьяр, более лояльный к украинскому вопросу. Кроме того, рассматривается гипотетическая возможность влияния президента США Дональда Трампа на позицию Орбана.

Как крайняя мера, на пятом этапе возможно применение статьи 7 Договора о Европейском союзе, которая предусматривает лишение страны права голоса в случае нарушений базовых ценностей ЕС. Сейчас такой вариант не рассматривается в качестве первоочередного, однако он остается в повестке на случай, если Орбан сохранит власть и будет продолжать блокировать вступление Украины.

Bloomberg сообщал, что Евросоюз готовит включение вопроса членства Украины в блоке в текст мирного соглашения.

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила лидерам Евросоюза дорожную карту по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз к 2027 году.

Глава МИД Венгрии Петер Сийарто выразил опасения из-за планов Евросоюза принять Украину раньше, чем Грузию, и сослался на угрозу войны и распространение преступности.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО приведет к войне, и подчеркнул, что страна должна оставаться «буферной зоной» между Западом и Россией.