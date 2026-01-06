Пентагон объявил об утроении производства зенитных ракет Patriot

Tекст: Алексей Дегтярёв

Договор предусматривает увеличение за семь лет выпуска передовых ракет PAC-3 MSE с примерно с 600 до 2 тыс. единиц в год, передает Bloomberg.

Соглашение предусматривает переговоры о долгосрочном контракте, направленном на ускоренное наращивание производства и удовлетворение спроса на системы Patriot.

Стоимость будущей сделки пока не раскрывается. В сентябре Lockheed уже подписала контракт на 9,8 млрд долларов для производства почти 2 тыс. ракет на годы 2024–2026. Компания отмечала, что к 2027 году намерена выйти на уровень 650 ракет в год и рассчитывает на дальнейший рост.

Акции Lockheed выросли на 3% после объявления, а аналитики Bloomberg оценивают возможную прибыль более чем в 1 млрд долларов.

Заместитель министра обороны США по закупкам Майкл Даффи заявил, что соглашение означает принципиально новый подход к ускоренному увеличению производства боеприпасов. Новая стратегия Пентагона, представленная в ноябре, предполагает ускорение производства оружия, восстановление американских запасов и расширение производственных мощностей крупных подрядчиков за счет многолетних контрактов.

Patriot широко используется армией США и 17 другими странами, включая Украину. Для реализации соглашения Пентагон планирует также заключать долгосрочные субподряды с поставщиками, чтобы избежать узких мест в производстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.