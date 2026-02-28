Пугачева продлила права на товарный знак до 2036 года

Tекст: Денис Тельманов

Исключительные права на бренды «Алла» и «Алла Борисовна» были продлены певицей до 2036 года, передает РИА «Новости».

Ранее действие этих товарных знаков должно было закончиться в апреле 2026 года, однако Пугачева подала заявление в Роспатент с просьбой продлить регистрацию. Ведомство удовлетворило запрос певицы, официально закрепив за ней права на оба наименования еще на десять лет.

Пугачева покинула Россию в октябре 2022 года вместе с детьми и переехала в Израиль. После этого артистка столкнулась с резкой критикой в социальных сетях.

В ответ она заявила: «Ненависть тех людей, которых я всегда терпеть не могла, – это счастье».

Также Пугачева отметила, что, по ее мнению, критики «были холопами – стали рабами». Певица ненадолго вернулась в Россию 3 ноября 2023 года, где записала три песни для личного пользования, затем вновь уехала из страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Алла Пугачева допустила возможность визита в Россию в этом году.

Мария Захарова сравнила заявления Пугачевой о фиктивном браке с Киркоровым с высказываниями Эммануэля Макрона о несостоятельности свободы слова в Европе.

Певица Виктория Цыганова заявила, что высказывания Пугачевой о соотечественниках негативно отражаются на ее популярности как в России, так и за рубежом.