Пугачева продлила права на товарный знак до 2036 года
Певица оформила продление исключительных прав на свои товарные знаки на территории России, обеспечив их действие до апреля 2036 года.
Исключительные права на бренды «Алла» и «Алла Борисовна» были продлены певицей до 2036 года, передает РИА «Новости».
Ранее действие этих товарных знаков должно было закончиться в апреле 2026 года, однако Пугачева подала заявление в Роспатент с просьбой продлить регистрацию. Ведомство удовлетворило запрос певицы, официально закрепив за ней права на оба наименования еще на десять лет.
Пугачева покинула Россию в октябре 2022 года вместе с детьми и переехала в Израиль. После этого артистка столкнулась с резкой критикой в социальных сетях.
В ответ она заявила: «Ненависть тех людей, которых я всегда терпеть не могла, – это счастье».
Также Пугачева отметила, что, по ее мнению, критики «были холопами – стали рабами». Певица ненадолго вернулась в Россию 3 ноября 2023 года, где записала три песни для личного пользования, затем вновь уехала из страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Алла Пугачева допустила возможность визита в Россию в этом году.
Мария Захарова сравнила заявления Пугачевой о фиктивном браке с Киркоровым с высказываниями Эммануэля Макрона о несостоятельности свободы слова в Европе.
Певица Виктория Цыганова заявила, что высказывания Пугачевой о соотечественниках негативно отражаются на ее популярности как в России, так и за рубежом.