Захарова сравнила Макрона с Пугачевой за слова о свободе слова

Захарова сравнила заявление Макрона о свободе слова с признаниями Пугачевой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала высказывания французского президента Эммануэля Макрона о свободе слова, отметив их схожесть с заявлениями певицы Аллы Пугачевой о браке.
Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о свободе слова. По ее словам, заявления Макрона о том, что «свобода слова – это полная чушь», можно поставить в один ряд с признаниями Аллы Пугачевой о том, что «ее брак с Киркоровым был ненастоящим».
«Многие догадывались об этой тайне Эммануэля, которая заняла третье место в моем личном рейтинге откровений», – написала Захарова в Telegram-канале.
По словам дипломата, первое место делят заявления Ангелы Меркель и Франсуа Олланда о невыполнении минских соглашений, а второе – рассказ Пугачевой о неискренности брака с Киркоровым.
Захарова также выразила надежду, что на этом откровения президента Франции не закончатся.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что свобода слова является «полной чушью», теряет смысл, если превращается в инструмент для распространения ненависти.