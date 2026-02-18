Второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы

Дипломатическая полиция Женевы заявила о закрытом формате второго дня переговоров

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники дипломатической полиции Женевы подтвердили журналистам, что второй день переговоров по Украине проходит в закрытом для прессы формате, передает РИА «Новости».

Корреспонденты получили однозначный ответ «да» на вопрос о допуске представителей СМИ на мероприятие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый раунд переговоров по Украине начнется в Женеве в 11.00 по московскому времени.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство и работать над достижением сделки.

Во вторник трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Женеве длились более четырех часов.

Делегацию России возглавил помощник российского президента Владимир Мединский.