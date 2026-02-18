Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.0 комментариев
Второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы
Дипломатическая полиция Женевы заявила о закрытом формате второго дня переговоров
Переговоры по урегулированию ситуации на Украине во второй день пройдут в Женеве за закрытыми дверями, без допуска журналистов на площадку, сообщила дипломатическая полиция Женевы.
Сотрудники дипломатической полиции Женевы подтвердили журналистам, что второй день переговоров по Украине проходит в закрытом для прессы формате, передает РИА «Новости».
Корреспонденты получили однозначный ответ «да» на вопрос о допуске представителей СМИ на мероприятие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новый раунд переговоров по Украине начнется в Женеве в 11.00 по московскому времени.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство и работать над достижением сделки.
Во вторник трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Женеве длились более четырех часов.
Делегацию России возглавил помощник российского президента Владимир Мединский.