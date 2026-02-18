Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.2 комментария
МИД анонсировал скорую встречу Лаврова с главой дипведомства Кубы
Захарова: Лавров проведет переговоры с главой МИД Кубы в Москве
Кубинская делегация прибыла в российскую столицу, где в ближайшее время состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
О визите делегации Кубы в российскую столицу сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики, передает РИА «Новости».
Она уточнила, что в Москву прибыла кубинская делегация во главе с министром иностранных дел республики Бруно Родригесом, который выступает в качестве специального представителя руководства страны. Российскую сторону на предстоящих переговорах будет представлять глава МИД Сергей Лавров.
«Сейчас в Москве находится кубинская делегация во главе со специальным представителем руководства республики, министром иностранных дел Бруно Родригесом. Через пару часов состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его кубинским коллегой», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что переговоры дипломатов запланированы на ближайшие часы.
Напомним, на этой неделе посол России назвал «совершенно безумным» указ Трампа о блокаде Кубы.
Ранее Россия решила отправлять нефть на Кубу в качестве гуманитарной помощи.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия солидарна с Кубой и уже оказывает ей материальную помощь.