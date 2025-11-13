За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.5 комментариев
Песков заявил о симметричном ответе России на ядерные испытания США
Власти России будут реагировать, если США откажутся от соблюдения запрета на ядерные испытания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В случае отказа США от запрета на ядерные испытания, Россия будет действовать соответственно. Об этом заявил Песков, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о возможном возобновлении испытаний ядерного потенциала, передает ТАСС.
Песков отметил, что слова Рубио можно расценивать как подтверждение намерений США выйти из режима запрета на испытания. «Как говорил наш президент, в этом случае РФ будет действовать соответственно», – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении ядерных испытаний с использованием средств доставки.
Москва считает, что ядерное оружие остается инструментом сдерживания и подчеркивает опасность ядерной риторики. Власти России продолжают анализировать целесообразность подготовки к ядерным испытаниям.