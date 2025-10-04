  • Новость часаТрамп поручил ввести войска для наведения порядка в Портленде
    Старый друг России попросил ее о заступничестве в переломный момент
    В Киеве назвали «психотерапевта» Зеленского
    Основатель «Википедии»: ЦРУ тайно редактирует статьи энциклопедии
    Религиовед: Женщина во главе англиканской церкви лучше священника-гея
    National Interest: Ракета «Ярс» делает давление Запада на Москву опасным
    Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право в отношении активов РФ
    Пушков рассказал о влиянии шатдауна в США на поставки вооружений на Украину
    США заявили о слежке за «маневрами» ВМФ России у берегов НАТО
    Назван первый аэропорт России с посадкой в самолет по биометрии
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    11 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    16 комментариев
    4 октября 2025, 02:37 • Новости дня

    Посольство России в США организовало показ фильма ко Дню учителя

    В российском посольстве Вашингтоне прошел показ фильма «Доживем до понедельника»

    Tекст: Денис Тельманов

    В киноклубе российского посольства в Вашингтоне прошел вечер, посвященный Дню учителя, где собравшиеся посмотрели советский фильм и обсудили значение профессии педагога.

    Показ фильма «Доживем до понедельника» был организован в киноклубе российского посольства в США в преддверии Дня учителя, сообщает ТАСС. Мероприятие посетили российские соотечественники, дипломаты стран СНГ, представители американского академического сообщества, журналисты и преподаватели школы при посольстве.

    Посол России в США Александр Дарчиев в приветственной речи отметил, что труд учителя «тяжелый, нелегкий и не всегда благодарный», особенно сейчас, когда образование во многом воспринимается как услуга, а воспитание заменено подготовкой «квалифицированных потребителей».

    Дарчиев подчеркнул ценность советских фильмов, отражающих истинное предназначение педагогов. Он выразил надежду, что гости разделят впечатления от классики, не достижимой современным кино, и напомнил фразу из фильма: «Счастье – это когда тебя понимают».

    На вечере также работали две фотовыставки: «Мариуполь 2022-25» и «Сказочный код русской души».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты работают с властями Невады и семьей погибшего на фестивале Burning Man Вадима Круглова, ожидая официальное заключение о причинах смерти.

    Российское посольство в Вашингтоне запросило у американских властей информацию о судьбе экс-главы криптобиржи Wex Дмитрия Васильева и потребовало допустить к нему сотрудников консульства.

    2 октября 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»

    Путин заявил, что Россия успешно противостоит НАТО

    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром».

    «Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это, значит, бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?» – задался вопросом президент России, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    В ООН Лавров отметил, что Москва отмечает, что США продолжают придерживаться линии на открытый и честный диалог даже с теми странами, с которыми существуют серьезные разногласия.

    Комментарии (32)
    2 октября 2025, 03:21 • Новости дня
    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России

    WSJ: США передадут Киеву разведданные для ударов дальнобойным оружием по России

    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России
    @ U.S. Marines/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США намерена предоставить Украине информацию для нанесения ударов дальнобойным оружием по российской энергетической инфраструктуре, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    Как пишет Wall Street Journal, «США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры», передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп подписал разрешение для американских разведывательных агентств и Пентагона о предоставлении подобной поддержки Киеву. Официальные лица США заявили, что Вашингтон также просит союзников по НАТО предоставить Украине аналогичную помощь.

    По информации издания, это первый случай, когда администрация Трампа согласилась оказать Киеву содействие в нанесении таких ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а также допустил, что Киев может «пойти еще дальше». Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Комментарии (17)
    3 октября 2025, 18:29 • Видео
    Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

    Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»

    Песков: Поставки Киеву ракет «Томагавк» станут серьезным витком напряженности

    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
    @ Ulf Mauder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки крылатых ракет «Томагавк» Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отметил, что представители американского руководства допускали такие поставки и удары по территории России, передает ТАСС.

    «Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны», – сказал он.

    Ранее Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк».

    Военный аналитик объяснил, что «Томагавки» не смогут покинуть территорию Украины из-за технических и организационных ограничений.

    Комментарии (25)
    2 октября 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России

    Военный эксперт Анпилогов: Разведданные США не дадут Украине преимущества над Россией

    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России
    @ REUTERS/Pichi Chuang

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Дональда Трампа хочет сократить финансирование ВСУ. При этом Белый дом стремится сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что позиция Вашингтона способствовала поражению Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее газета WSJ сообщила, что США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России.

    «США регулярно предоставляли Киеву данные разведки, которые включали информацию и о ситуации в зоне боевых действий, и о стратегической инфраструктуре России. Сведения в дальнейшем использовались для нанесения ударов с территории Украины», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что Пентагон несколько раз ставил на паузу обмен разведданными.

    «Перерывы были непродолжительными. Они не носили системного характера, а, скорее, служили функцией наказания украинского руководства. Например, приостановка произошла после скандала в Белом доме, когда Владимир Зеленский неуступчиво и грубо вел себя по отношению к Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу», – уточнил собеседник. Сообщения же о предоставлении данных для ударов вглубь России – «словесная эквилибристика».

    «Главный вопрос состоит в том, чем собираются бить с территории Украины и о каком количестве ударных вооружений может идти речь. Ответ окажется неутешительным для киевских властей – темпы производства ракет и дронов недостаточны для «противодействия» России. В то же время, российская система ПВО и ПРО в значительной степени адаптировалась к ударам. Другими словами, противник – даже при помощи американской стороны – не сможет получить перевес в кампании», – акцентировал Анпилогов.

    По его мнению, публикация о том, что США предоставят Киеву разведданные, преследует несколько целей. «С одной стороны, это инструмент политического давления на Россию. Вашингтон таким образом показывает, что у него есть возможности эскалации конфликта. С другой, мне кажется, Трамп и его администрация использует фактор передачи сведений разведки как некий противовес критикам, которые обвиняют их в сокращении помощи Украине и приближении поражения», – считает эксперт.

    Вместе с тем, действия Вашингтона не способствуют мирному урегулированию. «Трамп всегда ограничивался общими фразами о желании остановить кровопролитие, но при этом никогда не брал на себя смелость связывать это с какими-то действиями США. У него есть четкое желание не тратить деньги на Украину, а также исключить прямое участие Штатов в конфликте, из которого страна не выйдет победительницей», – пояснил аналитик.

    «Повторю, цель американского лидера – не финансировать Киев, но в то же время сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что США и их позиция поспособствовали поражению украинской стороны. То есть мы наблюдаем некую «вьетнамизацию», – заключил Анпилогов.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Дональд Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Как сообщают собеседники издания, американские чиновники также обратились к союзникам по НАТО с призывом оказать украинской стороне аналогичную поддержку. Вашингтон также рассматривает возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, но решение по этому вопросу пока не принято.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что публикации о передаче США разведданных Украине для ударов по России не являются случайными и возникают не на пустом месте. Он подчеркнул, что можно лишь предполагать, какие именно данные передаются Киеву. По его словам, задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи украинцам разведданных очевидно.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahaw, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    Комментарии (3)
    1 октября 2025, 14:09 • Новости дня
    USAID с 2022 года ежемесячно выплачивала Киеву 1,5 млрд долларов наличными

    Экс-глава USAID Пауэр рассказала о выплатах Украине 1,5 млрд долларов наличными

    USAID с 2022 года ежемесячно выплачивала Киеву 1,5 млрд долларов наличными
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) сообщила, что с 2022 года агентство ежемесячно переводило Украине 1,5 млрд долларов наличными, чтобы покрыть бюджетный дефицит.

    Экс-глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр в беседе с российскими пранкерами призналась, что с 2022 года USAID перечисляло Киеву наличными по 1,5 млрд долларов ежемесячно, передает ТАСС.

    Она пояснила, что средства направлялись прямо в госказну Украины из-за дефицита бюджета, а теперь выплаты осуществляются только при предоставлении отчетности.

    По ее словам, из-за сокращения экономики налоговые поступления Киева резко упали, и американская помощь стала критически важной.

    Пауэр также рассказала, что одним из последних ее решений на посту главы USAID стало предоставление Украине крупного беспроцентного кредита с использованием замороженных активов России в качестве залога. Это позволило США влиять на экономику и политику страны даже после сокращения объемов прямой помощи.

    По словам Пауэр, часть поддержки Украины шла на гражданские инициативы и проекты НПО. Пауэр подчеркнула, что после прихода к власти Дональда Трампа и введения ограничений США сократили финансирование, что негативно сказалось на деятельности многих украинских и международных организаций.

    Ранее бывший посол США в ООН и глава USAID Саманта Пауэр заявила, что США выделили десятки миллионов долларов на поддержку власти Майи Санду в Молдавии.

    В Грузии назвали такие заявления признаниями в организации революций.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала признания бывшей главы USAID о финансировании Молдавии страшными.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 09:51 • Новости дня
    Поставки «Томагавков» Украине в США признали маловероятными

    Reuters: США не планировали поставки ракет Tomahawk Киеву из-за нехватки запасов

    Поставки «Томагавков» Украине в США признали маловероятными
    @ Taylor DiMartino/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Администрация Трампа столкнулась с трудностями при рассмотрении запроса Киева на поставку дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк»), часть из которых предназначена ВМС США.

    Планы Вашингтона по поставке Украине крылатых ракет Tomahawk малореалистичны из-за того, что текущие запасы этого вооружения уже распределены между нуждами ВМС США и другими задачами, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников и источники, знакомые с вопросом обучения и снабжения ракетами. Хотя ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Вашингтон рассматривает украинский запрос на Tomahawk, «основные запасы этого оружия уже задействованы», подчеркнул один из собеседников агентства.

    В то же время официальный представитель США отметил, что дефицита Tomahawk нет, однако, по его словам, Вашингтон, скорее всего, рассмотрит варианты поставок Киеву других, менее дальнобойных вооружений. Он также не исключил, что европейские союзники могут получить разрешение на закупку у США других ракет большой дальности с последующей передачей их Украине.

    Президент Дональд Трамп в последнее время изменил риторику по вопросу конфликта на Украине, заявив, что Киев «может вернуть все территории», а российскую армию назвал «бумажным тигром», отмечает агентство.

    Решение США помочь Киеву с разведданными по целям в российской энергетической инфраструктуре считается последствием этой позиции.

    Поставка Tomahawk в Украину могла бы значительно расширить радиус ударных возможностей ВСУ, позволив поражать военные объекты, логистические центры и аэродромы на глубине до 2,5 тыс. км на территории России, включая Москву.

    В Кремле уже заявили, что такие поставки могут привести к новому витку эскалации между Россией и Западом.

    ВМС США закупили 8959 ракет с 1980-х годов по средней цене 1,3 млн долларов за штуку, отмечает агентство. В последние годы объемы производства составляют от 55 до 90 ракет в год, а в 2026 году Пентагон планирует приобрести еще 57 Tomahawk.

    В начале недели Минобороны России сообщило, что анализирует вероятность передачи этих ракет Украине.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что появление этих ракет на Украине не окажет влияния на ход боевых действий.

    Комментарии (7)
    1 октября 2025, 14:15 • Новости дня
    МИД: Москва ждет ответа Трампа на предложения Путина по ДСНВ
    МИД: Москва ждет ответа Трампа на предложения Путина по ДСНВ
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва ожидает реакции американского лидера Дональда Трампа на предложения президента России Владимира Путина по вопросу Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

    Он отметил, что пока была только короткая позитивная реплика от официального представителя Белого дома, передает ТАСС.

    По словам Рябкова, за закрытыми дверями чувствуется стремление США разобраться в деталях российских инициатив. Однако замминистра выразил сомнения, что Вашингтон даст развернутую публичную реакцию. «Поскольку заявление сделано президентом, я думаю, мы вправе ожидать президентской же реакции из Вашингтона», – подчеркнул он.

    Напомним, Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал инициативу Путина по ДСНВ шагом к предотвращению гонки вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением по ДСНВ.

    Комментарии (7)
    1 октября 2025, 21:08 • Новости дня
    Небензя сообщил об ожидании ответа США на предложение по ДСНВ

    Небензя: США пока не дали официальный ответ на предложения России по ДСНВ

    Небензя сообщил об ожидании ответа США на предложение по ДСНВ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва ожидает официальной реакции Вашингтона на ранее направленные предложения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя в общении с журналистами отметил, что США пока не предоставили официальный ответ на предложения России по ДСНВ, передает РИА «Новости».

    Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва ожидает реакции американского лидера Дональда Трампа на предложения президента России Владимира Путина по вопросу ДСНВ.

    Напомним, Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал инициативу Путина по ДСНВ шагом к предотвращению гонки вооружений.

    Комментарии (5)
    2 октября 2025, 23:04 • Новости дня
    Путин сравнил количество ядерных зарядов на подлодках России и США

    Путин заявил о равном количестве ядерных зарядов на подлодках России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Количество ядерных зарядов на подводных лодках у России и США примерно одинаковое, заявил президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Количество ядерных зарядов на подводных лодках у России и США примерно одинаковое, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что у США больше подводных лодок, однако по числу ядерных боеголовок паритет соблюдается.

    Путин отметил разницу в политике размещения тактического ядерного оружия. По его словам, Россия размещает такие вооружения только в Белоруссии, тогда как США имеют соответствующее оружие и базы по всему миру, включая Европу и Турцию.

    «Мы нигде его (тактическое ядерное оружие – прим. ВЗГЛЯД) не размещаем, кроме Белоруссии. А у американцев – по всему миру, во всей Европе, в Турции, где только нет», – заявил российский лидер.

    Ранее Путин заявил о полной уверенности России в эффективности ядерного щита.

    Путин также объявил о готовности сохранить ограничения по договору о стратегических наступательных вооружениях после 2026 года.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН подчеркнул особую ответственность России и США за предотвращение новой мировой войны и отметил предложение о продлении ограничений по СНВ.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 03:55 • Новости дня
    WSJ: США рассматривают возможность передачи Украине ракет Tomahawk и Barracuda
    WSJ: США рассматривают возможность передачи Украине ракет Tomahawk и Barracuda
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США обсуждают вариант передачи на Украину ракет Tomahawk и Barracuda, а также других американских ракет с дальностью до 800 км, пишет Wall Street Journal.

    Возможность поставок пока обсуждается и не утверждена. Окончательного согласования по этому вопросу у Вашингтона нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что использование Украиной крылатых ракет Tomahawk не изменит военную ситуацию на фронте. Эксперты считают, что передача этих вооружений технически затруднительна, поскольку предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 10:34 • Новости дня
    AP: Путин предупредил Трампа об ухудшении отношений из-за поставок Украине дальнобойных ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин предупредил, что поставка США ракет большой дальности на Украину приведет к резкому обострению отношений между Москвой и Вашингтоном, но не изменит ситуацию на фронте, сообщает Associated Press.

    Владимир Путин предупредил, что поставки Соединенными Штатами дальнобойных ракет Украине приведут к серьезному ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном, передает AP.

    По его словам, передача крылатых ракет Tomahawk станет новым этапом эскалации, но не изменит баланс сил на поле боя, где российская армия, по его утверждению, продолжает продвигаться.

    Издание указывает, что Путин отметил, что российские силы ПВО быстро адаптируются к новым угрозам, а сама передача ракет нанесет ущерб, но не переломит ход боевых действий.

    «Мы воюем против всего блока НАТО и продолжаем наступать. Мы уверены в себе, и если мы бумажный тигр, то кто тогда НАТО?» – заявил Путин.

    Путин также положительно оценил усилия Дональда Трампа по поиску путей урегулирования конфликта на Украине и назвал их августовский саммит в Аляске продуктивным. Он подтвердил готовность продлить действие договора СНВ на год после его истечения в феврале и добавил, что Россия уверена в своем ядерном потенциале.

    Российский лидер предупредил Запад против попыток задерживать танкеры с российской нефтью, сравнив такие действия с пиратством и пригрозив жестким ответом, что может дестабилизировать мировой рынок нефти. Он резко раскритиковал западные обвинения в адрес России по поводу пролетов дронов и вторжений в воздушное пространство стран НАТО, назвав их провокациями.

    Путин прокомментировал убийство Чарли Кирка, назвав это тяжким преступлением и проявлением глубокого раскола в американском обществе, а также отметил Майкла Глосса, погибшего на Украине в составе российской армии, наградив его орденом.

    Ранее политолог Алексей Чеснаков заявил, что Путин предостерег Запад от попыток разозлить дремлющего медведя.

    Путин предупредил, что поставка ракет Tomahawk на Украину спровоцирует новый виток эскалации, но не изменит ситуацию на поле боя и навредит отношениям между США и Россией.

    Президент России подчеркнул стремление к полноформатному восстановлению отношений с США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе пленарной сессии Валдайского клуба Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины современных конфликтов, включая конфликт на Украине.

    Комментарии (2)
    1 октября 2025, 12:42 • Новости дня
    Responsible Statecraft: Украина не сможет использовать Tomahawk против России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не сможет применять ракеты Tomahawk («Томагавк») против России из-за отсутствия необходимых пусковых средств, заявила обозреватель портала Responsible Statecraft Дженнифер Каванах.

    Каванах отметила, что для запуска «Томагавков» требуются эсминцы с управляемыми ракетами, подводные лодки классов Ohio, Virginia и Los-Angeles или новая наземная система Typhon, передает ТАСС.

    По словам Каванах, Украина не располагает ни одним из указанных носителей и практически не имеет шансов приобрести их в ближайшее время. Обозреватель также подчеркнула, что Tomahawk – это дорогостоящий и уникальный боеприпас, который США не смогут поставить Украине в достаточном количестве для достижения стратегического эффекта, даже если технические ограничения будут преодолены.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что Вашингтон рассматривает передачу ракет «Томагавк» странам НАТО для их возможной последующей отправки Киеву, однако финальное решение должен принять Дональд Трамп.

    Напомним, Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом обратился с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Спецпосланник Трампа Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность поставок этих ракет, но окончательного решения еще нет.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что появление ракет Tomahawk на Украине не повлияет на ход боевых действий.

    Комментарии (3)
    3 октября 2025, 00:54 • Новости дня
    Трамп заявил о триллионных доходах США от пошлин

    Трамп рассказал о прогнозируемом годовом доходе США от импортных пошлин

    Трамп заявил о триллионных доходах США от пошлин
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент утверждает, что доходы от введенных импортных пошлин превысят триллион долларов ежегодно, при этом тарифы только начинают приносить свои плоды.

    Заявление Дональда Трампа о прогнозируемой прибыли от американских импортных пошлин прозвучало в интервью телеканалу One America News, передает ТАСС. По словам президента США, тарифы только начинают приносить плоды, а в перспективе доходы превысят один триллион долларов в год.

    Ранее в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН Трамп подчеркнул, что вводимые администрацией пошлины считаются защитным механизмом. Он отметил, что Соединенные Штаты готовы к торговле со всеми странами, если будут соблюдаться принципы справедливости и взаимности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший руководитель USAID Саманта Пауэр назвала введение США 25% тарифов против Индии из-за покупки российской нефти единственным удачным решением Дональда Трампа.

    Власти США ввели 50% тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире, и новые пошлины затронули более 55% индийского экспорта в Соединенные Штаты.

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести крупные пошлины против России, если не будет достигнута договоренность по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 08:57 • Новости дня
    FT: Трамп приказал приготовиться передать Киеву разведданные для ударов вглубь России

    FT: Трамп приказал приготовиться передать Киеву разведданные по России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп велел ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Украиной для нанесения Киевом ударов вглубь России, сообщает The Financial Times.

    Источники издания сообщают, что Трамп якобы отдал приказ приготовиться передать разведданные, но пока официального решения на этот счет нет, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, потому что применять ракеты невозможно без участия американских военных.

    Путин заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя.

    Путин также заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.

    Комментарии (2)
    1 октября 2025, 14:41 • Новости дня
    Экс-глава USAID назвала пошлины США против Индии «единственным верным шагом Трампа»

    Пауэр назвала пошлины США против Индии единственным верным шагом Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший руководитель USAID Саманта Пауэр в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) назвала введение США 25% тарифов против Индии из-за покупки российской нефти единственным удачным решением Дональда Трампа.

    Бывшая глава USAID Саманта Пауэр в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявила, что поддерживает санкции против Индии за покупку российской нефти, передает ТАСС.

    «Я рада санкциям против Индии из-за покупки нефти. Это единственное хорошее, что сделал Трамп», – отметила Пауэр.

    По ее словам, при администрации Джо Байдена подобных мер не предпринималось, и она добавила, что такое давление, возможно, сдержит премьер-министра Индии Нарендру Моди от дальнейших закупок нефти у России.

    Ранее Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти.

    Президент Дональд Трамп отклонил проект торгового соглашения с Индией из-за отказа Нью-Дели снижать закупки нефти из России.

    Власти США ввели 50% тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире.

    Комментарии (0)
    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    • Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

