Погибший на Украине американский наемник Закерл оказался сыном экс-сотрудника ЦРУ
Сын бывшего офицера морской пехоты США и экс-сотрудника ЦРУ Брайан Закерл, воевавший в числе иностранных наемников на Украине, погиб в декабре, оставив вдову и двух малолетних детей.
Американский наёмник Брайан Закерл, погибший в начале декабря на Украине, оказался сыном бывшего сотрудника ЦРУ, сообщает РИА «Новости». Его отец, также Брайан Закерл, отслужил 26 лет в корпусе морской пехоты США, а после выхода в отставку с 2013 по 2018 год работал в ЦРУ.
Брайан Закерл-младший, которому было 29 лет, ранее служил в армии США и участвовал в подготовке украинских военных, о чём рассказал его дядя Майкл Закерл.
Позднее он вновь вернулся на Украину и погиб в результате боевых действий в первые дни декабря. Его жена Кимберли Закерл и двое маленьких детей сейчас находятся в Киеве и ждут возможности, когда тело погибшего смогут эвакуировать с линии соприкосновения.
Семья погибшего организовала сбор средств на платформе GoFundMe для поддержки вдовы и детей. На момент публикации сумма пожертвований превысила 22 тыс. долларов при заявленной цели в 26 тыс.
Минобороны России подчеркивало, что Киев активно использует иностранных наёмников в зоне конфликта, а российские военные продолжают бороться с ними по всей территории Украины. Многие иностранные наёмники признавались в интервью, что сталкиваются с плохой координацией со стороны украинских военных, а их собственные шансы выжить на фронте крайне невелики.
Напомним, накануне стало известно о гибели двух американских наемников на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин рассказал о подвиге погибшего в ходе спецоперации на Украине сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса. Путин подчеркнул, что несмотря на гражданство США, Глосс был русским солдатом. Командующий ВДВ Михаил Теплинский назвал погибшего в зоне специальной военной операции на Украине сына заместителя директора ЦРУ Майкла Александра Глосса героем.