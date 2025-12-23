  • Новость часаУдаром по аэродрому в Николаевской области уничтожен склад с ракетами ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Упрямство Зеленского добивает украинскую энергетику
    Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО
    Лукашенко назвал максимальное число «Орешников» в Белоруссии
    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против спутников Starlink
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    Песков назвал гибель генерал-лейтенанта Сарварова страшным убийством
    Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp в России
    Спикер Рады назвал условия для проведения выборов на Украине
    «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодёжи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему потомки Уленшпигеля не дали украсть российские деньги

    Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.

    12 комментариев
    23 декабря 2025, 08:08 • Новости дня

    Погибший на Украине наемник оказался сыном экс-сотрудника ЦРУ

    Погибший на Украине американский наемник Закерл оказался сыном экс-сотрудника ЦРУ

    Tекст: Мария Иванова

    Сын бывшего офицера морской пехоты США и экс-сотрудника ЦРУ Брайан Закерл, воевавший в числе иностранных наемников на Украине, погиб в декабре, оставив вдову и двух малолетних детей.

    Американский наёмник Брайан Закерл, погибший в начале декабря на Украине, оказался сыном бывшего сотрудника ЦРУ, сообщает РИА «Новости». Его отец, также Брайан Закерл, отслужил 26 лет в корпусе морской пехоты США, а после выхода в отставку с 2013 по 2018 год работал в ЦРУ.

    Брайан Закерл-младший, которому было 29 лет, ранее служил в армии США и участвовал в подготовке украинских военных, о чём рассказал его дядя Майкл Закерл.

    Позднее он вновь вернулся на Украину и погиб в результате боевых действий в первые дни декабря. Его жена Кимберли Закерл и двое маленьких детей сейчас находятся в Киеве и ждут возможности, когда тело погибшего смогут эвакуировать с линии соприкосновения.

    Семья погибшего организовала сбор средств на платформе GoFundMe для поддержки вдовы и детей. На момент публикации сумма пожертвований превысила 22 тыс. долларов при заявленной цели в 26 тыс.

    Минобороны России подчеркивало, что Киев активно использует иностранных наёмников в зоне конфликта, а российские военные продолжают бороться с ними по всей территории Украины. Многие иностранные наёмники признавались в интервью, что сталкиваются с плохой координацией со стороны украинских военных, а их собственные шансы выжить на фронте крайне невелики.

    Напомним, накануне стало известно о гибели двух американских наемников на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин рассказал о подвиге погибшего в ходе спецоперации на Украине сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса. Путин подчеркнул, что несмотря на гражданство США, Глосс был русским солдатом. Командующий ВДВ Михаил Теплинский назвал погибшего в зоне специальной военной операции на Украине сына заместителя директора ЦРУ Майкла Александра Глосса героем.

    22 декабря 2025, 14:40 • Новости дня
    Евросоюз перевез на Украину ТЭС из Литвы
    Евросоюз перевез на Украину ТЭС из Литвы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия завершила крупнейшую европейскую логистическую операцию по транспортировке тепловой электростанции из Литвы на Украину.

    «Еврокомиссия успешно перевезла на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы, завершив самую крупную европейскую логистическую операцию», – заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    По его словам, это оборудование уже прибыло и предназначено для восстановления электрогенерации на Украине. Предполагается, что данная ТЭС сможет обеспечить электричеством около 1 млн человек.

    Кроме того, Евросоюз по линии Механизма гражданской обороны ЕС направил на Украину 9500 электрогенераторов и 7200 трансформаторов.

    Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что энергетические мощности Украины снизились более чем вдвое.

    Сообщалось, что Украина практически исчерпала резервы для ремонта энергообъектов.

    Комментарии (26)
    22 декабря 2025, 12:21 • Новости дня
    СВР заявила о подготовке к бегству за границу функционеров киевского режима

    СВР: Функционеры киевского режима после его падения сбегут за границу

    СВР заявила о подготовке к бегству за границу функционеров киевского режима
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Многие влиятельные украинские чиновники и бизнесмены уже вывезли семьи за рубеж, а финансовые активы перевели на счета в западных странах, функционеры киевского режима готовятся покинуть Украину после его неминуемого падения, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР).

    По данным СВР, высокопоставленные представители киевского режима уже предпринимают шаги для побега за границу в случае неминуемого падения власти, следует из сообщения на сайте службы.

    В СВР указывают, что многие из украинской элиты вывезли свои семьи за рубеж и перевели туда значительные финансовые активы.

    По данным украинских посольств в западных странах, растет число обращений от чиновников и бизнесменов с просьбой о содействии в получении вида на жительство в государствах Европы. Особенно сильно эта тенденция проявляется среди украинских дипломатов, где более 90% из них не намерены возвращаться на родину после окончания командировки.

    По информации СВР, такие настроения объясняются хорошей осведомленностью дипломатического корпуса о реальном положении дел и отсутствии шансов завершить кризис вокруг Украины на условиях Владимира Зеленского. Отмечается, что западные спонсоры Киева проявляют осторожность в поддержке, особенно на фоне заявлений президента США о сокращении помощи украинским властям.

    В заключение представители ведомства призывают граждан Украины задуматься о цене, которую заплатили страна и общество ради европейских перспектив, указав на отдаление Европы от прежних идеалов и элитарный характер преимуществ для отдельных лиц власти.

    В СВР заявили ранее, что западные дипломаты отметили ухудшение морального состояния солдат на Украине из-за коррупционных скандалов в руководстве страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что о распаде украинской государственности свидетельствует тяга лидеров киевского режима к роскоши.

    Комментарии (16)
    23 декабря 2025, 08:46 • Видео
    Макрон опять всех предал

    Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 21:03 • Новости дня
    Песков прокомментировал заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
    Песков прокомментировал заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о «прорыве» США в вопросе переговоров по Украине.

    «Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду», – сказал Песков. По его словам, сам процесс урегулирования вряд ли может идти в публичном режиме, говорится в Telegram-канал «Вестей».

    Он предположил, что, возможно, позже появятся дополнительные разъяснения от американской стороны по поводу заявления Вэнса.

    В понедельник президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стороны находятся на самой близкой стадии к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс сообщил, что главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования конфликта на Украине снова стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей. Вэнс также высказал мнение, что власти Украины понимают неизбежную утрату контроля над Донецкой народной республикой.

    Комментарии (5)
    22 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» указал на украинский почерк в убийстве генерала Генштаба Сарварова

    Ветеран «Альфы» Гончаров: Теракты спецслужб Украины требуют жесткого ответа

    Ветеран «Альфы» указал на украинский почерк в убийстве генерала Генштаба Сарварова
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Подрывы машин и убийства российских высокопоставленных военных и политических деятелей, организованные украинскими спецслужбами, – серьезная проблема, которая требует жесткого ответа со стороны российских военных, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров. Так он прокомментировал убийство генерала ВС России Фанила Сарварова.

    «Диверсионно-террористическая война, развязанная против России, не прекращается. Практически каждый день российские спецслужбы сообщают о задержаниях диверсантов, террористов и боевиков, завербованных Украиной», – напомнил Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    По его оценкам, в подрыве автомобиля на юге Москвы, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, читается украинский почерк. Собеседник напомнил, в частности, об убийстве Дарьи Дугиной, а также бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова: во всех трагедиях взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля.

    «Камеры, вероятно, зафиксировали закладку устройства. Следствие разберется в убийстве Сарварова и, я думаю, выйдет на украинскую агентуру», – считает Гончаров. Он подчеркнул: подрывы машин и убийства российских высокопоставленных чиновников, представителей силовых блоков и политических деятелей – серьезная проблема, которая требует жесткого ответа.

    «На этом фоне ВС России могли бы задуматься о выведении в приоритет ударов в зоне СВО не только по энергетическим объектам на территории Украины, но и по тем помещениям и зданиям, которые занимают украинские спецслужбы и ГУР», – подчеркнул ветеран ФСБ.

    Напомним, в результате подрыва автомобиля на юге Москвы погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщили в Следственном комитете.

    Инцидент произошел во дворе жилого дома около семи утра, когда Сарваров выезжал со двора жилого дома на Ясеневой улице на Kia Sorento. Генерал получил минно-взрывную травму, у него были повреждены ноги и лицо. В больницу его доставили в тяжелом состоянии, но спасти не смогли.

    По данным СКР, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. По данному факту Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).

    Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

    Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. Он окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генштаба ВС России. В 2015-2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. На должность начальника управления оперативной подготовки ВС Сарваров был назначен в 2016 году.

    Генерал был внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА «Новости». Его персональные данные были опубликованы на сайте 28 мая 2022 года, а 22 декабря 2025 года названо датой «ликвидации».

    Комментарии (31)
    22 декабря 2025, 22:34 • Новости дня
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    США готовы предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности, однако часть положений этих договоренностей останется недоступной для широкой публики, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, США предоставят Украине гарантии безопасности, причем часть деталей этих договоренностей не будет обнародована, передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил, что есть некий рамочный договор между Украиной, Европой и США по гарнтиям безопасности.

    «Именно их, как мы видим, должны рассмотреть в конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями», – считает глава киевского режима.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Москва и Вашингтон пришли к пониманию необходимости возвращения Украины к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Именно на таких условиях Россия признала независимость Украины в 1991 году.

    Тем временем в Берлине прошли переговоры по урегулированию конфликта с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также представителей Украины и Евросоюза. Итогом встречи стало заявление стран ЕС о мерах по поддержке Украины, среди которых – направление многонациональных сил и сохранение численности Вооруженных сил Украины на уровне не ниже 800 тыс. человек.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО рассматривается как угроза для безопасности России.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, аналогичных пятой статье НАТО.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для ее защиты в случае нарушения Россией мирных соглашений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России настаивают на юридически закрепленном отказе Киева от вступления в НАТО.

    Комментарии (6)
    22 декабря 2025, 21:23 • Новости дня
    Спикер Рады назвал условия для проведения выборов на Украине
    Спикер Рады назвал условия для проведения выборов на Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал четыре основных условия для проведения выборов в стране.

    В частности, Стефанчук отметил, что необходимо решить вопросы голосования для военных на фронте, определить механизм участия миллионов украинцев, находящихся за границей, проработать избирательные права граждан, находящихся в России, а также гарантировать присутствие иностранных наблюдателей для обеспечения демократии и безопасности избирательного процесса, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Новости.Live».

    Также спикер сообщил, что в понедельник им было подписано распоряжение о подготовке нового законопроекта, касающегося выборов.

    Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о готовности организовать голосование для украинцев в России.

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    Комментарии (4)
    22 декабря 2025, 10:29 • Новости дня
    Politico: Гарантии безопасности Украины определит Путин
    Politico: Гарантии безопасности Украины определит Путин
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США, пишет Politico.

    Гарантии безопасности Украины в значительной степени зависят от позиции президента России Владимира Путина, сообщает Politico.

    Издание отмечает, что несмотря на активные усилия Европы, в решении вопроса о долгосрочной безопасности Украины ключевую роль продолжают играть Вашингтон и Москва.

    После дипломатического конфликта между Владимиром Зеленским и американским руководством в начале 2025 года Европа увеличила поддержку Киева, создав 34-странную «коалицию желающих» и обсудив отправку войск, но без логистической помощи Соединенных Штатов эти планы реализовать невозможно. Эксперт Эд Арнольд подчеркивает: «Как бы ни старалась Европа, гарантии США – единственный реальный путь к миру для Украины».

    По информации издания, Зеленский претендует на юридически обязывающие соглашения с США, возможно даже отказавшись от претензий на членство в НАТО ради твердых гарантий. Среди гарантий обсуждается поставка Украине крылатых ракет Tomahawk с радиусом до тысячи километров, что даст возможность наносить удары по политическим и военным центрам России.

    Тем не менее даже с формальной ратификацией обязательств США, их интерпретация остается спорной – в том числе по принципу аналогии с пресловутой пятой статьей НАТО. Дональд Трамп указывает на многозначность формулировок, что может поставить под вопрос автоматизм американской поддержки.

    В финале материала подчеркивается: несмотря на значимость американских гарантий, окончательная судьба украинской безопасности, вероятнее всего, будет зависеть от того, как именно Владимир Путин воспримет новые договоренности между Киевом, Вашингтоном и европейскими странами.

    Напомним, ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для защиты страны при нарушении Россией мирных договоренностей.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам, указав, что условия выхода из кризиса были обозначены еще в июне 2024 года.

    Путин отметил, что главный барьер для диалога – позиция официального Киева, который не готов к обсуждению ключевых вопросов мирного плана.

    Президент также заявил о необходимости легитимной власти на Украине и выразил готовность рассмотреть меры безопасности для выборов, а также дать возможность украинцам в России проголосовать.

    Кроме того, обсуждается возможность введения международного управления на Украине с участием европейцев, американцев и России.

    Комментарии (4)
    22 декабря 2025, 13:51 • Новости дня
    Вэнс назвал основной «тормоз» в переговорном процессе по Украине
    Вэнс назвал основной «тормоз» в переговорном процессе по Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/

    Tекст: Ольга Иванова

    Главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования украинского конфликта вновь стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Процесс урегулирования конфликта на Украине существенно тормозится из-за вопроса территориальных уступок Донбасса, передает ТАСС, ссылаясь на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    В интервью британскому порталу UnHeard он подчеркнул, что Россия настаивает на контроле над Донецком, а Украина видит в этом утрату безопасности. Вэнс отметил: «Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, признавая в частном порядке даже, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк: это может произойти через 12 месяцев, а может и позже».

    По словам вице-президента США, эта территориальная уступка становится ключевым препятствием для продвижения переговорного процесса. Он добавил, что перспектива потерять Донецк воспринимается на Украине как неизбежная, но сроки этого разнятся.

    «Эта территориальная уступка является существенной задержкой в переговорах», – сказал Вэнс.

    Кроме того, Вэнс сообщил, что на переговорах по урегулированию обсуждается и вопрос статуса русскоязычных граждан на Украине. Он задался открытым вопросом: «Что в конечном итоге произойдет с этническими русскими, которые все еще находятся на Украине? Что произойдет с этническими украинцами, которые все еще находятся в России?»

    Владимир Зеленский ранее заявил, что возможный отвод войск в Донбассе должен быть зеркальным – с обеих сторон.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Комментарии (3)
    22 декабря 2025, 23:19 • Новости дня
    При обыске у экс-генпрокурора Украины Пискуна в Ницце нашли 3 кг золота

    Tекст: Вера Басилая

    Во Франции при обыске имущества на вилле у бывшего прокурора Украины Святослава Пискуна нашли 1 млн евро и 3 кг золота, сообщили украинские СМИ.

    Обыск в доме Святослава Пискуна в Ницце провела французская полиция совместно с украинскими правоохранительными органами, передает ТАСС.

    В ходе следственных действий были обнаружены 90 тыс. евро, 3 кг золота и 18 элитных часов, общая стоимость которых превышает 1 млн евро. Пискун не предоставил документов на происхождение найденной валюты, покупки золота и ввоза часов во Францию.

    Французская полиция возбудила уголовное дело по подозрению в легализации средств, полученных преступным путем. Как сообщает издание, решается вопрос о предъявлении обвинения бывшему генпрокурору.

    Сообщается, что изначально Пискуна задержали, однако вскоре отпустили. Найдены были также документы, не связанные с расследованием дела Коломойского, отмечает «Зеркало недели».

    Ранее французская полиция провела обыски у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна по запросу украинского госбюро расследований.

    В 2019 году Пискун предлагал взыскать с России ренту за 300 лет пользования землями Киевской Руси или взять россиян в рабство.

    Комментарии (11)
    22 декабря 2025, 23:05 • Новости дня
    Финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей
    Финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Юкка Куяала – финский специалист по постпродакшну и визуальным эффектам, пожаловался CNN на сокращение числа оленей на его ферме «Мир северных оленей» в Лапландии, заподозрив российских волков в причастности к проблеме.

    Недавно у Куялы волки погубили самку северного оленя. Животному требуется около двух лет, чтобы достичь половой зрелости, и каждая самка обычно производит на свет одного детеныша в год.

    «Баланс нарушен. Волков так много, что они угрожают всей системе. Они просто убивают, убивают, убивают. Если мы ничего не предпримем, то через несколько лет в целых районах не останется северных оленей. Это печально, потому что оленеводство – старейшее занятие во всей Финляндии», – рассказал Куяла CNN.

    По данным Института природных ресурсов Финляндии, за последние несколько лет популяция волков в Финляндии резко возросла – с 295 особей весной 2024 года до примерно 430 в 2025 году, что является самым высоким показателем за последние десятилетия.

    Ассоциация оленеводов Финляндии, которая ведет постоянный учет, сообщает, что только в 2025 году волки убили около 1950 северных оленей, что почти на 70% больше, чем в 2024 году.

    «В то время как популяция волков по всей Европе возросла, в Финляндии рекордное количество нападений волков на северные оленеводческие районы объяснили тем, что хищники находятся в сотнях миль отсюда: глубоко в российских окопах на Украине. Теория заключается в том, что российские волки в большом количестве убивают северных оленей Финляндии, пересекая границу протяженностью более 800 миль (1287 км), которая проходит между двумя странами», – говорится в материале.

    При этом одни специалисты винят в ситуации лесозаготовительную  промышленность, которая влияет на среду обитания диких животных в этой части страны. Другие считают, что Россия якобы привлекает мужское население из региона, в том числе охотников, к спецоперации на Украине и контролировать численность волков некому.

    Старший научный сотрудник Института природных ресурсов Финляндии, которая изучает популяции волков, Катя Холмала допустила реалистичность теории с увеличением численности волков из-за отсутствия контроля за популяцией. По ее словам, до СВО в регионе активно охотились на волков, теперь такого нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила итоги расследования финской полицией дела о влиянии России.

    Как следует из ноябрьского выпуска «Рейтинга недружественных правительств» газета ВЗГЛЯД, Финляндия закрывает пятерку лидеров с 65 русофобскими баллами. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России.

    Комментарии (20)
    22 декабря 2025, 13:35 • Новости дня
    Российские войска освободили Вильчу в Харьковской области
    Российские войска освободили Вильчу в Харьковской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Андреевки, Грабовского, Писаревки, Бояро-Лежачец, Рыжевки и Алексеевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ рядом с Терновой, Избицким и Рубежным в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, танк, бронемашину и артиллерийское орудие.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Подолов, Березовки, Купянска-Узлового в Харьковской области, Диброва, Дробышево, Ильичовки и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 215 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV, итальянская бронемашина Iveco и самоходная артиллерийская установка. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Краматорска, Николаевки, Кирово, Закотного, Константиновки и Миньковки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 235 военнослужащих, шесть бронемашин, включая канадский бронетранспортер Senator, американский бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro, три артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены три станции РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове и зачистку от разрозненных формирований ВСУ Гришино и Родинского в ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, пехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ поблизости от  Удачного, Вольного, Нового Донбасса, Артемовки, Торецкого, Кучерова Яра, Новоалександровки, Белицкого в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    При этом потери противника составили более 450 военнослужащих, три бронемашины, четыре пикапа и два орудия полевой артиллерии, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны у Косовцево, Дорожнянки, Гуляйполя в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены две станции РЭБ.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе сообщил, что Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6300 кв. километров в зоне спецоперации.

    Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что за этот год российские военные освободили более 300 населенных пунктов, включая крупные города, которые были превращены противником в укрепленные районы.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Вэнс заявил о приоритете поддержки пенсионеров США над помощью Киеву
    Вэнс заявил о приоритете поддержки пенсионеров США над помощью Киеву
    @ andout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для администрации Дональда Трампа ключевым направлением является забота о старшем поколении в сравнении с финансированием Украины, заявил на мероприятии AmericaFest организации Turning Point USA вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа считает поддержку американских пенсионеров приоритетнее выделения средств Киеву, пишут «Ведомости».

    Вэнс отметил, что у Белого дома в приоритете помощь пожилым гражданам, в том числе через отмену налогов на социальное обеспечение.

    «Мы верим в ваших отцов и матерей, а не в то, что они должны отправлять все свои деньги на Украину», – заявил Вэнс.

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о национальной обороне на 2026 финансовый год с объемом 901 млрд долларов.

    Документ подразумевает крупные расходы на оборону и национальную безопасность, а также значительное финансирование поддержки Украины.

    В бюджете предусмотрено около 400 млн долларов на военную помощь Киеву в рамках инициативы содействия безопасности.

    Комментарии (6)
    22 декабря 2025, 10:50 • Новости дня
    Россия передала Киеву 45 подлежащих выдворению украинцев

    Москалькова сообщила о передаче Киеву 45 подлежащих выдворению украинцев

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона передала Украине 45 человек, подлежавших выдворению из страны, среди которых находились пожилые и больные люди, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, что 16 декабря в белорусской Новой Гуте были организованы воссоединения 22 семей. Она подчеркнула, что эта работа была очень тяжелой, передает ТАСС.

    Москалькова отметила, что российская сторона также передала 45 граждан Украины, которые подлежали выдворению и выразили желание вернуться на территорию Украины. По ее словам, среди выдворяемых были пожилые и больные граждане.

    Ранее благодаря договоренностям между Татьяной Москальковой и Дмитрием Лубинцом 15 россиян получили возможность вернуться домой с территории Украины.

    Татьяна Москалькова сообщала, что получила около 500 обращений от ранее репрессированных на Украине граждан, включая священников и журналистов, за их пророссийскую позицию.

    По ее словам, несколько спасенных российскими военными украинцев находятся в Курске и хотят вернуться на Украину.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 09:35 • Новости дня
    Pais: Разрешение молодежи выехать с Украины обернулось массовым бегством

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство молодых мужчин с Украины, воспользовавшись разрешением на выезд, массово отправились в Германию, Польшу и Чехию, чтобы не попасть под мобилизацию, сообщила испанская газета Pais.

    Массовый отток украинской молодежи, пытающейся избежать призыва в армию, стал результатом разрешения на выезд для молодых мужчин, передает РИА «Новости».

    Испанское издание Pais подчеркнуло, что Германия стала наиболее предпочтительной страной для украинцев из-за программ поддержки перемещенных лиц. С августа отмечается десятикратный рост регистраций украинских мужчин в Германии.

    По словам издания, за Германией по числу прибывающих следуют Польша и Чехия. Осенью эти страны дали Киеву понять, что дальнейший прием украинских беженцев должен быть ограничен, так как ситуация становится критической. Германия, Польша и Чехия с февраля 2022 года приняли наибольшее число граждан с Украины.

    В августе украинское правительство разрешило всем мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу, хотя ранее мужчинам от 18 до 60 лет запрещалось покидать страну на период военного положения. За попытки уклониться от мобилизации украинскому законодательству предусматривается до пяти лет лишения свободы.

    Глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что около 90% молодых людей, уже уехавших с Украины, не планируют возвращаться.

    Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский разрешил выезд тысяч молодых граждан с Украины для формирования в Польше нового центра украинского влияния.

    Депутат Верховной рады Сергей Евтушок ранее подчеркивал, что из-за отмены ограничений многие украинцы в возрасте от 18 до 22 лет больше не собираются возвращаться домой.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 13:10 • Новости дня
    Вэнс: В Киеве понимают, что утратят контроль над всей территорией ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал мнение, что власти Украины осознают неизбежную утрату контроля над Донецкой народной республикой.

    Власти Украины признают в частном порядке, что им, вероятно, не удастся сохранить контроль над оставшейся частью территории Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому порталу UnHerd.

    Кроме того, по итогам консультаций с российской делегацией в Майами Вэнс сообщил о прорыве на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что «прорыв, которого достигли, заключается в том, что все вопросы теперь обсуждаются открыто».

    Ранее представители России и США провели в Майами консультации по вопросам урегулирования ситуации на Украине, на которых, по словам Вэнса, удалось добиться большей прозрачности обсуждения всех ключевых вопросов.

    Владимир Зеленский ранее заявил, что возможный отвод войск в Донбассе должен быть зеркальным – с обеих сторон.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Комментарии (4)
    Главное
    Песков прокомментировал заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
    При обыске у экс-генпрокурора Украины Пискуна в Ницце нашли 3 кг золота
    Голикова назвала сроки первых результатов разработок по замедлению старения
    Финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей
    Экипаж вертолета из россиян и белорусов покинул Тунис
    В Мордовии впервые оштрафовали мужчину за склонение к аборту
    Умер британский певец Крис Ри

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Упрямство Зеленского добивает украинскую энергетику

    К концe 2025 года энергетические мощности Украины снизились более, чем в два раза. Жители Киева, например, получают электроэнергию в среднем 8-11 часов в сутки. Последствия этого ощущают прежде всего ВСУ, но также и в целом украинская экономика. Но винить в этом украинцы могут только главу киевского режима Зеленского – российские удары наносятся только в ответ. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как выбрать фейерверк и салют на Новый год: виды, правила запуска, штрафы и безопасность

      В преддверии Нового года ассортимент пиротехники на прилавках разрастается до невероятных масштабов, и легко растеряться в этом искрящемся изобилии. Покупка салюта – это не только поиск самого красивого шоу, но и серьезный вопрос безопасности. Чаще всего ошибки случаются из-за стремления купить «самый мощный» снаряд без учета места запуска и из-за пренебрежения проверкой сертификатов. Так какой фейерверк выбрать, чтобы новогодняя ночь обошлась без происшествий и штрафов?

    • Расчет пенсии по старости в 2025–2026 годах: индивидуальный пенсионный коэффициент и формула начисления

      Размер пенсии гражданина России зависит не только от трудового стажа, но и от целой группы других параметров. Что такое и как формируется индивидуальный пенсионный коэффициент, по какой формуле рассчитывается страховая пенсия и какими способами можно увеличить размен пенсионных прав?

    • Минимальный размер оплаты труда в 2026 году: изменения, на что повлияет

      Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) имеет прямое отношение к размерам зарплат миллионов россиян, прежде всего бюджетников. Какую величину составляет МРОТ в 2026 году, как он связан с прожиточным минимумом и что делать, если заработная оплата оказывается ниже МРОТ?

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации