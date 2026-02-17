В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.2 комментария
Песков назвал перекрытие нефти Венгрии энергетическим шантажом Киева
Действия Киева по перекрытию поставок российской нефти Венгрии через Украину являются энергетическим шантажом в отношении члена Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Киев, ограничив поставки российской нефти в Венгрию через свою территорию, занимается энергетическим шантажом члена Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.
Он также пояснил, что вопросы, связанные с поставками нефти в Венгрию и возможными маршрутами через территорию Хорватии, решаются на корпоративном уровне. Песков отметил, что эти проблемы находятся в ведении компаний, осуществляющих поставки и имеющих контрактные обязательства.
Москва продолжает поддерживать контакт с европейскими покупателями нефти, однако ситуация с транзитом остается сложной из-за позиции Киева, который блокирует транспортировку, добавил пресс-секретарь.
«Мы в контакте с покупателями, но здесь ситуация осложняется позицией Украины», – отметил он.
Компания «Укртранснафта» заявила о технической готовности к возобновлению транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, но руководство не разрешает запуск.
Венгрия и Словакия направили запрос Хорватии на транзит российской нефти.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил сомнения в возможности использования хорватских портов и трубопроводов для поставок российской нефти из-за ограничений Евросоюза и США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал позицию премьера Словакии Роберта Фицо о нефтяном шантаже Венгрии из-за отказа согласовать вступление Украины в ЕС.