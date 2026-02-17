Tекст: Вера Басилая

Киев, ограничив поставки российской нефти в Венгрию через свою территорию, занимается энергетическим шантажом члена Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.

Он также пояснил, что вопросы, связанные с поставками нефти в Венгрию и возможными маршрутами через территорию Хорватии, решаются на корпоративном уровне. Песков отметил, что эти проблемы находятся в ведении компаний, осуществляющих поставки и имеющих контрактные обязательства.

Москва продолжает поддерживать контакт с европейскими покупателями нефти, однако ситуация с транзитом остается сложной из-за позиции Киева, который блокирует транспортировку, добавил пресс-секретарь.

«Мы в контакте с покупателями, но здесь ситуация осложняется позицией Украины», – отметил он.

Компания «Укртранснафта» заявила о технической готовности к возобновлению транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, но руководство не разрешает запуск.

Венгрия и Словакия направили запрос Хорватии на транзит российской нефти.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил сомнения в возможности использования хорватских портов и трубопроводов для поставок российской нефти из-за ограничений Евросоюза и США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал позицию премьера Словакии Роберта Фицо о нефтяном шантаже Венгрии из-за отказа согласовать вступление Украины в ЕС.