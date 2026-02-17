В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.6 комментариев
Госдума утвердила прямую ответственность глав регионов за детский отдых
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на повышение статуса региональных межведомственных комиссий, занимающихся организацией детского отдыха.
Отмечается, что теперь главы регионов будут нести прямую ответственность за проведение детских оздоровительных кампаний, передает ТАСС.
Документ был внесён группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным ещё в декабре, а первое чтение прошло в январе. Законопроект предполагает внесение изменений в статью 12 закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», где закрепляется руководство комиссиями за высшими должностными лицами регионов.
Также в состав комиссий обязательно войдут представители органов исполнительной власти субъектов в сфере здравоохранения. По пояснительной записке, такая мера позволит лучше отвечать целям и стандартам качества детского отдыха.
Володин ранее заявлял, что законопроект повысит качество и безопасность летнего отдыха детей, а также усилит внимание к их оздоровлению. «Закон повысит ответственность региональных властей в части организации детского отдыха, а значит, будет больше внимания к здоровью и вопросам развития наших детей», – отметил председатель Госдумы.
Ранее Володин назвал использование закрытых в селах школ для создания детских оздоровительных лагерей перспективным вариантом с минимальными вложениями.
В октябре Володин сообщил, что организация детского отдыха должна быть всесезонной, чтобы дети могли посещать лагеря не только летом, но и на других каникулах.