Госдума утвердила прямую ответственность глав регионов за детский отдых

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что теперь главы регионов будут нести прямую ответственность за проведение детских оздоровительных кампаний, передает ТАСС.

Документ был внесён группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным ещё в декабре, а первое чтение прошло в январе. Законопроект предполагает внесение изменений в статью 12 закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», где закрепляется руководство комиссиями за высшими должностными лицами регионов.

Также в состав комиссий обязательно войдут представители органов исполнительной власти субъектов в сфере здравоохранения. По пояснительной записке, такая мера позволит лучше отвечать целям и стандартам качества детского отдыха.

Володин ранее заявлял, что законопроект повысит качество и безопасность летнего отдыха детей, а также усилит внимание к их оздоровлению. «Закон повысит ответственность региональных властей в части организации детского отдыха, а значит, будет больше внимания к здоровью и вопросам развития наших детей», – отметил председатель Госдумы.

Ранее Володин назвал использование закрытых в селах школ для создания детских оздоровительных лагерей перспективным вариантом с минимальными вложениями.

В октябре Володин сообщил, что организация детского отдыха должна быть всесезонной, чтобы дети могли посещать лагеря не только летом, но и на других каникулах.