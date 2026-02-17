В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.10 комментариев
Кремль анонсировал выступление Путина на набсовете АСИ
Президент Владимир Путин примет участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе встречи планируется подведение итогов работы агентства за прошлый год и определение ключевых задач на будущее, передает ТАСС.
На заседании будут представлены результаты Национального рейтинга качества жизни в российских регионах, который формируется АСИ ежегодно с 2021 года. Также участники обсудят наиболее важные проекты в социальной сфере, подготовке кадров, экологии, поддержке бизнеса и технологическом развитии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, на которой обсуждались вопросы развития региона. Путин отметил важность системной поддержки семей участников спецоперации на Украине.