Бакинский суд определил порядок отбывания срока для Варданяна
Бывший лидер карабахских армян Рубен Варданян проведет первые 10 лет заключения в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.
Бакинский военный суд вынес решение по делу бывшего лидера карабахских армян Рубена Варданяна, которому на этой неделе был назначен срок 20 лет лишения свободы, передает РИА «Новости». Как сообщили изданию в суде, отбывать наказание Варданян будет поэтапно.
«Суд постановил отбывание первых 10 лет наказания в тюрьме, остальные 10 лет – в исправительном учреждении строгого режима», – заявили представители суда. Таким образом, наказание предполагает максимально строгие условия содержания в течение всего 20-летнего срока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный суд в Баку приговорил бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы.
Экс-президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян получил пожизненное заключение.