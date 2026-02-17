Депутат Калашников отверг возможность переговоров с Польшей по репарациям

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия не намерена вступать в какие-либо переговоры с Польшей по вопросу о репарациях за советский период, передает РИА «Новости». Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что российская сторона не собирается вести диалог или пересматривать исторические события с Варшавой.

«Никто с ними (Польшей) не собирается даже близко тут разговаривать или тем более в чем-то там перетягивать военно-исторические хроники или канаты», – заявил Калашников изданию.

Он отметил, что на фоне ареста российских валютных резервов и активов, а также попыток экономического давления на Россию, Польша хочет присоединиться к этим действиям. По словам депутата, Варшава использует антироссийские настроения в Европе для продвижения своих интересов через иски.

Калашников подчеркнул, что позиция России по этому вопросу останется жесткой и однозначной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично предложила Варшаве видеозапись оперы Глинки «Иван Сусанин» в ответ на требования о репарациях.

Напомним, во вторник стало известно, что Польша готовит иск против России с требованием так называемых репараций за последствия «советского господства» в стране.

Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил специальному институту провести расследование по вопросу репараций. При этом в Польше отметили, что объем расследования будет шире, чем при изучении преступлений нацистов.