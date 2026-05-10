Песков: Россия ждет от Армении разъяснений по поводу заявлений Зеленского

Tекст: Ольга Иванова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ненормальным решение армянских властей предоставить площадку для антироссийских выступлений, передают «Вести».

По его словам, подобные действия не соответствуют духу отношений между Москвой и Ереваном.

«Ненормальным только является то, что в Ереване дали площадку для абсолютно антироссийских высказываний. Вот это ненормально, не вяжется с духом отношений наших с Ереваном», – подчеркнул представитель Кремля.

Он также отметил, что Россия хотела бы получить от армянского руководства разъяснения по поводу недавних заявлений Владимира Зеленского.

Саммит Европейского политического сообщества состоялся в Ереване 4 и 5 мая. В мероприятиях принимал участие Владимир Зеленский.

После этого посла Армении в России Гургена Арсеняна вызвали в МИД, где ему указали на неприемлемость предоставления трибуны для угроз в адрес Москвы.

Министерство иностранных дел России выразило протест послу Армении из-за предоставления трибуны украинскому лидеру.

Премьер-министр республики Никол Пашинян отказался считать свою страну союзником Москвы по украинскому вопросу.