    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    10 мая 2026, 15:08 • Новости дня

    Фицо заявил, что встреча с Путиным прошла очень хорошо

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо.

    На вопрос журналиста Павла Зарубина о том, как прошли переговоры, Фицо ответил: «Очень хорошо!», передают «Вести».

    Ранее Фицо предсказал, что европейские политики вскоре начнут звонить ему с вопросами о деталях его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    9 мая Фицо присутствовал на праздновании Дня Победы в Москве и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Напомним, Путин и словацкий премьер обсудили сложности перелета из-за отказа стран Прибалтики.

    9 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    «Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», – приводит слова президента ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться, чтобы России никто не угрожал, и к этому Москва будет стремиться, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Он также отметил, что вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России.

    Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по продлению перемирия с Украиной и обмену военнопленными, однако Киев оказался не готов к обмену. Путин сообщил, что Минобороны пока не докладывало о провокациях в День Победы.

    9 мая 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин назвал лучшую кандидатуру на роль переговорщика между Россией и Европой

    Tекст: Мария Иванова

    Оптимальным кандидатом для ведения прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами стал бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер, отметил президент России Владимир Путин.

    Президент России ответил на вопросы представителей СМИ о перспективах восстановления дипломатического взаимодействия с Европой, передает РИА «Новости». Журналисты поинтересовались мнением главы государства о наиболее подходящем кандидате для ведения диалога.

    «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер», – заявил российский лидер.

    «Мы с Европой всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов… Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы, и в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами», – добавил Владимир Путин.

    Как отмечалось, бывший канцлер Германии Герхард Шредер сохранил дружеские отношения с Владимиром Путиным.

    Российский президент публично высказался о попытках западных политиков унизить экс-канцлера ФРГ.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    9 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Путин объяснил отсутствие военной техники на параде в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Решение об отказе от демонстрации военной техники на параде в Москве принято не только по соображениям безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин сообщил журналистам, что проведение праздничных мероприятий без участия техники связано также с необходимостью сосредоточить усилия вооруженных сил на выполнении задач в рамках специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    «Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображениям безопасности, но, прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции», – заявил глава государства.

    Путин подчеркнул, что сейчас ключевая задача армии – окончательный разгром противника, и именно на этом должно быть сосредоточено основное внимание военных.

    «Эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления», – подчеркнул Путин.

    Министерство обороны России анонсировало проведение парада без участия колонны военной техники.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил данное решение необходимостью минимизации террористической угрозы.

    В итоге парад Победы на Красной площади прошел в усеченном формате.

    9 мая 2026, 22:29 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в многолетнем обмане России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Западные политики с 1990-х годов намеренно вводили Москву в заблуждение, заявил президент России Владимир Путин.

    «Стремясь использовать Украину, как инструмент для достижения своих геополитических целей, эти деятели на Западе – они же всех обманывали, публично сейчас об этом говорят», – подчеркнул глава государства во время общения с журналистами.

    По словам российского лидера, этот процесс начался задолго до текущих событий. Путин напомнил, что политика введения в заблуждение стартовала еще в начале 1990-х годов. Тогда западные страны обещали не расширять Североатлантический альянс на Восток, однако эти заверения так и остались невыполненными, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению. Он обвинил западные элиты в провоцировании конфликта на Украине.


    9 мая 2026, 21:13 • Новости дня
    Путин: Россия отреагировала на провокационные заявления Киева
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил о ноте МИД и подчеркнул решительность Минобороны ответить на вероятные действия Киева по срыву Дня Победы.

    После серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева.

    По словам главы государства, Россия не ограничилась только заявлением Министерства обороны, но также направила ноту через МИД, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что заявление Минобороны о возможности ответа России на попытки Киева сорвать празднование Дня Победы было предельно ясным.

    «Что касается провокационных заявлений, то эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете», – сказал Путин журналистам.

    «В начале министерство обороны выступило с определенным заявлением, оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий, мы вынуждены будем нанести массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного?»  – сказал Путин.

    «У России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ РФ на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования Дня Победы на Красной площади.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о готовности нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

    Позже МИД России направил соответствующую ноту во все аккредитованные дипломатические миссии.

    9 мая 2026, 22:08 • Новости дня
    Путин назвал условия для личной встречи с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что не инициирует встречу с Владимиром Зеленским, но и не отказывается от нее, однако переговоры с украинским лидером должна стать окончательной точкой.

    По его словам, встреча может состояться, если инициативу проявит украинская сторона, передает РИА «Новости».

    «Я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся», – отметил Путин в ходе пресс-подхода.

    Глава российского государства также подчеркнул, что встреча возможна только в случае достижения окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на долгосрочную перспективу.

    «Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу: чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка», – сказал Путин.

    Путин также сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему слова Зеленского о готовности к личной встрече, однако подобные сигналы из Киева уже неоднократно поступали ранее.

    «Я услышал в разговоре с Фицо ещё раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский готов провести личную встречу, но мы слышим это не первый раз», – заявил Путин.

    Российский лидер добавил, что по итогам разговора с Фицо не было получено какого-либо особого послания от украинской стороны: «Господин Фицо мне сказал о своей встрече с Зеленским. Как бы особого послания там и не было», – добавил Путин.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен. Он отметил, что такая ситуация наблюдается с момента госпереворота на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил актуальность приглашения Владимира Зеленского в Москву.

    9 мая 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин объяснил причину отказа Киева от перемирия на 9 мая

    Tекст: Мария Иванова

    Вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что украинская сторона изначально проигнорировала инициативу о прекращении огня, передает РИА «Новости».

    По словам российского лидера, осознав поддержку этой идеи со стороны США, Киев решил отреагировать, но отказался от первоначальных условий.

    «Но как мы только объявили об этом, никакой реакции ни от кого не было. Спустя, не знаю, день-два, когда, видимо, в Киеве подумали и точно осознали, что это поддерживается и администрацией Соединенных Штатов, видимо, сочли для себя благом на это отреагировать», – рассказал глава государства.

    Российский лидер добавил, что украинские власти посчитали невыгодным просто согласиться с инициативой Москвы. В результате они выдвинули встречное предложение о перемирии, начиная с 6 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая. В ответ киевский режим разыграл политический фарс с собственным вариантом прекращения огня.

    9 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Путин назвал требование к переговорщику с Россией от Евросоюза
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона открыта к дипломатическим контактам с представителями ЕС, которые воздерживались от оскорбительных высказываний в адрес России, заявил президент России Владимир Путин.

    «Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров», – отметил президент.

    Кроме того, он обратил внимание на то, что инициатива прервать общение исходила не от Москвы. Он напомнил, что именно европейские страны ранее приняли решение отказаться от ведения переговоров, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль подтвердил готовность российского лидера к диалогу с представителями Европейского союза. Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для дипломатического общения.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры между ЕС и Россией могут состояться лишь в «подходящий момент».

    9 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Политолог: Путин на параде назвал главный секрет побед России

    Политолог Мартынов: Путин на параде назвал главный секрет побед России

    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Речь президента Владимира Путина на параде Победы стала напоминанием всем россиянам об их несокрушимом духе, позволившем выстоять и победить в войне. Также это было и посланием странам НАТО о том, кому они обязаны своим суверенитетом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В субботу в Москве прошел парад Победы.

    «Стоит отметить, что выступление президента Владимира Путина на параде было весьма эмоциональным – сообразно историческому моменту и самому событию», – отметил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России.

    В пример он привел фразу главы государства: «Наше дело – правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами».

    Кроме того, собеседник обратил внимание, что на трибуне Путин обменивался впечатлениями с сидящим рядом участником Великой Отечественной войны Светом Туруновым, а после парада пожал руки другим ветеранам и бойцам СВО и лично поблагодарил командиров парадных расчетов.

    «Все это показывает, что отмечающиеся сегодня исторические события – это личное торжество и боль как самого нашего президента, так и каждого россиянина», – пояснил эксперт. «Радость, гордость и уверенность в нашей справедливой победе стали объединяющими эмоциями для страны», – подчеркнул он.

    Эксперт считает речь Путина также напоминанием и посланием европейским государствам о том, что они во многом обязаны СССР своим суверенитетом. Мартынов привел в пример подписанный в 1955 году в Вене договор о восстановлении независимой и демократической Австрии.

    При этом, отметил спикер, говоря о нынешней ситуации, президент ни разу не упомянул Украину. «Очевидно, что в ходе СВО мы сражаемся со всей мощью НАТО. И в голосе нашего лидера слышалось явно предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов. Думаю, эти послания так или иначе будут услышаны и верно прочитаны на Западе», – указал политолог.

    «Кроме того, Путин назвал главный секрет наших побед – характер русского народа. Проводя параллели с сегодняшним днем, с мужеством тысяч солдат и офицеров, проявленным в ходе СВО, глава государства указал, как этот русский дух живет и крепнет в сегодняшней России», – продолжил собеседник.

    Важным спикер назвал и присутствие иностранных гостей на празднествах. «Конечно, это священная дата для всех россиян. Однако за границей немало тех, кто придерживается схожих с нашими убеждений – как среди общественности, так и в рядах истеблишмента. Поэтому мы были рады видеть в Москве тех, кто разделяет наши ценности», – констатировал он.

    Касательно протокола самого парада, спикер заметил, что несмотря на урезанный формат, привнесение новшеств в праздник, в частности – информативных видео, сделали церемонию более зрелищной.

    «Кадры работы наших бойцов на передовой – оптимальный формат для сегодняшнего боевого времени. Вся страна увидела непростой труд наших бойцов», – отметил он.

    Также политолог обратил внимание на то, что праздничные мероприятия прошли штатно, несмотря на угрозы киевского режима. «Впрочем, думаю, никто в Киеве и не рискнул бы атаковать Москву на 9 Мая – уж слишком весомым выглядит ультиматум российской стороны о возможном ответе», – подчеркнул собеседник.

    Кроме того, любопытно выглядит активизация активности президента США Дональда Трампа на украинском треке ровно на следующий день после заявления Кремля о паузе в трехсторонних переговорах.

    Впрочем, согласие России продлить перемирие еще на 48 часов не означает отказа от ультиматума, уточнил собеседник. «В России никто не верит Киеву – мы готовы ответить. Все необходимые военные подразделения остаются в полной боеготовности», – отметил он.

    В субботу президент России Владимир Путин выступил на военном параде в ознаменование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он назвал День Победы «священным, светлым и самым главным праздником», сообщает Кремль.

    На празднестве присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов, Герой России, участник СВО Леонид Рыжов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

    «Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране. С пониманием нашего общего долга – защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней сыновней благодарностью великому поколению победителей», – подчеркнул российский лидер.

    «Мы всегда будем помнить подвиг советского народа – то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений», – указал он.

    Глава государства напомнил, что нацисты планировали захват СССР и его богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, исторического наследия, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа.

    «Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины», – детализировал президент.

    9 мая 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин: Киев оказался не готов к обмену пленными

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по продлению перемирия с Украиной и обмену военнопленными, однако Киев оказался не готов к обмену.

    Владимир Путин сообщил журналистам, что Москва сразу согласилась с предложением Дональда Трампа о продлении перемирия и обмене пленными, передает РИА «Новости».

    «Мы сразу согласились с этим. Тем более, что это, на мой взгляд, и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом, и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер», – заявил Путин.

    «Мы накануне тоже, за несколько дней – 5 мая – передали украинской стороне предложение об обмене… Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть не все 500, может быть 200, а потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят», – подчеркнул Путин.

    Путин отдельно подчеркнул, что никаких встречных предложений по обмену пленными от Киева Москва до сих пор не получала. «Никаких предложений до сих пор к нам, к сожалению, не поступало», – заявил Путин.

    Напомним, Россия поддержала инициативу президента США о перемирии и обмене пленными.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал начало сверки списков военнопленных.

    10 мая 2026, 13:42 • Новости дня
    Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора с Южной Осетией
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин внес в Госдуму для ратификации договор об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией.

    Документ был подписан в Москве 9 мая 2026 года, его текст размещён в электронной базе парламента.

    В пояснительной записке отмечается, что договор нацелен на развитие сотрудничества в целях обеспечения регионального мира и стабильности, согласования внешней политики, укрепления обороны и безопасности.

    Также среди задач договора – улучшение социально-экономических условий, развитие инфраструктуры и человеческого потенциала, а также гармонизация правовых норм.

    В документе подчеркивается, что стороны будут стремиться к созданию единого экономического пространства, повышению уровня жизни граждан, упрощению движения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы. Прописан поэтапный переход к единому порядку внешних заимствований и привлечения иностранных инвестиций.

    Особое внимание уделяется сотрудничеству в энергетике, включая объединение газотранспортных систем, а также интеграции транспортных сетей, систем связи и телекоммуникаций. Стороны намерены развивать взаимодействие и в трудовой, социальной и культурной сферах, создавая условия для сближения и интеграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Южной Осетии подписали договор об углублении союзнического взаимодействия. Владимир Путин назначил Александра Алимова официальным представителем при рассмотрении вопроса о ратификации соглашения. Во время переговоров российский лидер отметил положительную динамику двустороннего сотрудничества.

    9 мая 2026, 16:13 • Новости дня
    Верховный правитель Малайзии назвал Россию своим «вторым домом»

    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим заявил на встрече с Владимиром Путиным, что ему всегда приятно возвращаться в Россию, которую он считает своим вторым домом.

    Султан Ибрагим встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве и отметил: «Я всегда с большим удовольствием возвращался в Россию, это как мой второй дом».

    В ходе беседы Путин поблагодарил короля Малайзии за визит в Москву ко Дню Победы, подчеркнув значимость совместного чествования годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

    Путин выразил признательность за то, что малайзийский лидер нашел возможность приехать.

    «Позвольте мне выразить вам слова благодарности за то, что вы нашли время приехать в Россию и вместе с нами отметить День Победы – день, к которому мы относимся очень трепетно, вспоминаем в этот день о жертвах, которые были принесены нашей страной, да и всем человечеством в борьбе с коричневой чумой, в борьбе с нацизмом», – заявил Путин.

    Король Малайзии прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Предыдущая встреча двух лидеров прошла в январе в Петербурге во время частного визита султана Ибрагима.

    Президент России Владимир Путин на встрече с монархом отметил поступательное развитие двусторонних отношений.

    9 мая 2026, 23:16 • Новости дня
    Путин связал вступление Финляндии в НАТО с надеждой Хельсинки на крах России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Финляндии присоединились к НАТО, рассчитывая на крах России и возможность получить часть территорий, заявил президент России Владимир Путин.

    «Все рассчитывали что-то оттяпать у России, что-то хапнуть, извините за простоту выражения», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что у России и Финляндии отсутствовали нерешенные территориальные проблемы, никаких дополнительных мер не требовалось, о чем в Хельсинки знали.

    «Чего в НАТО-то пошли? А в надежде, что здесь у нас все рухнет, а они тут как тут, цап-царап. Вот они уже там границу строят по реке Сестре», – добавил президент.

    «Я бы и жест определенный сделал и кое-что сказал, но, поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Николай Межевич заявил, что финские власти рассчитывали на распад России для захвата Выборга и Петрозаводска. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал вступившую в альянс страну законной целью для российских военных. Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил Хельсинки о нарушении прежних обязательств по вечному нейтралитету.

    10 мая 2026, 03:49 • Новости дня
    Депутат Рады Гончаренко счел слова Путина «положительным сигналом»

    Tекст: Антон Антонов

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что заявления президента России Владимира Путина по Украине являются «положительным сигналом».

    Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал слова Путина о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в третьей стране, а также о приближении к завершению украинского конфликта. «Звучит как положительные сигналы, но посмотрим», – заявил украинский депутат в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин допустил возможность встречи для достижения окончательных договоренностей. Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению. Помощник российского лидера Юрий Ушаков предложил Владимиру Зеленскому позвонить в Москву ради переговоров.

    9 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Путин отметил позитивные изменения в отношениях России и Абхазии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой заявил о положительных изменениях в отношениях между Россией и Абхазией, подчеркнув улучшение торговых показателей.

    Во время встречи в Кремле президент России Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Абхазией за время президентства Бадры Гунбы претерпели позитивные изменения, передает РИА «Новости».

    «Год с небольшим вы возглавляете республику. За это время тоже происходят позитивные изменения. Достаточно сказать, что товарооборот у нас за предыдущий год вырос на 16% – это хороший показатель», – сказал Путин в ходе встречи.

    Глава российского государства подчеркнул, что сделать еще предстоит многое, и предложил посвятить разговор этой теме.

    Также Путин выразил благодарность Бадре Гунбе за участие в праздновании Дня Победы в Москве и напомнил о вкладе народа Абхазии в победу в Великой Отечественной войне.

    «Уважаемый Бадра Зурабович, уважаемый господин президент, очень рад вас видеть снова. И хочу поблагодарить вас за ваше участие в праздничных мероприятиях по случаю Победы в Великой Отечественной войне. Для вас пребывание на мероприятиях подобного рода является абсолютно естественным», – сказал Путин в ходе встречи с Гунбой.

    Российский лидер напомнил, что более 55 тыс. жителей Абхазии участвовали в Великой Отечественной войне, из них 23 человека стали Героями Советского Союза, а 17 тыс. представителей титульной нации погибли.

    Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    Лавров назвал Зеленского комедиантом, играющим в трагедию
    Ушаков связал указ Зеленского о параде в Москве с прошлым политика в КВН
    Мерц обвинил Россию в «угрозе безопасности Европы»
    Армия Ирана пригрозила США «неожиданными вариантами» войны
    Фицо решил провести срочное совещание с Transpetrol по итогам поездки в Москву
    Названы самые востребованные профессии в России
    Сабуров провалил экзамен по русскому языку

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план по развитию промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Автомобильные коды регионов России 2026: таблица номеров, расшифровка и актуальные данные

      Автомобильный регистрационный номер в России содержит двух- или трёхзначный цифровой код, идентифицирующий субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. По состоянию на 2026 год система охватывает 89 субъектов и использует более 140 уникальных кодовых комбинаций.

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

