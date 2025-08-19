Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету
Лавров: Финляндия нарушила нейтралитет, вступив в НАТО
Финляндия нарушила прежние обязательства о вечном нейтралитете, став участником НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Заявление Лаврова прозвучало в эфире «России-24», передает ТАСС.
Глава МИД напомнил, что ранее руководители Финляндии подписали соглашение о вечном нейтралитете, предусматривающее неприсоединение к военным блокам, направленным против другой стороны.
«Они [руководители Финляндии] подписали договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, о том, что никто – ни Советский Союз, ни Финляндия – никогда не будут вступать в структуры, направленные против другой договаривающей стороны», – сказал министр. Он задался вопросом, где сейчас эти договоренности, напомнив, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс, который официально считает Россию врагом.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».
Позже Стубб, оправдываясь за свои слова пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».