Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету

Лавров: Финляндия нарушила нейтралитет, вступив в НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

Заявление Лаврова прозвучало в эфире «России-24», передает ТАСС.

Глава МИД напомнил, что ранее руководители Финляндии подписали соглашение о вечном нейтралитете, предусматривающее неприсоединение к военным блокам, направленным против другой стороны.

«Они [руководители Финляндии] подписали договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, о том, что никто – ни Советский Союз, ни Финляндия – никогда не будут вступать в структуры, направленные против другой договаривающей стороны», – сказал министр. Он задался вопросом, где сейчас эти договоренности, напомнив, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс, который официально считает Россию врагом.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

Позже Стубб, оправдываясь за свои слова пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».