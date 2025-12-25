При пожаре в жилом доме в Самаре погиб человек

Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.9 комментариев
В результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Самаре один человек погиб, еще четверо получили травмы, передает ТАСС.
«В результате пожара погиб один человек, еще четверо пострадали», – сообщили в региональном управлении МЧС.
Причины возгорания и обстоятельства гибели пострадавшего не называются.
