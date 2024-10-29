Суд заочно арестовал Артура Смольянинова на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал Смольянинова по делу о фейках и возбуждении вражды

Tекст: Дмитрий Зубарев

Басманный районный суд Москвы принял решение заочно арестовать актера Артура Смольянинова на два месяца, сообщает ТАСС. Это связано с делом о распространении фейков в отношении Вооруженных сил Российской Федерации и возбуждении вражды.

Согласно сведениям, предоставленным пресс-службой суда, мера пресечения вступит в силу с момента экстрадиции Смольянинова на территорию Российской Федерации либо при его задержании на территории страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, актеру Артуру Смольянинову грозит первый штраф за нарушение закона о деятельности иностранных агентов из-за неподачи отчетности в уполномоченный орган, также сообщалось, что Смольянинов и музыкальный журналист Артемий Троицкий* были включены в реестр иностранных агентов, и актер Сослан Фидаров из окопов передал привет Смольянинову, своему коллеге по фильму «9 рота».