Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.0 комментариев
Суд заочно арестовал Артура Смольянинова на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал Смольянинова по делу о фейках и возбуждении вражды
Артур Смольянинов*, признанный иноагентом, заочно арестован на два месяца по делу о фейках в отношении ВС РФ и возбуждении вражды, мера пресечения вступит в силу после его экстрадиции или задержания на территории России.
Басманный районный суд Москвы принял решение заочно арестовать актера Артура Смольянинова на два месяца, сообщает ТАСС. Это связано с делом о распространении фейков в отношении Вооруженных сил Российской Федерации и возбуждении вражды.
Согласно сведениям, предоставленным пресс-службой суда, мера пресечения вступит в силу с момента экстрадиции Смольянинова на территорию Российской Федерации либо при его задержании на территории страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, актеру Артуру Смольянинову грозит первый штраф за нарушение закона о деятельности иностранных агентов из-за неподачи отчетности в уполномоченный орган, также сообщалось, что Смольянинов и музыкальный журналист Артемий Троицкий* были включены в реестр иностранных агентов, и актер Сослан Фидаров из окопов передал привет Смольянинову, своему коллеге по фильму «9 рота».
* Признан(а) в РФ иностранным агентом