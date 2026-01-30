Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.0 комментариев
Мирошник заявил о гибели 460 мирных жителей от рук ВСУ в Курской области
В Курской области от рук ВСУ во время оккупации погибли 460 мирных жителей, в том числе двое детей, ранены или покалечены 1279 гражданских лиц, более 500 человек пропали без вести, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в Курской области продолжаются следственные действия, выявляющие новые факты преступлений украинских военных. По его словам, достоверно известно о гибели 460 мирных жителей, включая двух несовершеннолетних детей, а также о 1279 пострадавших, получивших ранения или увечья, судьба более 500 мирных граждан до сих пор остается неизвестной, передает РИА «Новости».
Мирошник также отметил, что с 2014 года в результате атак украинских военных на Донбассе и в России пострадали более 40 тыс. мирных жителей, из которых 12 381 человек погибли. Он уточнил, что эти данные подтверждены официальным расследованием.
По словам дипломата, только в 2025 году от ударов украинских беспилотников пострадали 3 390 человек, из них 2 958 получили ранения, включая 176 несовершеннолетних, а 433 человека, среди которых 13 детей, погибли. Количество жертв дроновых атак по сравнению с 2024 годом удвоилось.
Кроме того, за 2025 год от украинских беспилотников погибли десять медицинских работников, а 40 получили ранения. Также от обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за год погибло пять спасателей, еще 78 были ранены.
Ранее в Курской области обнаружили массовые захоронения с телами как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о неприемлемых условиях Киева для обмена удерживаемых курян.